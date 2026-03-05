Cine va câștiga Cupa României Betano?! Ilie Dumitrescu a dat verdictul

Semifinalele Cupei României Betano s-au stabilit în această săptămână, după disputarea jocurilor din sferturi. U Cluj o va înfrunta pe FC Argeș, iar Dinamo va primi vizita Universității Craiova. Ilie Dumitrescu e de părere că învingătoarea din a doua semifinală va cuceri trofeul.
U Cluj a fost prima echipă calificată în semifinalele Cupei României Betano, după victoria cu 2-1 obținută marți în duelul de pe teren propriu cu Hermannstadt. „Șepcile roșii” vor primi în penultimul act vizita lui FC Argeș, care s-a impus cu mari emoții, 3-2 după prelungiri, contra divizionarei secunde Gloria Bistrița.
De prelungiri a avut nevoie și Universitatea Craiova, care a trecut cu 3-1 de CFR Cluj, iar gruparea din Bănie va evolua în semifinale pe terenul lui Dinamo. Formația antrenată de Zeljko Kopic nu a avut un meci ușor împotriva celor de la Metalul Buzău, însă a învins cu 1-0 și a obținut calificarea.
Ilie Dumitrescu s-a pronunțat cu privire la principalele favorite la câștigarea trofeului. „Eu cred că Universitatea Craiova sau Dinamo vor câștiga Cupa României. Din această semifinală se va decide câștigătoarea”, a afirmat fostul mare fotbalist la Digi Sport.
Precedenta Cupă câștigată de Universitatea Craiova a fost cea din sezonul 2020-2021, când gruparea din Bănie s-a impus cu 3-2 după prelungiri în finală contra celor de la Astra Giurgiu. Andrei Ivan, Dan Nistor și Vladimir Screciu punctau pentru olteni în meciul disputat la Ploiești.
De cealaltă parte, Dinamo nu a mai cucerit trofeul din 2012. Atunci, „câinii” se impuneau contra Rapidului cu 1-0, unicul gol al întâlnirii fiind înscris de Adrian Scarlatache. Gruparea din Ștefan cel Mare are în palmares 13 Cupe ale României, la fel ca rivala din Giulești.
Semifinalele Universitatea Cluj – FC Argeș și Dinamo – Universitatea Craiova vor avea loc în perioada 21-23 aprilie, iar finala, care se va disputa pe Municipalul din Sibiu, este programată pentru data de 13 mai. În sezonul trecut, CFR Cluj a cucerit trofeul, după un succes cu 3-2 contra lui Hermannstadt în finala disputată la Arad.