Cine va antrena România în Nations League? Mihai Stoichiță a spus-o imediat ce s-a întors din Belgia: „Am vorbit cu el”

ADVERTISEMENT

România își face griji în acest moment în privința selecționerului său. Mircea Lucescu a întâmpinat probleme de sănătate și urmează ca pe parcursul săptămânii viitoare să decidă dacă va continua pe banca tehnică a „tricolorilor”. Între timp, echipa națională și-a aflat adversarii din Nations League, iar Mihai Stoichiță s-a deplasat în locul lui „Il Luce” la tragerea la sorți de la Bruxelles.

Ce a spus Mihai Stoichiță despre posibilitatea unui nou selecționer pentru meciurile din Nations League

România va avea de înfruntat adversari tari în următoarea ediție de UEFA Nations League. După ce au câștigat en fanfare Liga C cu Mircea Lucescu, „tricolorii” vor evolua de această dată în Liga B, acolo unde vor întâlni în dublă manșă Polonia, Bosnia & Herțegovina și Suedia.

ADVERTISEMENT

Întrebat imediat cum a ajuns în România despre antrenorul care va fi pe bancă la aceste meciuri, Mihai Stoichiță nu a dorit să dea nicio variantă până nu se cunoaște exact situația lui Mircea Lucescu, care în acest moment se află în Belgia pentru o nouă serie de investigații medicale: „(n.r. – Va fi alt selecționer în perioada aia? În octombrie?) Am față de prezicător? Mai întâi să vedem ce se întâmplă cu domnul Lucescu, controlul pe care-l are și apoi să vedem ce hotărâri se iau. Și aseară am vorbit cu el”, a spus Stochiță, la sosirea în țară.

Cum a comentat Mihai Stoichiță componența grupei României din Nations League

Echipa națională a României putea să aibă norocul de a pica cu adversari mult mai facili, însă acest lucru s-a dovedit că nu este un ajutor cert după rezultatele din grupa preliminară pentru Campionatul Mondial. În loc de Polonia, România putea juca din prima urnă cu Israel, iar Irlanda de Nord sau Macedonia de Nord ar fi fost două echipe mult mai accesibile decât Suedia.

ADVERTISEMENT

Ajuns în țară după tragerile la sorți, Mihai Stoichiță este de părere că deoarece amintirile recente împotriva lor nu sunt tocmai plăcute:

ADVERTISEMENT

„Am promovat, era imposibil să găsești echipe care să nu reprezinte ceva în fotbal. Dacă stau bine să mă gândesc, Suedia, Polonia și Bosnia sunt trei echipe cu care putem să ne luăm revanșa. Putem să demonstrăm că suntem o echipă mai puternică decât ei. Să joci patru meciuri într-o fereastră mi se pare mult, foarte mult, dar regulile sunt făcute la alt nivel și trebuie să le respectăm, n-avem ce face”, a mai spus directorul tehnic al FRF.

Care este, pe scurt, situația lui Mircea Lucescu

Mircea Lucescu s-a confruntat cu mai multe probleme de sănătate în acest debut de an 2026. Mai întâi, selecționerul naționalei a fost internat la spital din cauza unei viroze, însă problemele sale din prezent sunt de altă natură.

ADVERTISEMENT

După ce a primit un rezultat mulțumitor din partea medicilor din România, Răzvan Burleanu a anunțat că România va cunoaște decizia selecționerului pe data de 20 februarie, când se va decide dacă „Il Luce” va putea continua pe banca tehnică pentru barajul cu Turcia din luna martie.