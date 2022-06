Cine va cânta la nunta lui George Simion: “Vor fi trei scene”. Liderul AUR aşteaptă zeci de mii de invitaţi

Nunta lui George Simion cu Ilinca, tânăra de 24 de ani pe care liderul AUR susține că o vede ca fiind sufletul lui pereche, va avea loc pe 27 august, în satul Oveselu, comuna Măciuca din județul Vâlcea. La eveniment a precizat controversatul politician, sunt așteptați oameni din toată țara, fără restricții, el dorindu-și să fie zeci de mii de invitați acolo.

Cine va cânta la nunta lui George Simion? Liderul AUR anunță artiști de seamă

”Aștept toți românii să se bucure alături de mine. Cea mai mare bucurie pentru mine e dacă veți fi prezenți. Să veniți în cămașă populară!”, a anunțat George Simion pe conturile sale de socializare. Ba chiar mai mult, a precizat politicianul, pentru ca toată lumea să poate ajunge la eveniment a pus la cale un efort logistic de invidiat.

„Nunta va fi pe 27 august în satul Oveselu din Vâlcea. Știu că e departe pentru unii dintre voi, dar ne organizăm cu autocare din fiecare județ. Nu am glumit: vă aștept pe toți!”, a mai precizat liderul AUR care se căsătorește peste două luni.

Și, pentru că un asemenea eveniment are nevoie de artiști de seamă care să îi distreze pe posibilii zeci de mii de invitați, cu toți strânși pe un câmp – nunta urmând să fie o serbare câmpenească și la care nu va fi și loc de mese – George Simion a anunțat și cine va cânta.

”Toți artiștii care ne sunt prieteni: taraful lui Tudorel Pană, nepot al vestitului violonist, sper să reușească, dar are o nuntă, Furdui Iancu, Theo Rose, Taraful de la Vărbilău, Ionel Tudorache pentru doamna Kovesi”, a spus, cu privire la artiștii pe care îi va avea pe scenă, George Simion, la . Mai mult, a precizat el, fiind atât de mulți oameni invitați, artiștii vor cânta pe trei scene.

George Simion, chiar dacă va avea zeci de mii de invitați: ”O să avem şi ce bea şi ce mânca la nuntă”

În emisiunea lui Victor Ciutacu de la România TV, , a precizat că organizarea evenimentului din 27 august este, practic, rezolvată și că zecile de mii de invitați nu trebuie să își facă griji.

”O să avem şi ce bea şi ce mânca la nuntă. Totul este sub control. Noi suntem foarte energici. Am 35 de ani şi am dat dovadă până acum că sunt capabil să organizez multe. Nu ştiu dacă pot să vă arăt. Mireasa mai mult decât pregătită.

Şi-a dat şi ultimele examene zile astea şi sunt convins că mai bună mireasă ca ea nu puteam să găsesc. O să o cunoască şi publicul”, a mai precizat George Simion pentru sursa citată.

Mai mult, a mai dezvăluit el, la nunta lui cu tânăra sa viitoare soție, vor fi mai multe perechi de nași. ”O să avem câte o pereche pentru fiecare județ”, a precizat politicianul fără să ascundă că l-a invitat chiar și pe Klaus Iohannis la nunta lui.

Cine este viitoarea soție a lui George Simion

Conform informațiilor făcute publice până acum, . Prezență discretă până acum, femeia, susține liderul AUR, se ține departe de politica de la noi din țară.

„Viitoarea doamnă Simion are 24 de ani și s-a amuzat teribil de toate variantele de soții inventate de presă. Stă departe de politică, ceea ce sperăm să facă și actualele partide ale sistemului din 2024 încolo.”, a completat acesta.

De altfel, politicianul a și publicat o imagine cu el și viitoarea lui mireasă, cu un comentariu pe măsură. ”De acum înainte pozele acestea vor fi în minim doi!”, a scris acesta.

Chiar dacă el nu a făcut publică identitatea tinerei, Dana Budeanu a dezvăluit că viitoarea mireasă a lui George Simion se numește Ilinca Munteanu, are 24 de ani, e absolventă a Facultății de Drept și lucrează pentru grupul AUR în Parlament.