Sport

Cine va cânta, de fapt, la finala Campionatului Mondial. Americanii urmează modelul Super Bowl

Cine va participa, de fapt, la spectacolul din finala Campionatului Mondial. Americanii se ghidează după modelul Super Bowl.
Iulian Stoica
15.07.2026 | 11:53
Cine va canta de fapt la finala Campionatului Mondial Americanii urmeaza modelul Super Bowl
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Cine va cânta, de fapt, la finala Campionatului Mondial. Americanii urmează modelul Super Bowl. Foto: Colaj Fanatik
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Campionatul Mondial din Statele Unite ale Americii este pe punctul de a ajunge la final. Spania este prima finalistă, ibericii urmând să întâlnească câștigătoarea meciului dintre Anglia și Argentina în actul final al competiției. Dacă la început a fost o ceremonie în care Shakira a ieșit în evidență, acum turneul final se pregătește să tragă cortina.

Cine va cânta, de fapt, la finala Campionatului Mondial

Finala Campionatului Mondial din 2026 este programată duminică, 19 iulie, de la ora 22:00. Până la acest punct, fanii mai pot urmări semifinala dintre Anglia și Argentina. Interesant este faptul că marea finală va avea, în premieră, și un spectacol la pauză, după modelul Super Bowl.

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Show-ul va avea loc pe ”MetLife Stadium” din New Jersey și va fi coordonat de Chris Martin, solistul trupei Coldplay. Printre artiștii cunoscuți se numără Madonna, Shakira și Justin Bieber, iar organizatorii au transmis că și trupa BTS, una dintre cele mai populare formații K-Pop din lume, va cânta la pauză.

FIFA speră ca finala Cupei Mondiale din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic să depășească barierele fotbalului, iar milioane de fani să urmărească show-ul de la pauză. Pe lângă cei enumerați mai sus, Laura Pausini, Robbie Williams și Nicole Scherzinger vor face spectacol în cadrul aceluiași eveniment.

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Ce a transmis FIFA despre finala Campionatului Mondial

FIFA a ieșit cu un comunicat despre show-ul de la Campionatul Mondial: ”Ceremonia de închidere va încheia povestea Cupei Mondiale FIFA 2026 prin muzică, cultură și fotbal, înainte de a începe mult-așteptatul meci care va încorona campioana acestui turneu revoluționar”.

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Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
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