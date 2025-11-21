„Cine va avea 150.000 de voturi va fi Primarul Bucureștiului”. Mitică Dragomir dezvăluie ce „pile” are fiecare candidat și cine se va retrage! Exclusiv

ADVERTISEMENT

Lupta electorală pentru Primăria Capitalei a intrat în linie dreaptă, iar Dumitru Dragomir analizează în amănunt atuurile fiecărui candidat şi anticipează mişcările care vor avea loc pe scena politică în perioada următoare.

„Cătălin Drulă are pilele cele mai tari”

Mitică Dragomir crede că la alegerile din 7 decembrie se vor prezenta la urne mai puţini bucureşteni decât la scrutinul din luna iunie a anului trecut, când Nicuşor Dan a devenit primar general cu aproximativ 320.000 voturi. „Vin mai puţin la vot de data asta, în jur de 650.000. Cu 150.000 de voturi eşti primarul general al Capitalei”, este părerea lui Dragomir.

ADVERTISEMENT

El însuşi candidat la Primăria Generală, în 2004, când a ieşit pe locul trei, Dragomir a analizat susţinerea de care are parte fiecare candidat la actualul scrutin. „Pilele lui Drulă sunt cele mai tari. Îi are pe preşedintele ţării, USR-ul – care conduce Bucureştiul şi ţara la această oră. Locul doi, cu un handicap, este Anca Alexandrescu, care are o televiziune în spate, experienţa că a stat lângă primari, are un partid care nu e tare în Bucureşti, dar e tare în ţară – AUR, iar dacă îl avea şi pe domnul Georgescu ea era primarul general al Capitalei. În condiţiile de acum mai am un semn de întrebare”, a spus fostul politician şi om de fotbal, la „Profeţiile lui Mitică”.

Dumitru Dragomir: „Băluţă are patru sectoare”

În continuare, în sondajele de opinie, Daniel Băluţă şi Ciprian Ciucu. „Băluţă are cel mai tare partid parlamentar. Are experienţa a peste zece ani de primar, cu rezultate absolut deosebite, îl are pe Piedone care-i dă o mână de ajutor, are sectoarele 2, 3, 4 şi 5. Are patru sectoare.În afară de asta este un tip şi deştept şi cu rezultate extraordinare. Îl are handicap pe Eugen Teodorovici.

ADVERTISEMENT

Ciucu îl are ca pilă pe primul ministru al ţării. Are experienţă de primar. Îl ajută se pare, dar nu ştiu, şi sectorul 1. Are handicap măsurile luate de Bolojan, are o aripă a PNL-ului care nu-l susţine şi are ura celor care sunt loviţi de măsurile primului ministru”, este analiza făcută de Mitică Dragomir.

ADVERTISEMENT

„Dacă se retrage Ciucu sau Drulă se sparge coaliţia”

unor candidaţi şi are o previziune sumbră în cazul în care unul dintre aceştia va fi Ciucă sau Drulă. „Se vor retrage cel puţin doi. Sunt retrageri ale unor candidaţi cu sub 5%, dar foarte puternice. 5% este aşa de mult acum, pentru că sunt mulţi candidaţi, se diluează. Cine ia 24% este primarul general al Capitalei. Cine crede că ştie cine va ieşi primar se înşală. E loterie. În schimb, dacă se retrage Ciucu sau Drulă se sparge coaliţia. Pleacă PSD-ul de la guvernare. PSD-ul de-abia aşteaptă o fisură. Dacă PSD-ul iese de la guvernare ţara nu-şi revine în 10 ani. Dar părerea mea este că nu-i lasă partidul să se retragă”, este profeţia făcută de Mitică Dragomir.