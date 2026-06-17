Sport

Cine va câștiga Campionatul Mondial 2026. Supercomputerul care a avut dreptate la EURO 2024 a dat verdictul!

Supercomputerul a dat verdictul despre cine va câștiga Campionatul Mondial 2026. În urmă cu doi ani, inteligența artificială folosită de britanici a avut dreptate.
Cristian Măciucă
17.06.2026 | 12:33
Cine va castiga Campionatul Mondial 2026 Supercomputerul care a avut dreptate la EURO 2024 a dat verdictul
SPECIAL FANATIK
Supercomputerul a decis: cine va câștiga Campionatul Mondial 2026! Surpriză uriașă la titlul de golgheter. FOTO: Fanatik
ADVERTISEMENT

Campionatul Mondial 2026 e în plină desfășurare. Până acum s-au disputat o parte din meciurile din prima etapă a fazei grupelor, dar un supercomputer știe deja cine va câștiga trofeul și cine va fi cel mai bun marcator al competiției din SUA, Canada și Mexic.

Cine va câștiga Cupa Mondială din 2026

Oamenii de știință din Marea Britanie au construit un supercomputer, care a anunțat cine este principala favorită la cucerirea titlului mondial în 2026 și cine va ieși golgheter la turneul final. Prima etapă din faza grupelor se va termina pe 18 iunie, iar din 28 iunie vor începe fazele eliminatorii. Chiar dacă în prima săptămână nu și-au făcut debutul la CM 2026 toate echipele, un supercomputer din Anglia a decis cine este principala favorită la turneul final din SUA, Canada și Mexic și cine are cele mai mari șanse să ia „Gheata de Aur”.

ADVERTISEMENT

Potrivit inteligenței artificiale, pe care au folosit-o oamenii de știință de la Universitatea din Liverpool și care a rulat 1000 de simulări, Spania are 26,1% șanse să câștige. Campioana Europei, care a debutat cu o remiză surprinzătoare, 0-0, contra Insulelor Capului Verde, este urmată în top de Anglia (17%), Franța (13,5%), Argentina (12,4%) și Portugalia (10,6%). Conform Daily Mail, la Euro 2024, același supercomputer a intuit că Anglia va fi pe locul 2. Britanicii au pierdut marea finală contra Spaniei, scor 1-2.

Cum a ajuns supercomputerul la concluzia că Spania va lua CM 2026

Pentru a estima rezultatele meciurilor incluse în analiză, supercomputerul utilizează cele mai noi tehnologii de învățare, luând în calcul nu doar valoarea individuală a fotbaliștilor, ci și felul în care aceștia pot colabora și se pot influența reciproc pe teren. În plus, concluziile privind favoritele la CM 2026 sunt susținute și de un alt model computerizat realizat de specialiștii de la Universitatea din Innsbruck. Potrivit acestor calcule, Spania pornește cu prima șansă la trofeu, având 14,5% probabilitate de câștig, urmată de Anglia și Franța, care completează podiumul favoritelor cu 12,4%.

ADVERTISEMENT
Cum a apărut fotografia lui Nicolae Ceauşescu în chenar negru, „mort şi îngropat”,...
Digi24.ro
Cum a apărut fotografia lui Nicolae Ceauşescu în chenar negru, „mort şi îngropat”, în „Scânteia Tineretului”. Panică la Securitate

Erling Haaland și Mikel Oyarzabal se „bat” pentru titlul de golgheter

În ceea ce privește lupta pentru „Gheata de Aur”, supercomputerul englez a estimat că Erling Haaland și Mikel Oyarzabal ar putea fi principalii marcatori ai Campionatului Mondial din acest an. Atacantul norvegian de la Manchester City este văzut drept marele favorit la câștigarea titlului de golgheter, cu o probabilitate de 19%. Cei doi sunt urmați în clasament de englezul Harry Kane, cotat cu 12,2% șanse să termine Campionatul Mondial din această vară pe primul loc în topul celor mai buni marcatori.

ADVERTISEMENT
Cum l-a numit Messi pe Ronaldo, după ce l-a depășit în topul all-time...
Digisport.ro
Cum l-a numit Messi pe Ronaldo, după ce l-a depășit în topul all-time al marcatorilor la Cupa Mondială

  • 3,50 este cota oferită de MAXBET pentru pronosticul „Kylian Mbappe golgheter” la CM 2026

A refuzat-o pe Rapid și a semnat cu FCSB. Mihai Stoica dezvăluie culisele...
Fanatik
A refuzat-o pe Rapid și a semnat cu FCSB. Mihai Stoica dezvăluie culisele revenirii spectaculoase: „Am insistat enorm”
Cât a plătit o familie pentru a vedea meciul în care Messi a...
Fanatik
Cât a plătit o familie pentru a vedea meciul în care Messi a marcat 3 goluri la Cupa Mondială: ”Nu pot să cred! Este incredibil!”
Franța lui Mbappe i-a adus din nou Antenei 1 prima poziție în clasamentul...
Fanatik
Franța lui Mbappe i-a adus din nou Antenei 1 prima poziție în clasamentul audiențelor! Câți români au urmărit meciul cu Senegal
Tags:
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
CUTREMUR! Au recunoscut în direct că li s-au oferit bani pentru a o...
iamsport.ro
CUTREMUR! Au recunoscut în direct că li s-au oferit bani pentru a o încurca pe FCSB! Cunoscutul antrenor român, implicat: 'Nu mai vorbi prostii la telefon, ne arestează ăștia, ești tâmpit?!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 100 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM CM 2026
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!