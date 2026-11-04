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Cine transmite la TV Universitatea Craiova – Egnatia, al treilea meci al campioanei României din UEFA Conference League

Ciprian Păvăleanu
04.11.2026 | 10:13
Cine transmite la TV Universitatea Craiova Egnatia al treilea meci al campioanei Romaniei din UEFA Conference League
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Cine transmite la TV meciul Craiovei cu Egnatia, din UEFA Conference League. Foto: Colaj FANATIK
Universitatea Craiova poate face un pas important către calificarea în „primăvara europeană”! Cine transmite la TV partida cu Egnatia, din etapa a 3-a a UEFA Conference League
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Universitatea Craiova a adunat 4 puncte în primele două meciuri din Conference League, cu Getafe și Inter Escaldes, iar o victorie în meciul cu Egnatia ar duce-o deja la 7 puncte, tot atâtea câte a reușit să adune în ediție precedentă la finalul celor șase meciuri, doar că de această dată va mai avea 3 meciuri din care poate aduna puncte. Meciul contra albanezilor, programat joi, 5 noiembrie, de la ora 22:00, ce poate duce campioana României cu un pas în „primăvara europeană”, se vede la TV Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Cine transmite la TV partida Universitatea Craiova – Egnatia

Digi Sport și Prima Sport dețin drepturile de televizare ale meciurilor din grupele europene, astfel că partida dintre Universitatea Craiova și Egnatia se va vedea pe posturile principale, Digi Sport 1 și Prima Sport 1, aceleași pe care s-au putut urmări U Craiova – Getafe 1-1 și Inter Escaldes – U Craiova 1-3.

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Bineînțeles, pentru iubitorii fotbalului care doresc să urmărească meciurile în mediul online sau care nu au altă variantă la ora partidei, cele două mari canale de sport pun la dispoziție meciul campioanei României pe platformele digionline.ro și primaplay.ro.

Numele adversarei nu a atras interesul așteptat de conducerea Universității Craiova

Deși se poate dovedi un meci foarte important, fanii nu s-au arătat extrem de interesați de partida de pe „Ion Oblemenco” dintre Universitatea Craiova și Egnatia. În cazul unei victorii, campioana României ar ajunge la 7 puncte și un golaveraj bun, de cel puțin +3. În sezonul trecut, patru echipe s-au calificat mai departe după ce au adunat acest număr de puncte.

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La fel de adevărat este faptul că alte două echipe, printre care și Universitatea Craiova, au rămas în afara celor 24 de locuri, tot cu 7 puncte adunate. În ediția precedentă, oltenii au avut unul dintre cele mai mari ghinioane. O serie de multe evenimente au dus la eliminarea echipei lui Coelho, de la revenirea lui AEK Atena în prelungiri, până la remiza lui KuPS Kuopio din meciul cu Crystal Palace, echipă ce avea să câștige competiția. La meciul cu Egnatia, cu două zile înainte, erau așteptați 11.000 de suporteri, însă conducerea speră ca numărul lor să crească până la ora disputării meciului.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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