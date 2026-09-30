Cine transmite la TV România U21 – Finlanda U21, meci decisiv pentru calificarea la EURO 2027

ADVERTISEMENT

România U21 întâlnește Finlanda U21 într-un joc decisiv pentru trupa lui Costin Curelea în încercarea de a prinde un loc în play-off. Meciul va putea fi urmărit de fanii fotbalului atât la TV, cât și pe platforme digitale.

România U21 – Finlanda U21, din preliminarii EURO 2027, se vede la TV

Dreptul de televizare al partidelor naționalei de tineret a României în preliminariile EUEO 2027 au fost achiziționate de Pro TV, astfel că și jocul împotriva Finlandei U21 va fi transmis tot pe canalele trustului din Pache Protopopescu.

ADVERTISEMENT

Astfel, întâlnirea programată miercuri, 30 septembrie, cu începere de la ora 19:00, pe stadionul ”Eugen Popescu” din Târgoviște, va fi difuzată în direct pe postul Pro Arena, dar și pe platforma Voyo.

Pentru suporterii care nu se află în țară și care nu au acces la aceste două variante, mai există o șansă. Partida se va putea vedea și pe postul FRF.TV, însă această opțiune este disponibilă doar pentru românii aflați în străinătate.

ADVERTISEMENT

Cum se poate califica România U21 la EURO 2027

Naționala U21 a României vine după o , în urma căreia și la calificarea în extremis în play-off-ul pentru EURO 2027.

ADVERTISEMENT

Cu două etape înainte de finalul campaniei, România U21 se află pe locul 3 în Grupa A, cu 16 puncte, la trei puncte în spatele Finlandei U21 și la cinci de Spania U21. Prima clasată la finalul preliminariilor se califică direct la turneul final.

ADVERTISEMENT

Din cele nouă ocupante ale locurilor doi din toate grupele, cea mai bună echipă pe baza parcursului din preliminarii se califică direct, iar celelalte opt vor disputa un play-off de calificare, tur-retur.

Cum în grupa noastră Spania U21 pare scăpată în câștigătoare, duelul cu Finlanda U21 devine hotărâtor pentru locul 2. În caz de egalitate la puncte, primele trei criterii de departajare sunt rezultatele directe, golaverajul în meciurile directe și numărul de goluri marcate în meciurile directe. În tur, Finlanda U21 a învins România U21 cu 2-0, astfel că ”tricolorii” au nevoie de un succes la trei goluri diferență.