Sport

Cine transmite la TV Turcia – România, barajul pentru Campionatul Mondial 2026

Află cine transmite la TV și de la ce oră poți urmări partida Turcia - România. Duelul are loc în cadrul barajului pentru calificarea la Campionatul Mondial.
Iulian Stoica
24.03.2026 | 07:30
SPECIAL FANATIK
Cine transmite la TV barajul dintre Turcia și România. Foto: Colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Turcia – România este primul meci din barajul de calificare la Campionatul Mondial. Duelul îi poate aduce pe „tricolori” cu un pas mai aproape de un turneu final mondial, ultima prezență fiind în 1998. Partida de la Istanbul are loc joi, 26 martie, și poate fi urmărită atât la TV, cât și online.

Ce program TV difuzează Turcia – România

Se anunță un spectacol total la Istanbul la confruntarea dintre Turcia și România. „Tricolorii” au ajuns la acest baraj după parcursul perfect în ultima ediție a UEFA Nations League, în contextul în care Mircea Lucescu și elevii săi au încheiat pe locul trei în grupa din preliminarii. De cealaltă parte, Turcia a terminat pe locul secund, sub Spania, în grupa E.

ADVERTISEMENT

Turcia – România începe joi, 26 martie, de la ora 19:00. Postul TV care va difuza meciul de la Istanbul este Prima TV. Orice posesor de televizor, care este abonat la cablu, poate urmări partida, dar și reacțiile jucătorilor după ultimul fluier al duelului ce se dispută pe stadionul lui Beșiktaș, arena fiind cunoscută pentru presiunea aparte oferită de suporteri.

Cum pot să vadă românii din diaspora meciul Turcia – România

Duelul dintre Turcia și România a stârnit un interes uriaș pentru suporterii echipei naționale de pretutindeni. În acest context, fanii din diaspora nu trebuie să aibă motive de îngrijorare, partida putând fi urmărită și peste granițe. Calitatea transmisiunii va fi una premium, atât la TV, cât și pe aplicațiile de streaming, precum PrimaPlay. Totuși, cei care vor dori să vizioneze online, pe PrimaPlay, vor trebui să plătească un abonament în valoare de 5 euro.

ADVERTISEMENT
„Veniți cu propriile arme”. Una dintre cele mai puternice țări din NATO și-a...
Digi24.ro
„Veniți cu propriile arme”. Una dintre cele mai puternice țări din NATO și-a schimbat radical doctrina militară

Ce urmează pentru România după barajul cu Turcia. Programul echipei naționale

Indiferent de rezultatul înregistrat la Istanbul, România va mai disputa un meci în luna martie. „Tricolorii”, în cazul unei victorii, vor mai avea un meci până la turneul final al Cupei Mondiale, cu învingătoarea din duelul Kosovo – Slovacia. În cazul unei înfrângeri, elevii lui Mircea Lucescu vor evolua în cadrul unui meci amical.

Schimbare totală: a fost ”cea mai frumoasă femeie din lume”, dar a ”dispărut”!...
Digisport.ro
Schimbare totală: a fost ”cea mai frumoasă femeie din lume”, dar a ”dispărut”! Cum arată astăzi, după ce a făcut 4 copii
ADVERTISEMENT

După barajul de calificare la Campionatul Mondial, România are programate două partide amicale în luna iunie. Primul este cu Georgia, în deplasare, iar un alt duel urmează a fi anunțat de către Federația Română de Fotbal. Dacă rezultatele din martie vor fi bune, „tricolorii” vor participa la turneul final din SUA, Mexic și Canada și vor avea programate cel puțin trei partide. În caz contrar, „Generația de Suflet” se va putea gândi la campania viitoare din UEFA Nations League, acolo unde România le va întâlni pe Suedia, Bosnia și Polonia.

Istoricul întâlnirilor dintre Turcia și România

România stă mult mai bine la istoricul întâlnirilor cu Turcia. Deși Vincenzo Montella are la dispoziție un lot fabulos, trecutul ne-a arătat că adversarii de la baraj au probleme serioase contra noastră. În cele 26 de meciuri disputate de-a lungul timpului, „tricolorii” au bifat nu mai puțin de 14 victorii, 7 meciuri s-au terminat la egalitate, iar în 5 rânduri turcii s-au impus.

ADVERTISEMENT

Cele mai clare victorii ale României sunt din octombrie 1961, scor 4-0, și martie 1977, același rezultat fiind înregistrat. De cealaltă parte, Turcia nu s-a impus vreodată la o diferență mai mare de două goluri. Istoria e clar de partea „tricolorilor”, însă o așa diferență, cel puțin pe hârtie, de valoare nu a mai existat.

Ultimele 5 întâlniri directe dintre Turcia și România:

  • România – Turcia 2-0 (9 noiembrie 2017)
  • România – Turcia 0-2 (10 septembrie 2013)
  • Turcia – România 0-1 (12 octombrie 2012)
  • Turcia – România 2-0 (11 august 2010)
  • România – Turcia 2-0 (22 august 2007)

Cum arată lotul convocat de Mircea Lucescu pentru Turcia – România

Mircea Lucescu a ales să convoace la echipa națională cei mai în formă fotbaliști români ai momentului. Selecționerul s-a confruntat cu probleme în compartimentul ofensiv, neputând conta pe Louis Munteanu și Denis Drăguș. În lipsa altor soluții, „Il Luce” l-a chemat în premieră pe Marius Coman. Problemele au continuat, iar Ionuț Radu se va prezenta la echipa națională și va efectua investigații medicale, în timp ce Mihai Popa nu s-a putut prezenta după accidentarea suferită în ultima partidă de SuperLiga. Lotul pentru barajul cu Turcia este următorul:

  • PORTARI: Laurențiu Popescu (Universitatea Craiova, 0/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0), Cătălin Căbuz (FC Argeș, 0/0);
  • FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Andrei COUBIȘ (Universitatea Cluj, 0/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 50/2), Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 1/0);
  • MIJLOCAȘI: Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 6/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15), Florin TĂNASE (FCSB, 26/5), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 43/11), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 5/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 33/5), Claudiu PETRILA (FC Rapid 1923, 2/0), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 2/1);
  • ATACANȚI: Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 7/2), David MICULESCU (FCSB, 6/0), Marius COMAN (UTA Arad, 0/0).
S-a anunțat data pentru El Clasico! Când se vor întâlni Barcelona și Real...
Fanatik
S-a anunțat data pentru El Clasico! Când se vor întâlni Barcelona și Real Madrid pe Camp Nou
Tragedia a lovit din nou fotbalul! Jucător de națională, decedat a doua zi...
Fanatik
Tragedia a lovit din nou fotbalul! Jucător de națională, decedat a doua zi după ce a căzut din senin pe teren
Adrian Mutu merge în Italia! „Briliantul” a bătut palma cu Cristi Chivu: „Tot...
Fanatik
Adrian Mutu merge în Italia! „Briliantul” a bătut palma cu Cristi Chivu: „Tot timpul am avut o relație bună”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
Parteneri
MM Stoica l-a amenințat pe Gigi Becali că pleacă de la FCSB dacă...
iamsport.ro
MM Stoica l-a amenințat pe Gigi Becali că pleacă de la FCSB dacă îl transferă pe jucătorul care a făcut videochat cu un alt bărbat: 'Râde lumea de noi!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!