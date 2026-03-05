Cine va câștiga Cupa României Betano?! Ilie Dumitrescu a dat verdictul

ADVERTISEMENT

Semifinalele Cupei României Betano s-au stabilit în această săptămână, după disputarea jocurilor din sferturi. U Cluj o va înfrunta pe FC Argeș, iar Dinamo va primi vizita Universității Craiova. Ilie Dumitrescu e de părere că învingătoarea din a doua semifinală va cuceri trofeul.

Ilie Dumitrescu a numit favoritele la câștigarea Cupei României Betano

U Cluj a fost prima echipă calificată în semifinalele Cupei României Betano, după victoria cu 2-1 obținută marți în duelul de pe teren propriu cu Hermannstadt. „Șepcile roșii” vor primi în penultimul act vizita lui FC Argeș, care s-a impus cu mari emoții, 3-2 după prelungiri, contra divizionarei secunde Gloria Bistrița.

De prelungiri a avut nevoie și , iar gruparea din Bănie va evolua în semifinale pe terenul lui Dinamo. .

Ilie Dumitrescu s-a pronunțat cu privire la principalele favorite la câștigarea trofeului. „Eu cred că Universitatea Craiova sau Dinamo vor câștiga Cupa României. Din această semifinală se va decide câștigătoarea”, a afirmat fostul mare fotbalist la .

De când nu au mai câștigat Universitatea Craiova și Dinamo Cupa României

Precedenta Cupă câștigată de Universitatea Craiova a fost cea din sezonul 2020-2021, când gruparea din Bănie s-a impus cu 3-2 după prelungiri în finală contra celor de la Astra Giurgiu. Andrei Ivan, Dan Nistor și Vladimir Screciu punctau pentru olteni în meciul disputat la Ploiești.

De cealaltă parte, Dinamo nu a mai cucerit trofeul din 2012. Atunci, „câinii” se impuneau contra Rapidului cu 1-0, unicul gol al întâlnirii fiind înscris de Adrian Scarlatache. Gruparea din Ștefan cel Mare are în palmares 13 Cupe ale României, la fel ca rivala din Giulești.

Când se vor disputa semifinalele și finala Cupei României Betano

Semifinalele Universitatea Cluj – FC Argeș și Dinamo – Universitatea Craiova vor avea loc în perioada 21-23 aprilie, iar finala, care se va disputa pe Municipalul din Sibiu, este programată pentru data de 13 mai. În sezonul trecut, CFR Cluj a cucerit trofeul, după un succes cu 3-2 contra lui Hermannstadt în finala disputată la Arad.