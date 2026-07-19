Cine transmite la TV show-ul din pauza finalei Spania – Argentina! Nu e Antena 1

ADVERTISEMENT

. Ultimul act se va disputa de la ora 22:00 pe Metlife Stadium din New York şi le pune faţă în faţă pe campioanele Europei şi Americii de Sud. La pauza confruntării, organizatorii anunţă un show grandios, nemaivăzut pe terenurile de fotbal.

Antena 3 CNN transmite la TV show-ul din pauza finalei Spania – Argentina!

Finala Campionatului Mondial este difuzată în România pe Antena 1. Dar, surprinzător sau nu, spectacolul muzical din pauza meciului nu va fi transmis de acelaşi post tv. Antena 3 CNN a anunţat că va transmite show-ul în care sunt aşteptate o pleiadă de vedete pe scena care va fi montată pe terenul de joc.

ADVERTISEMENT

Evenimentul artistic care a fost plănuit pentru . Este gândit în stilul Super Bowl halftime show, unde unul sau mai mulţi artişti cunoscuţi susţin un mini concert. Contestatarii susţin că acest spectacol va trece mult peste cele 15 minute de pauză între reprize.

Nume uriaşe din muzică performează în pauza finalei

În săptămâna finalei, FIFA a anunţat că spectacolul din pauză va avea o durată de 17 minute. Pe scenă sunt anunţate nume uriaşe din muzică şi divertisment, precum: Madonna, Shakira, Justin Bieber, Burna Boy și trupa BTS. Este cel mai mare show din istoria competiţiei, anunţă organizatorii.

ADVERTISEMENT

Spectacolul este coordonat de Chris Martin, solistul trupei Coldplay. Sute de voluntari vor monta o scenă modulară în mai puţin de trei minute şi tot la fel de rapid o vor demonta înainte de reluarea jocului. Asta înseamnă că pauza va fi ceva mai lungă, de peste 20 de minute.

ADVERTISEMENT