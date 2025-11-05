Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Cine va apăra la Dinamo: Roșca sau Epassy? Verdictul antrenorului

Florentin Petre a vorbit deschis despre concurența dintre Alex Roșca și Devis Epassy. Cine va fi titular la Dinamo după ce portarul camerunez va reveni la echipă.
Iulian Stoica
05.11.2025 | 18:10
Cine va apara la Dinamo Rosca sau Epassy Verdictul antrenorului
Cine va apăra la Dinamo? Florentin Petre a dat verdictul. Sursă foto: Colaj Fanatik
Devis Epassy a absentat în ultimele două meciuri din lotul lui Dinamo, portarul camerunez solicitând să plece din România după decesul fratelui său. Alex Roșca a fost cel ales de Zeljko Kopic pentru duelul din Cupă și din SuperLiga, iar evoluțiile sale au fost apreciate. Florentin Petre a transmis ce se va întâmpla când Epassy va reveni la echipă.

Roșca sau Epassy? Cine va apăra la Dinamo

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Florentin Petre a mărturisit că, deși a fost rezervă în ultimele meciuri, Roșca a intrat foarte bine în partidele din Cupă și SuperLiga. Întrebat despre locul de titular, antrenorul secund de la Dinamo a transmis că „lupta” este în plină desfășurare, iar cel mai bun va fi cel ales de Zeljko Kopic.

„(n.r. – Cum s-a descurcat Roșca?) Foarte bine! A avut o singură ezitare, la 0-1, când degajarea pe care a avut-o a fost greșită. A fost o degajare pe care trebuia să o trimită lung sau în altă parte a terenului. În schimb, a fost senzațional! A scos niște mingi foarte grele.

Se pregătește foarte bine, sunt mândru de el! E conștient că această luptă a portarilor se duce până la capăt și, cu siguranță, când este nevoie de el, el face diferența.

La meciul trecut a fost la fel. Am avut momente când am avut nevoie de el și a reușit să se descurce extraordinar. Este un băiat de caracter, iar cu el poți să mergi până în pânzele albe fără niciun fel de problemă”, a declarat Florentin Petre.

  • 650.000 de euro este evaluarea de piață a lui Roșca. 6 meciuri și 6 goluri primite a adunat jucătorul român în acest sezon
  • 350.000 de euro este cota lui Epassy. 10 meciuri și 10 goluri primite sunt cifrele portarului camerunez la Dinamo

Care e situația lui Mazilu

În continuare, Florentin Petre a dezvăluit că Adrian Mazilu se antrenează în continuare separat. Tehnicianul secund speră ca Mazilu să evolueze pe finalul acestui an, însă abia în 2026 se poate spera ca jucătorul să revină la forma maximă.

„(n.r. – Ce se întâmplă cu Mazilu?) Mazilu este într-un program de recuperare, un program de activare a tot ceea ce ne dorim de la el. Are un program special. (n.r. – Îl vedem anul acesta?) Facem tot posibilul ca să îl avem cât mai repede pe teren.

(n.r. – Ar putea să joace peste o luna 10-15 minute?) Tot ce este posibil. Din ce am înțeles, mai trebuie să facă niște teste medicale. O să vedem ce se întâmplă la problema pe care a avut-o. În momentul în care doctorii vor spune că poate să se antreneze cu echipa, de atunci va reveni. El face antrenamente separate cu preparatorii fizici.

Oricât de repede ar intra, îi va fi foarte greu să revină, mai ales anul acesta. Dacă ar fi după mine, cu toate antrenamentele pe care le face acum, ar fi ok să intre 10-15 minute… Dar să intre la capacitate maximă, eu cred că va fi bun abia de la anul”, a mai spus Florentin Petre.

  • 1 milion de euro este cota lui Mazilu
  • 7 aprilie 2024 este data în care atacantul a evoluat pentru ultima dată într-un meci oficial

Karamoko, comparat cu Adrian Ilie de Floretnin Petre

În încheiere, Floretin Petre a mărturisit că transferul lui Mamoudou Karamoko este unul foarte inspirat. Antrenorul „câinilor” l-a comparat pe atacantul francez cu Adrian Ilie, cei doi fiind asemănători pe spații înguste.

„Karamoko este un jucător foarte bun, să dea Dumnezeu să fie sănătos în primul rând. Are explozia și rapiditatea fotbalistului din stânga (n.r. – Adrian Ilie). Parcă e Adrian pe timpuri, pe spații mici. Îi lua și îi dribla pe spații mici de nu știau de unde îi lovește trenul.

Este un fotbalist pe care noi îl pregătim din toate punctele de vedere. E foarte important să fie sănătos și să aibă continuitate în antrenamente și în jocuri. E un transfer bun tare”, a încheiat Florentin Petre.

Andrei Vochin a prezentat cariera francezului: „M-am uitat la Karamoko acum. Are 26 de ani, ce are bun? Are școala de fotbal făcută în Franța, vine de la Strasbourg. În ultima perioadă a fost împrumutat la Ujpest, în Ungaria. S-au dat bani pe el, Wolsburg l-a transferat de la Strasbourg. Problema la el e discontinuitatea. Felicitări, Florentin, atât vreau să îți mai spun! Ceea ce vede lumea la televizor e o echipă antrenată! Sunt multe echipe care sunt antrenate după ureche, doar că Dinamo este o echipă antrenată cu cartea-n mână”.

  • 400.000 de euro este cota lui Karamoko
  • 12 meciuri, 3 goluri și o pasă decisivă a reușit atacantul la Dinamo

Floretin Petre, detalii despre situațiile jucătorilor la Dinamo

Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
