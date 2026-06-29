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Cine transmite la TV U Cluj – Dinamo Kiev din primul tur preliminar Europa League

U Cluj - Dinamo Kiev, manșa secundă din primul tur preliminar UEFA Europa League se vede la TV! Două posturi din România au cumpărat drepturile de difuzare
Cristian Măciucă
29.06.2026 | 19:14
Cine transmite la TV U Cluj Dinamo Kiev din primul tur preliminar Europa League
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Cine transmite la TV U Cluj - Dinamo Kiev din primul tur preliminar Europa League. FOTO: Fanatik
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Fanii din România vor putea vedea la televizor returul dintre U Cluj și Dinamo Kiev, din primul tur preliminar UEFA Europa League. Partida de pe Cluj Arena va fi transmisă de către două posturi de la noi din țară.

U Cluj – Dinamo Kiev se vede la TV în România

U Cluj va debuta în acest sezon de cupe europene împotriva lui Dinamo Kiev, în primul tur preliminar din Europa League. Prima manșă va avea loc în deplasare. Din cauza conflictului dintre Ucraina și Rusia, Dinamo Kiev va fi gazdă pe un teren neutru. Duelul, programat pe 9 iulie, de la ora 20:00, se va disputa în Polonia, la Lublin.

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În ceea ce privește returul, acesta va avea loc la Cluj, pe 16 iulie, de la ora 20:30. Vestea bună este că partida de la poalele Feleacului va putea fi urmărită și în România. Două televiziuni au anunțat că au cumpărat drepturile de difuzare pentru meciul U Cluj – Dinamo Kiev. Este vorba despre Digi Sport și despre Prima Sport.

Digi Sport și Prima Sport au exclusivitate pe drepturile TV începând cu faza play-off-ului din fiecare competiție europeană, dar până atunci oricine le poate achiziționa. Pe lângă Digi Sport și Prima Sport, o altă variantă era și cea a trustului PRO, cu platforma VOYO. Rămâne de văzut ce întâmplă cu meciul tur și cine va transmite confruntarea din Polonia.

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În cazul în care va reuși să treacă de Dinamo Kiev, U Cluj va juca împotriva lui PAOK Salonic în turul 2 preliminar din UEFA Europa League. Eventuala dublă cu fosta formație a lui Răzvan Lucescu este programată pe 23 iulie, turul, și pe 30 iulie, returul. În cazul în care va ajunge să joace și împotriva lui PAOK, echipa lui Cristiano Bergodi va fi, din nou, gazdă pe Cluj Arena. Stadionul va fi închis abia în perioada 6-9 august, atunci când este programat festivalul Untold.

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Ce se întâmplă cu drepturile TV pentru meciurile Universității Craiova

În primul tur, dar în UEFA Champions League, va debuta și Universitatea Craiova. Momentan nu s-a luat însă nicio decizie unde vor fi transmise partidele campioanei României. Oltenii debutează în preliminariile celei mai importante competiții intercluburi pe 8 iulie, de la ora 20:00, în deplasare, cu Vitebsk, campioana din Belarus. Meciul tur este pe teren neutru, în Ungaria. Returul va avea loc o săptămână mai târziu, în Bănie, pe 15 iulie, de la ora 20:30.

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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