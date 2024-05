Cine transmite la tv turneul de Grand Slam de la Wimbledon. Meciurile, disponibile și pe o platformă cunoscută

este unul dintre cele mai așteptate evenimente sportive ale anului. Eurosport a prelungit contractul meciurilor de la All England Lawn Tennis Club.

Turneul de la Wimbledon transmis în direct de Eurosport și platforma Max

Eurosport și Max vor transmite turneul de la Londra în exclusivitate pe 11 piețe diferite din Europa. Fiecare meci de simplu sau dublu, chiar și cele din calificări vor putea fi urmărite de fanii sportului alb.

În afară de România, canalul TV a mai achiziționat drepturile tv și în Belgia, Bulgaria, Finlanda, Islanda, Norvegia, Republica Cehă, Slovacia, Suedia, Ţările de Jos şi Ungaria.

Din acest an, partidele vor fi transmise și de platforma de streaming MAX a Warner Bros. Discovery. Noul acord prelungește până în 2026 drepturile exclusive asupra turneului pe care Eurosport l-a cumpărat din 2016.

Cele mai importante turnee de tenis se văd în România la Eurosport: „Ne așteaptă o vară incredibilă de tenis”

În afară de Wimbledon, Australian Open, Roland-Garros şi US Open, adică toate turneele de Grand Slam, precum și Jocurile Olimpice de la Paris.

„Portofoliul nostru de tenis cuprinde cele mai mari evenimente din acest sport. Suntem încântaţi să extindem parteneriatul cu All England Club dincolo de un deceniu. Acest lucru ne permite să continuăm să investim în producţia noastră de transmisiuni pentru a inova constant şi pentru a găsi modalităţi noi, captivante, de a atrage fanii tenisului.

După ce am obţinut deja audienţe record pentru transmisiunile noastre exclusive de la Australian Open din acest an, ne asteaptă o vară incredibilă de tenis, pe măsură ce continuăm să conectăm fanii cu fiecare jucător de la fiecare meci de la Roland-Garros şi cu Wimbledon, US Open şi Jocurile Olimpice care vor urma, ca parte a unui an monumental pentru sport”, a declarat Trojan Paillot, SVP Sports Rights Acquisitions and Syndications la Warner Bros. Discovery Sports Europe.

Când încep calificările la Wimbledon

Calificările la turneul de la Wimbledon încep cu o săptămână mai devreme, mai exact pe 24 iunie. Eurosport le pregătește fanilor sportului o vară plină, cu peste 5.000 de ore de competiții sportive din diferite discipline, inclusiv fiecare minut al Jocurilor Olimpice Paris 2024.