Cine transmite la TV Steaua Roșie Belgrad – FCSB și Universitatea Craiova – Mainz, pe ce posturi poți să vezi meciurile. Zi plină pe canalele de sport

Meciul Steaua Roșie Belgrad – FCSB contează pentru etapa a 5-a din grupa principală de Europa League, în timp ce partida Universitatea Craiova – Mainz face parte din runda a 4-a a grupei de Conference League. Ambele se vor vedea în direct la TV pe canalele Digi Sport și Prima Sport.

Steaua Roșie Belgrad – FCSB și Universitatea Craiova – Mainz se văd la TV

Odată cu startul fazei ligii din competițiile europene, partidele sunt transmise în direct de televiziunile care au achiziționat drepturile de la UEFA. Așadar, situația este diferită față de cea din preliminarii, când echipele gazdă erau cele care puteau să decidă cui să cedeze aceste drepturi.

Astfel, duelul de pe stadionul „Rajko Mitic” din Belgrad dintre Steaua Roșie și FCSB, programat joi, 27 noiembrie, de la ora 22:00, se va putea vedea în direct la Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Campioana României va avea o misiune dificilă în Serbia, însă are mare nevoie de un succes, ținând cont de faptul că a obținut doar 3 puncte până acum, chiar în prima rundă, când a trecut cu 1-0 de cei de la Go Ahead Eagles. Apoi, gruparea „roș-albastră” a suferit două eșecuri, 1-2 cu Bologna și .

Filipe Coelho debutează în cupele europene ca antrenor al Universității Craiova

Pentru Universitatea Craiova urmează, probabil, cel mai dificil meci din grupa de Conference League, pe teren propriu contra germanilor de la Mainz. Va fi primul meci de cupă europeană din cariera de antrenor a lui .

Universitatea Craiova a strâns 4 puncte din primele 3 partide disputate până acum în grupa unică din Conference League. Oltenii au debutat în faza ligii cu un eșec, 0-2 în Polonia cu Rakow, după care au remizat pe teren propriu, 1-1, contra armenilor de la Noah. Cel mai important rezultat a fost înregistrat în etapa precedentă, când .

Avea să fie însă ultimul succes din mandatul lui Mirel Rădoi, care s-a despărțit de echipă la scurt timp după eșecul cu UTA, 1-2. Duelul dintre Universitatea Craiova și Mainz, programat joi, 27 noiembrie, de la ora 19:45, va putea fi urmărit la Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Miodrag Belodedici a dezvăluit cu cine ține în duelul Steaua Roșie Belgrad – FCSB

Miodrag Belodedici a scris istorie atât la Steaua București, cât și la Steaua Roșie Belgrad, devenind campion al Europei alături de ambele formații. . „Țin cu Steaua. Păi Steaua joacă în divizia a doua. Ăștia, FCSB-ul, joacă în divizia A, aici, în România. Eu sunt stelist, da, normal. Tot satul meu era cu Steaua Roșie.

Toți, când juca Steaua Roșie, că noi eram lângă graniță și vedeam campionatul lor, tot satul se aduna lângă birt acolo, la televizor, și se uitau la Steaua Roșie, la Partizan, la Hajduk Split, la Dinamo Zagreb. Eu țin cu ambele Stele, cu amândouă am câștigat. Steaua Roșie e favorită. Joacă acasă, stadion plin, suporterii alături, o să fie ceva… o atmosferă, vai de capul lor!”, a declarat acesta la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.