Cine transmite meciul tur Aberdeen – FCSB, din play-off-ul Europa League. Cum se poate vedea partida

Suporterii campioanei României vor trebui să plătească dacă vor dori să urmărească transmisia meciului Aberdeen – FCSB, din play-off-ul Europa League, deoarece nu se va vedea la TV.

Duelul de Europa League dintre Aberdeen și FCSB nu e transmis la TV

Partida din prima manșă se va disputa joi, 21 august, de la ora 21:45, pe Pittodrie Stadium din Aberdeen, dar nu va putea fi vizionată la TV în țara noastră, după ce drepturile de difuzare au fost achiziționate de Pro TV.

Șefii postului din Pache Protopopescu au decis ca întâlnirea să fie transmisă doar pe Voyo. Astfel, cei care doresc să vadă la lucru campioana României în jocul din Scoția vor trebui să-și facă abonament la platforma de streaming.

La acest moment, fanii fotbalului au la dispoziție trei tipuri de abonament la Voyo. Pe o lună la prețul de 4.84 euro, pe trei luni cu discount de 33%, ceea ce duce la un preț de 9.68 euro, și pe un an cu patru luni gratuite, care costă 38.72 euro.

Voyo a clacat la ultimul meci al campioanei FCSB

Așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, ale duelului dintre Aberdeen și FCSB pentru a spăla imaginea proastă lăsată la returul cu Drita, când .

În ciuda faptului că în cele din urmă meciul a fost mutat pe Pro Arena, . Așa că șefii din Pache Protopopescu vor să dovedească faptul că toate problemele cu platforma online au fost rezolvate și pot realiza o transmisie la nivel înalt.

Aceasta va fi ultima partidă transmisă de Voyo din actuala ediție a cupelor europene. Și dacă vor achiziționa drepturile pentru întâlnirea retur de la București, aceasta va fi transmisă pe postul Pro TV, așa cum își dorește Gigi Becali.

Începând cu faza grupelor, jocurile din Europa League și Conference League vor putea fi urmărite doar la Digi Sport și Prima Sport. Cele două posturi de televiziune au cumpărat drepturile pentru aceste competiții în următorii trei ani, până în 2027.