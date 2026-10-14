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Cine transmite la TV Universitatea Craiova – Getafe, primul meci al campioanei României din actuala ediție a UEFA Conference League

Bogdan Mariș
14.10.2026 | 07:08
Cine transmite la TV Universitatea Craiova Getafe primul meci al campioanei Romaniei din actuala editie a UEFA Conference League
SPECIAL FANATIK
Cine transmite la TV Universitatea Craiova - Getafe. FOTO: Sport Pictures / Hepta / colaj Fanatik
Universitatea Craiova debutează în faza principală a UEFA Conference League cu o partidă pe „Ion Oblemenco” împotriva spaniolilor de la Getafe, care se va disputa joi, de la ora 19:45. Unde va putea fi urmărit jocul la TV.
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Universitatea Craiova îi va întâlni pe cei de la Getafe joi, de la ora 19:45, în prima etapă a fazei ligii din UEFA Conference League. Meciul de pe „Ion Oblemenco” se anunță a fi unul extrem de interesant, iar fanii care doresc să urmărească la TV partida o vor putea face pe două posturi: Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Cine transmite la TV partida Universitatea Craiova – Getafe

Digi Sport și Prima Sport dețin în continuare drepturile TV pentru competițiile inter-cluburi organizate de UEFA, așadar partida dintre Universitatea Craiova și Getafe din faza principală a UEFA Conference League va putea fi urmărită pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1. În mediul online, partida care va avea loc joi, de la ora 19:45, pe stadionul „Ion Oblemenco” va putea fi vizionată pe site-urile digisport.ro și primaplay.ro.

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Spre deosebire de fazele principale din Champions League și Europa League, care au debutat încă din luna septembrie și programează 8 runde, în Conference League se dispută doar 6 etape, toate fiind programate în decurs de două luni, din octombrie până în decembrie. În sezonul trecut, trofeul a fost câștigat de englezii de la Crystal Palace, care au învins-o cu 1-0 în finală pe Rayo Vallecano.

Getafe, start dificil în La Liga

Dacă Universitatea Craiova ocupă locul 3 în SuperLiga după 11 etape, la 3 lungimi în urma liderului Dinamo, Getafe are un start dezamăgitor de sezon în La Liga. Formația pregătită de Jose Bordalas a obținut doar 8 puncte în primele 8 runde și se află momentan pe poziția a 14-a. în etapa precedentă, Getafe a avut o prestație palidă pe Camp Nou și a cedat cu 0-3 contra liderului Barcelona.

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Binecunoscută pentru stilul său defensiv, Getafe are momentan cel mai slab atac din La Liga, cu doar 4 goluri marcate în primele 8 runde, la fel ca ultima clasată Malaga. Formația din Comunitatea Madrid a reușit să învingă doar două nou-promovate, Racing Santander și Malaga, ambele cu scorul de 1-0. Cele două jocuri s-au disputat pe arena lui Getafe, următoarea adversară a Craiovei având eșecuri pe linie în meciurile jucate în deplasare în acest sezon: 0-3 cu Alaves, 1-2 cu Partizan (în play-off-ul Conference League), 0-1 cu Osasuna, 0-1 cu Betis și 0-3 cu Barcelona.

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Bogdan Mariș
Bogdan Mariș
Absolvent al Facultății de Științe Umaniste și Sociale a Universității „Aurel Vlaicu” din Arad, specializarea Jurnalism, Bogdan Mariș este redactor sportiv la site-ul fanatik.ro din anul 2025. A mai lucrat la TV Arad și Glasul Aradului.
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