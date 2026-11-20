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România va întâlni Estonia în barajul pentru menținerea în Liga B a UEFA Nations League. „Tricolorii” sunt nevoiți să dispute acest baraj după ce au terminat pe ultimul loc în grupa cu Bosnia, Polonia și Suedia. Când vor avea loc cele două jocuri și cine va transmite partidele.

Ce televiziuni transmit România – Estonia

Ca și partidele din grupa de Liga Națiunilor, cele două meciuri de baraj vor putea fi urmărite în România pe Antena 1, dar și pe platforma online AntenaPlay. Postul deține drepturile pentru toate meciurile echipei naționale din 2026 și 2027, așadar va transmite și cele două dueluri de la baraj.

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Partidele vor avea loc în martie 2027. Meciul tur se va disputa în Estonia, în perioada 25-27 martie, iar returul va avea loc în România, pe 28, 29 sau 30 martie. În aceeași perioadă se vor disputa și barajele de menținere-promovare în Liga A, dar și sferturile fazei eliminatorii.

Cum poți vedea meciul online. Toate platformele disponibile

Fanii care nu vor avea posibilitatea de a urmări jocurile la TV o pot face și în mediul online. Atât partida din Estonia, cât și returul din România vor putea fi urmărite pe platforma AntenaPlay. Echipa care se va impune va evolua în Liga B în următoarea ediție, faza grupelor fiind programată în perioada septembrie – noiembrie 2028.

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Cum pot să vadă meciul și românii din diasporă

Românii din diaspora pot urmări partidele la televiziunile care dețin drepturile în țările respective, o listă cu acestea fiind disponibilă pe site-ul oficial al . În cazul în care meciurile României nu sunt transmise în direct la TV, există posibilitatea ca acestea să poată fi urmărite pe platforme online care aparțin de deținătorii de drepturi.

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Ora oficială a meciurilor dintre România și Estonia

UEFA nu a confirmat oficial pentru moment orele la care se vor disputa partidele dintre România și Estonia. În ediția precedentă de , partidele de la baraj s-au disputat fie începând cu ora 19:00, fie de la 21:45. „Tricolorii” pregătiți de vor juca primul meci în deplasare, iar returul va avea loc, cel mai probabil, pe Arena Națională.

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Programul complet al barajului pentru Liga B a UEFA Nations League

Cele 8 echipe implicate în barajul pentru Liga B și-au aflat adversarele, toate partidele urmând a se disputa în pauza internațională din martie 2027. Echipele care au încheiat grupele din Liga B pe ultima poziție pornesc cu prima șansă în aceste dueluri, însă surprizele pot apărea oricând. Iată programul barajului pentru Liga B:

25-27 martie 2027

Estonia – România

Belarus – Israel

Insulele Feroe – Georgia

Cipru – Macedonia de Nord

28-30 martie 2027

România – Estonia

Israel – Belarus

Georgia – Insulele Feroe

Macedonia de Nord – Cipru

Unde se joacă meciurile și care sunt condițiile

Prima manșă a barajului se va disputa în Estonia. În grupa de Liga Națiunilor echipa a evoluat pe Lilleküla Stadium din Tallin. În luna martie, temperaturile din Estonia sunt de aproximativ 2-3 grade. Returul va avea loc în România, cel mai probabil pe Arena Națională.