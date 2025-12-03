Cine transmite la TV Ungaria – România la Campionatul Mondial de handbal feminin. Programul complet din Grupa 1 principală

ADVERTISEMENT

Naționala de handbal feminin a României întâlnește Ungaria în primul meci din grupa principală de la Campionatul Mondial din Germania și Olanda. Partida se anunță una decisivă pentru „tricolore”, care au nevoie de victorie ca să își sporească șansele de calificare în fazele eliminatorii.

Două posturi TV transmit Ungaria – România

România a terminat pe locul 2 grupa preliminară A de la Campionatul Mondial de handbal feminin, după ce . „Tricolorele” au intrat astfel cu două puncte în grupa principală și au ca obiectiv clasarea pe primele două poziții, acolo unde, deocamdată, se află Danemarca și Ungaria.

Cum nordicele sunt favorite certe la calificare, pentru accederea în optimi. Partida dintre cele două țări vecine se va disputa în Rotterdam Ahoy, din Rotterdam, miercuri, 3 decembrie, de la ora 19:00. La TV, meciul va putea fi urmărit pe cele două canale de sport, Digi Sport 2 și Prima Sport 2.

Cu cine mai are de jucat România în grupa principală de la Campionatul Mondial de handbal feminin

După partida cu maghiarele, „tricolorele” vor înfrunta Senegal și Elveția. Handbalistele antrenate de Ovidiu Mihăilă pleacă cu prima șansă în cele două partide, care se vor disputa pe 5 decembrie (ora 16:30), respectiv 7 decembrie (ora 19:00).

Tot miercuri, 3 decembrie, vor juca și viitoarele adversare ale României. De la ora 16:30, Elveția înfruntă Japonia, în timp ce, de la ora 21:30, Senegal va da piept cu Danemarca.

Programul complet al Grupei 1 Principale de la Campionatul Mondial de handbal feminin

Miercuri, 3 decembrie

16:30 Japonia – Elveția

19:00 Ungaria – România

21:30 Danemarca – Senegal

Vineri, 5 decembrie

16:30 România – Senegal

19:00 Japonia – Ungaria

21:30 Elveția – Danemarca

Duminică, 7 decembrie