Cine transmite la TV Turcia – România, barajul pentru Campionatul Mondial 2026

Turcia – România este primul meci din barajul de calificare la Campionatul Mondial. Duelul îi poate aduce pe „tricolori” cu un pas mai aproape de un turneu final mondial, ultima prezență fiind în 1998. Partida de la Istanbul are loc joi, 26 martie, și poate fi urmărită atât la TV, cât și online.

Ce program TV difuzează Turcia – România

Se anunță un spectacol total la Istanbul la confruntarea dintre Turcia și România. „Tricolorii” au ajuns la acest baraj după parcursul perfect în ultima ediție a UEFA Nations League, în contextul în care Mircea Lucescu și elevii săi au încheiat pe locul trei în grupa din preliminarii. De cealaltă parte, Turcia a terminat pe locul secund, sub Spania, în grupa E.

Turcia – România începe joi, 26 martie, de la ora 19:00. Postul TV care va difuza meciul de la Istanbul este Prima TV. Orice posesor de televizor, care este abonat la cablu, poate urmări partida, dar și reacțiile jucătorilor după ultimul fluier al duelului ce se dispută pe stadionul lui Beșiktaș, arena fiind cunoscută pentru presiunea aparte oferită de suporteri.

Cum pot să vadă românii din diaspora meciul Turcia – România

Duelul dintre Turcia și România a stârnit un interes uriaș pentru suporterii echipei naționale de pretutindeni. În acest context, fanii din diaspora nu trebuie să aibă motive de îngrijorare, partida putând fi urmărită și peste granițe. Calitatea transmisiunii va fi una premium, atât la TV, cât și pe aplicațiile de streaming, precum PrimaPlay. Totuși, cei care vor dori să vizioneze online, pe PrimaPlay, vor trebui să plătească un abonament în valoare de 5 euro.

Ce urmează pentru România după barajul cu Turcia. Programul echipei naționale

Indiferent de rezultatul înregistrat la Istanbul, România va mai disputa un meci în luna martie. „Tricolorii”, în cazul unei victorii, vor mai avea un meci până la turneul final al Cupei Mondiale, cu învingătoarea din duelul Kosovo – Slovacia. În cazul unei înfrângeri, elevii lui Mircea Lucescu vor evolua în cadrul unui meci amical.

După barajul de calificare la Campionatul Mondial, România are programate două partide amicale în luna iunie. Primul este cu Georgia, în deplasare, iar un alt duel urmează a fi anunțat de către Federația Română de Fotbal. Dacă rezultatele din martie vor fi bune, „tricolorii” vor participa la turneul final din SUA, Mexic și Canada și vor avea programate cel puțin trei partide. În caz contrar, „Generația de Suflet” se va putea gândi la campania viitoare din UEFA Nations League, acolo unde România le va întâlni pe Suedia, Bosnia și Polonia.

Istoricul întâlnirilor dintre Turcia și România

România stă mult mai bine la istoricul întâlnirilor cu Turcia. Deși Vincenzo Montella are la dispoziție un lot fabulos, trecutul ne-a arătat că adversarii de la baraj au probleme serioase contra noastră. În cele 26 de meciuri disputate de-a lungul timpului, „tricolorii” au bifat nu mai puțin de 14 victorii, 7 meciuri s-au terminat la egalitate, iar în 5 rânduri turcii s-au impus.

Cele mai clare victorii ale României sunt din octombrie 1961, scor 4-0, și martie 1977, același rezultat fiind înregistrat. De cealaltă parte, Turcia nu s-a impus vreodată la o diferență mai mare de două goluri. Istoria e clar de partea „tricolorilor”, însă o așa diferență, cel puțin pe hârtie, de valoare nu a mai existat.

Ultimele 5 întâlniri directe dintre Turcia și România:

România – Turcia 2-0 (9 noiembrie 2017)

– Turcia 2-0 (9 noiembrie 2017) România – Turcia 0-2 (10 septembrie 2013)

0-2 (10 septembrie 2013) Turcia – România 0-1 (12 octombrie 2012)

0-1 (12 octombrie 2012) Turcia – România 2-0 (11 august 2010)

– România 2-0 (11 august 2010) România – Turcia 2-0 (22 august 2007)

Cum arată lotul convocat de Mircea Lucescu pentru Turcia – România

Mircea Lucescu a ales să convoace la echipa națională cei mai în formă fotbaliști români ai momentului. Selecționerul s-a confruntat cu probleme în compartimentul ofensiv, neputând conta pe Louis Munteanu și Denis Drăguș. În lipsa altor soluții, „Il Luce” l-a chemat în premieră pe Marius Coman. , în timp ce Mihai Popa nu s-a putut prezenta după accidentarea suferită în ultima partidă de SuperLiga.