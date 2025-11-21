News

„Cine va avea 150.000 de voturi va fi Primarul Bucureștiului”. Mitică Dragomir dezvăluie ce „pile” are fiecare candidat și cine se va retrage! Exclusiv

În direct la "Profeţiile lui Mitică" s-a discutat despre pilele candidaţilor la Primăria Generală a Capitalei. Care sunt avantajele şi dezavantajele fiecărui candidat la alegerile din 7 decembrie.
Daniel Spătaru
21.11.2025 | 12:16
Cine va avea 150000 de voturi va fi Primarul Bucurestiului Mitica Dragomir dezvaluie ce pile are fiecare candidat si cine se va retrage Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Mitică Dragomir analizează ce susţinere are fiecare candidat la Primăria Bucureştiului Foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Lupta electorală pentru Primăria Capitalei a intrat în linie dreaptă, iar Dumitru Dragomir analizează în amănunt atuurile fiecărui candidat şi anticipează mişcările care vor avea loc pe scena politică în perioada următoare.

„Cătălin Drulă are pilele cele mai tari”

Mitică Dragomir crede că la alegerile din 7 decembrie se vor prezenta la urne mai puţini bucureşteni decât la scrutinul din luna iunie a anului trecut, când Nicuşor Dan a devenit primar general cu aproximativ 320.000 voturi. „Vin mai puţin la vot de data asta, în jur de 650.000. Cu 150.000 de voturi eşti primarul general al Capitalei”, este părerea lui Dragomir.

ADVERTISEMENT

El însuşi candidat la Primăria Generală, în 2004, când a ieşit pe locul trei, Dragomir a analizat susţinerea de care are parte fiecare candidat la actualul scrutin. „Pilele lui Drulă sunt cele mai tari. Îi are pe preşedintele ţării, USR-ul – care conduce Bucureştiul şi ţara la această oră. Locul doi, cu un handicap, este Anca Alexandrescu, care are o televiziune în spate, experienţa că a stat lângă primari, are un partid care nu e tare în Bucureşti, dar e tare în ţară – AUR, iar dacă îl avea şi pe domnul Georgescu ea era primarul general al Capitalei. În condiţiile de acum mai am un semn de întrebare”, a spus fostul politician şi om de fotbal, la „Profeţiile lui Mitică”.

Dumitru Dragomir: „Băluţă are patru sectoare”

În continuare, Dragomir i-a analizat pe primii doi clasaţi în sondajele de opinie, Daniel Băluţă şi Ciprian Ciucu. „Băluţă are cel mai tare partid parlamentar. Are experienţa a peste zece ani de primar, cu rezultate absolut deosebite, îl are pe Piedone care-i dă o mână de ajutor, are sectoarele 2, 3, 4 şi 5. Are patru sectoare.În afară de asta este un tip şi deştept şi cu rezultate extraordinare. Îl are handicap pe Eugen Teodorovici.

ADVERTISEMENT
Planul de pace al SUA pentru Ucraina: care sunt cele 28 de puncte
Digi24.ro
Planul de pace al SUA pentru Ucraina: care sunt cele 28 de puncte

Ciucu îl are ca pilă pe primul ministru al ţării. Are experienţă de primar. Îl ajută se pare, dar nu ştiu, şi sectorul 1. Are handicap măsurile luate de Bolojan, are o aripă a PNL-ului care nu-l susţine şi are ura celor care sunt loviţi de măsurile primului ministru”, este analiza făcută de Mitică Dragomir.

ADVERTISEMENT
Digisport.ro
"Întâlnirea a fost un dezastru. O mahala imensă". Conflictul a escaladat: "Mai aveau un pic și săreau peste masă să-mi ia gâtul"

„Dacă se retrage Ciucu sau Drulă se sparge coaliţia”

Oracolul de la Bălceşti anticipează şi retragerea unor candidaţi şi are o previziune sumbră în cazul în care unul dintre aceştia va fi Ciucă sau Drulă. „Se vor retrage cel puţin doi. Sunt retrageri ale unor candidaţi cu sub 5%, dar foarte puternice. 5% este aşa de mult acum, pentru că sunt mulţi candidaţi, se diluează. Cine ia 24% este primarul general al Capitalei. Cine crede că ştie cine va ieşi primar se înşală. E loterie. În schimb, dacă se retrage Ciucu sau Drulă se sparge coaliţia. Pleacă PSD-ul de la guvernare. PSD-ul de-abia aşteaptă o fisură. Dacă PSD-ul iese de la guvernare ţara nu-şi revine în 10 ani. Dar părerea mea este că nu-i lasă partidul să se retragă”, este profeţia făcută de Mitică Dragomir.

"Cine va avea 150.000 de voturi va fi Primarul Bucureștiului". Mitică Dragomir dezvăluie ce "pile" are fiecare candidat și cine se va retrage! Exclusiv

Ciprian Ciucu, invitatul lui Horia Ivanovici la FANATIK EXCLUSIV, vineri, 21 noiembrie, de...
Fanatik
Ciprian Ciucu, invitatul lui Horia Ivanovici la FANATIK EXCLUSIV, vineri, 21 noiembrie, de la ora 17.30. Ediție spectacol a emisiunii, cu multe dezvăluiri
Dosarul Călin Georgescu – Horațiu Potra a blocat IT-ul Curții de Apel. Sunt...
Fanatik
Dosarul Călin Georgescu – Horațiu Potra a blocat IT-ul Curții de Apel. Sunt sute de ”giga” de probe ale ”loviturii de stat”
Daniel Băluță, candidatul PSD la Primăria Capitalei: ”Cel mai important susținător al meu...
Fanatik
Daniel Băluță, candidatul PSD la Primăria Capitalei: ”Cel mai important susținător al meu este fiica mea, Alexandra”. Propunere pentru ceilalți contracandidați
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Daniel Spătaru
Daniel Spătaru este redactor pe zona de Actualitate la Fanatik. A debutat în presă la Sportul Românesc, în 1997, iar în aprilie 1998 și-a continuat munca de jurnalist la secția Sport a ziarului Cotidianul. Și-a început cariera în online în 2009, la realitatea.net, iar din 2011 a lucrat pentru romaniatv.net.
Parteneri
Bombă! A vorbit Valentin Ceaușescu. Fiul lui Nicolae Ceaușescu a rupt tăcerea și...
iamsport.ro
Bombă! A vorbit Valentin Ceaușescu. Fiul lui Nicolae Ceaușescu a rupt tăcerea și a vorbit fără rețineri
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la toate punctele de presă din România!