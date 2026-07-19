Sport

Cine transmite la TV show-ul din pauza finalei Spania – Argentina! Nu e Antena 1

În pauza finalei Campionatului Mondial se anunţă un show grandios, cu o pleiadă de artişti, în stil Superbowl. Surprinzător sau nu, o altă televiziune decât cea care transmite finala Spania - Argentina va difuza spectacolul.
Marian Popovici
19.07.2026 | 21:25
Cine transmite la TV showul din pauza finalei Spania Argentina Nu e Antena 1
ULTIMA ORĂ
Cine transmite la TV show-ul din pauza finalei Spania - Argentina! Nu e Antena 1. Sursa: Profimedia
ADVERTISEMENT

Spania – Argentina este finala Campionatului Mondial din America. Ultimul act se va disputa de la ora 22:00 pe Metlife Stadium din New York şi le pune faţă în faţă pe campioanele Europei şi Americii de Sud. La pauza confruntării, organizatorii anunţă un show grandios, nemaivăzut pe terenurile de fotbal.

Antena 3 CNN transmite la TV show-ul din pauza finalei Spania – Argentina!

Finala Campionatului Mondial este difuzată în România pe Antena 1. Dar, surprinzător sau nu, spectacolul muzical din pauza meciului nu va fi transmis de acelaşi post tv. Antena 3 CNN a anunţat că va transmite show-ul în care sunt aşteptate o pleiadă de vedete pe scena care va fi montată pe terenul de joc.

ADVERTISEMENT

Evenimentul artistic care a fost plănuit pentru pauza finalei Cupei Mondiale a stârnit controverse. Este gândit în stilul Super Bowl halftime show, unde unul sau mai mulţi artişti cunoscuţi susţin un mini concert. Contestatarii susţin că acest spectacol va trece mult peste cele 15 minute de pauză între reprize.

Nume uriaşe din muzică performează în pauza finalei

În săptămâna finalei, FIFA a anunţat că spectacolul din pauză va avea o durată de 17 minute. Pe scenă sunt anunţate nume uriaşe din muzică şi divertisment, precum: Madonna, Shakira, Justin Bieber, Burna Boy și trupa BTS. Este cel mai mare show din istoria competiţiei, anunţă organizatorii.

ADVERTISEMENT
Crioterapie și băi în sânge de cerb pentru Putin „nemuritorul”. Programul de miliarde...
Digi24.ro
Crioterapie și băi în sânge de cerb pentru Putin „nemuritorul”. Programul de miliarde de $ prin care dictatorul vrea să trăiască veșnic

Spectacolul este coordonat de Chris Martin, solistul trupei Coldplay. Sute de voluntari vor monta o scenă modulară în mai puţin de trei minute şi tot la fel de rapid o vor demonta înainte de reluarea jocului. Asta înseamnă că pauza va fi ceva mai lungă, de peste 20 de minute.

ADVERTISEMENT
Prima dată în 1.296 de zile: De la Fuente a luat o decizie...
Digisport.ro
Prima dată în 1.296 de zile: De la Fuente a luat o decizie fără precedent la Spania - Argentina!
  • 17 minute va dura show-ul din pauza meciului
  • 82.500 de locuri are Metlife Stadium din New York
Soția fotbalistului atacată de fanii lui Dinamo și-a făcut apariția în tribune la...
Fanatik
Soția fotbalistului atacată de fanii lui Dinamo și-a făcut apariția în tribune la Ploiești: „Cu un ochi râd, cu unul plâng”
Denis Alibec, din nou campion la înjurături! A comis-o și după U Cluj...
Fanatik
Denis Alibec, din nou campion la înjurături! A comis-o și după U Cluj – Farul Constanța 2-1: „A spus ceva de familia mea!”
Petrolul – Dinamo 1-0, în etapa 1 din SuperLiga. Danny Armstrong lovește bara...
Fanatik
Petrolul – Dinamo 1-0, în etapa 1 din SuperLiga. Danny Armstrong lovește bara în debutul reprizei secunde
Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
Parteneri
Florin Manea regretă decizia luată de Radu Drăgușin: 'A fost alegerea lui!'
iamsport.ro
Florin Manea regretă decizia luată de Radu Drăgușin: 'A fost alegerea lui!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 100 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM CM 2026
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!