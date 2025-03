Cine trebuia să execute ultimul penalty pentru Real în optimile cu Atletico. Ancelotti a schimbat în ultimul moment: „I-am văzut privirea”

Real Madrid își păstrează magia din Liga Campionilor. „Los blancos” au trecut de Atletico Madrid Carlo Ancelotti a dezvăluit cine trebuia să execute ultima lovitură de la 11 metri și de ce și-a schimbat decizia în ultimul moment.

Fotbalistul în care Carlo Ancelotti nu a mai avut încredere să execute ultima lovitură de departajare. Care a fost motivul antrenorului italian

Real Madrid a pierdut manșa retur împotriva rivalilor de la Atletico, însă și-a asigurat locul în sferturile Ligii Campionilor, unde vor da peste Arsenal. Formația lui „Cholo” Simeone a deschis scorul la prima fază, în minutul 1, prin Gallagher, iar tabela a înghețat la 1-0 până la finalul celor 120 de minute.

ADVERTISEMENT

Deși Real ratase un penalty în timpul regulamentar, prin Vinicius, „los blancos” s-au impus la loviturile de departajare cu scorul de 4-2, după ce reușita lui Alvarez a fost refuzată de VAR. Argentinianul a atins mingea cu piciorul de sprijin, înainte de a trimite spre poarta lui Courtois, motiv pentru care golul său a fost anulat.

Lovitura decisivă a fost transformată de Antonio Rudiger, „zidul” din defensiva galacticilor. La finalul partidei, Ancelotti a recunoscut că nu el era desemnat pentru ultima lovitură de departajare, însă decizia a fost luată în ultimul moment.

ADVERTISEMENT

Tânărul talent al lui Real Madrid, brazilianul Endrick, trebuia să aibă această responsabilitate, însă Ancelotti a considerat că Rudiger are mai mult sânge rece: „Pentru a cincea lovitură de departajare oscilam între Endrick și Rudiger, dar apoi am văzut fața lui Endrick și am zis: ‘Mai bine Rudiger!’ Endrick nu mi s-a părut foarte fericit când i-am zis să bată al cincilea”, a spus tehnicianul italian la finalul partidei.

Vinicius, noi gesturi provocatoare către fanii lui Atleti

Vinicius a ratat șansa de a egala dintr-o lovitură de pedeapsă în minutul 70. El a fost scos de pe teren în minutul 115, în locul său intrând Endrick, tocmai pentru loviturile de departajare, unde Vinicius, cel mai probabil, nu s-ar mai fi numărat printre executanți

ADVERTISEMENT

După schimbare, Brazilianul le-a arătat faptul că Real Madrid deține 15 trofee ale Ligii Campionilor, în timp ce Atletico Madrid nu a câștigat niciunul în întreaga sa istorie.

ADVERTISEMENT