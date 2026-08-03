Cine trebuia să fie la volanul microbuzului morții, în locul șoferului de 83 ani! Dezvăluiri noi despre accidentul în care a fost implicat lotul lui Dinamo 2. Exclusiv

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Astfel, vă prezentăm informații EXCLUSIVE obținute de FANATIK de la surse din cadrul anchetei. Până acum, autoritățile au anunțat că la volanul microbuzului „morții” se afla un bărbat în vârstă de 83 de ani. Acesta ar fi suferit un infarct, a pierdut controlul volanului și s-a înfipt într-un copac.

Cine ar fi trebuit să fie la volanul microbuzului morții de la Dinamo?

, a ajuns în operație cu o fractură deschisă de braț, în timp ce maseurul Covaciu a murit. Alți pasageri din microbuz, printre care 11 copii, au avut nevoie de îngrijiri medicale, deși viața nu le este pusă în pericol.

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Cât despre șofer, acesta se află la terapie intensivă și situația sa este critică. Doar că, așa cum arată sursele FANATIK, nu bărbatul în vârstă de 83 de ani trebuia să fie la volanul microbuzului în acea zi. Asta, pentru că Nicolae Sgondoiu, în vârstă de 83 de ani, ar fi fost doar un colaborator al firmei de transport, nu un angajat.

Mai mult, mașina cu numărul AG-69-LIN ar fi fost operată de Marius, fiul lui Dumitru Colonescu, patronul firmei de transport. Șoferul de 83 de ani a ajuns la volan doar pentru că „titularul” era în concediu Turcia. De altfel, bătrânul este prieten de familie cu patronul firmei și ar deține atestat de șofer profesionist pentru transportul de persoane.

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Șoferul în vârstă de 83 de ani era „rezerva” chemată să conducă pe trasee sigure din zona Câmpulung

Șoferul de ocazie în vârstă de 83 de ani fi operat inclusiv în Câmpulung, atunci când lipsea fiul patronului, însă sursele FANATIK vorbesc despre traseele din oraș, mult mai simple și unde se circulă doar cu viteză mică. Firma care este responsabilă de microbuzul morții, Alindo, este o afacere de familie.

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Fiica patronului, Isabela, este managerul acestei firme, iar pe una dintre mașini ar lucra și soțul său. De altfel, se pare că prima mașină care a transportat o parte din lotul de la Dinamo 2 . Mai mult, experții contactați de FANATIK în acest caz au transmis că microbuzele folosite de această companie sunt destul de vechi, vorbind despre o flotă de 4-5 vehicule datând din anii 2005-2006.

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Nu ar fi fost o problemă până acum, pentru că aceste microbuze sunt implicate în trasee scurte și au o capacitate mică de transport persoane, în special doar la primele ore ale dimineții. FANATIK a solicitat un punct de vedere de la patronul Dumitru Colonescu, însă acesta nu a răspuns întrebărilor noastre.

Elena Lasconi a făcut dezvăluiri incredibile după tragedia de la Câmpulung

Primarul din Câmpulung Muscel, Elena Lasconi, a reacționat după ce s-a aflat că între firma care a pus la dispoziție microbuzul, mai exact Alindo Impex SRL ar avea contracte cu Primăria. Primărița a început imediat o anchetă internă, șocată de această tragedie.

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„Avem un număr de telefon al doamnei manager de transport care apare în licitația noastră. Se numește Andreea Răcaru, cred că este nora patronului. Și această individă este vânzătoare la un magazin de carne de pui din piață. Am aflat și eu cu stupefacție. Deci managerița de transport vinde la magazinul de pui din piață. Incredibil, nu?

Noi avem contract cu Alindo până în iunie anul viitor. Și până atunci eu vreau să fac societate împreună cu o altă comună de lângă, Valea Mare, ca să cumpărăm mai multe microbuze. Nu se poate să fii la mâna unora care nu știu cum își obțin atestatele, acreditările. Pentru că eu nu pot controla nimic dacă firma vine și-mi arată toate documentele. Gândiți-vă că acel microbuz avea 600.000 de kilometri, deja era uzat”, a spus Elena Lasconi, potrivit golazo.ro.

De asemenea, Elena Lasconi a considerat „o nesimțire” reacția avută de patronul firmei, Dumitru Colonescu, pentru FANATIK. „O nesimțire ieșită din comun, adică o aroganță, o nesimțire, nu există… Adică e, cum să zic, e ca și cum ai pângări un mormânt. E ceva absolut incredibil. A murit un om. Ne-am pierdut omenia. Adică îți spui că ai un accident cu victimă, adică cu mort, și tu întrebi, faci glume și aroganțe. Pe ce lume trăim, fraților?”, a transmis Lasconi.

„Îmi pare foarte rău, eu în ultimii ani nu am avut niciun accident. Ați înțeles? În ce an a avut loc accidentul?”. În replică, Elena Lasconi a anunțat că va face toate demersurile legale pentru ca vinovații să plătească, în condițiile în care microbuzele folosite de firma respectivă ar fi foarte vechi. Mai mult, șoferul avea 83 de ani, o vârstă considerată mult prea înaintată pentru un șofer profesionist.