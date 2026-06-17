Cine va câștiga Campionatul Mondial 2026. Supercomputerul care a avut dreptate la EURO 2024 a dat verdictul!

ADVERTISEMENT

Campionatul Mondial 2026 e în plină desfășurare. Până acum s-au disputat o parte din meciurile din prima etapă a fazei grupelor, dar un supercomputer știe deja cine va câștiga trofeul și cine va fi cel mai bun marcator al competiției din SUA, Canada și Mexic.

Cine va câștiga Cupa Mondială din 2026

Oamenii de știință din Marea Britanie au construit un supercomputer, care și cine va ieși golgheter la turneul final. Prima etapă din faza grupelor se va termina pe 18 iunie, iar din 28 iunie vor începe fazele eliminatorii. Chiar dacă în prima săptămână nu și-au făcut debutul la CM 2026 toate echipele, cine este principala favorită la turneul final din SUA, Canada și Mexic și cine are cele mai mari șanse să ia „Gheata de Aur”.

ADVERTISEMENT

Potrivit inteligenței artificiale, pe care au folosit-o oamenii de știință de la Universitatea din Liverpool și care a rulat 1000 de simulări, Spania are 26,1% șanse să câștige. Campioana Europei, care a debutat cu o remiză surprinzătoare, 0-0, contra Insulelor Capului Verde, este urmată în top de Anglia (17%), Franța (13,5%), Argentina (12,4%) și Portugalia (10,6%). Conform la Euro 2024, același supercomputer a intuit că Anglia va fi pe locul 2. Britanicii au pierdut marea finală contra Spaniei, scor 1-2.

Supercomputer at predicts Spain v England World Cup final. — Kieran Maguire (@KieranMaguire)

Cum a ajuns supercomputerul la concluzia că Spania va lua CM 2026

Pentru a estima rezultatele meciurilor incluse în analiză, supercomputerul utilizează cele mai noi tehnologii de învățare, luând în calcul nu doar valoarea individuală a fotbaliștilor, ci și felul în care aceștia pot colabora și se pot influența reciproc pe teren. În plus, concluziile privind favoritele la CM 2026 sunt susținute și de un alt model computerizat realizat de specialiștii de la Universitatea din Innsbruck. Potrivit acestor calcule, Spania pornește cu prima șansă la trofeu, având 14,5% probabilitate de câștig, urmată de Anglia și Franța, care completează podiumul favoritelor cu 12,4%.

ADVERTISEMENT

Erling Haaland și Mikel Oyarzabal se „bat” pentru titlul de golgheter

În ceea ce privește lupta pentru „Gheata de Aur”, supercomputerul englez a estimat că Erling Haaland și Mikel Oyarzabal ar putea fi principalii marcatori ai Campionatului Mondial din acest an. Atacantul norvegian de la Manchester City este văzut drept marele favorit la câștigarea titlului de golgheter, cu o probabilitate de 19%. Cei doi sunt urmați în clasament de englezul Harry Kane, cotat cu 12,2% șanse să termine Campionatul Mondial din această vară pe primul loc în topul celor mai buni marcatori.

ADVERTISEMENT