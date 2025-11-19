Cine transmite la TV tragerea la sorți a barajului pentru Campionatul Mondial. Toți ochii pe România

ADVERTISEMENT

România – San Marino a fost ultimul meci al „tricolorilor” din Grupa H a preliminariilor Campionatului Mondial. „Tricolorii” sunt calificați la baraj, deși au terminat pe locul 3, dar au asigurată prezența la baraj grație parcursului din Liga Națiunilor. Tragerea la sorți are loc joi, 20 noiembrie, și poate fi urmărită atât la TV, cât și online.

Ce program TV tragerea la sorți a barajului pentru Campionatul Mondial

Se anunță spectacol la tragerea la sorți a barajului pentru Campionatul Mondial de anul viitor. Deși „tricolorii” au terminat pe locul 3 în grupa H și nu s-au calificat prin intermediul preliminariilor, fanii echipei naționale speră la un adversar accesibil la baraj după parcursul din Liga Națiunilor. Susținătorii „tricolorilor” pot urmă tragerea la sorți joi, 20 noiembrie, de la ora 14:00.

Postul TV care va difuza extragerea la sorți a barajului pentru Campionatul Mondial este Antena 1. Orice posesor de televizor, care este abonat la cablu, poate urmări tragerea, dar și reacțiile oficialilor FRF.

Cum pot să vadă românii din diaspora tragerea la sorți

Tragerea la sorți a barajului pentru Campionatul Mondial este extrem de importantă, România fiind prezentă în urna a 4-a. Din acest motiv, calitatea transmisiunii va fi una premium, atât la TV, cât și pe aplicațiile de streaming, precum Antena Play.

Ce urmează pentru România după tragerea la sorți

Chiar dacă a terminat pe locul 3 în Grupa H din preliminarii, România păstrează șanse de calificare la Campionatul Mondial din SUA, Mexic și Canada. „Tricolorii” pot ajunge după 28 de ani la turneul final al Cupei Mondiale dacă se impun în barajul care va avea loc în primăvara lui 2026.

România va fi în urna a 4-a valorică și va juca în deplasare meciul din semifinala barajului. Ulterior, arena gazdă a finalei va fi trasă la sorți, asta în cazul în care „tricolorii” vor reuși să treacă de primul meci. Aceste dueluri se vor disputa în intervalul 26-31 martie.

Peste ce adversari poate da România la baraj

Cum România se află în urna a 4-a valorică, elevii lui Mircea Lucescu vor întâlni un adversar din prima urnă. Se știe lista cu posibilii oponenți, iar aceștia sunt Italia, Ucraina, Turcia sau Danemarca.

Dacă va trece mai departe de rivalii din semifinală, România se va duela cu un alt câștigător din penultimul act către Mondial. Interesant este faptul că „tricolorii” pot da peste Bosnia, echipă care a fost aproape să învingă Austria în grupa H.

Cum arată urnele pentru tragerea la sorți

De menționat este faptul că terenul pe care se va juca finala barajului va fi tras la sorți. Într-un exercițiu de imaginație, , națională ce a spulberat speranțele „tricolorilor” la locul doi în grupa H, pentru un loc la Campionatul Mondial.