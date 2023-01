Cine va câștiga Oscar 2023? Casele de pariuri au dezvăluit cotele favoriților

Nici bine nu au fost anunțate peliculele nominalizate la Oscar, că se fac și primele predicții în ceea ce privește posibilii câștigători. Pe la casele de pariuri a început forfota, iar comedia preferată a criticilor se află și de data aceasta în top.

Cine sunt marii câștigători de la Oscar anul acesta? Casele de pariuri oferă primele pronosticuri

După scandalul colosal care a avut loc la Oscar anul trecut, când – care și-a permis să să facă o glumă despre părul Jadei Smith- ne aflăm în fața unei noi gale.

Astfel, pe 12 martie 2023, la Dolby Theatre din Los Angeles, California se va întinde din nou covorul roșu, pentru ce de-a 95-a ceremonie organizate de Academia de Arte şi Ştiinţe Cinematografice.

Pentru că actorul , rolul i-a revenit lui Jimmy Kimmel, iar de câteva zile au fost anunțate și

Producțiile au fost alese de aproape 10.000 de specialiști în cinematografie, iar acum a venit rândul caselor de pariuri să facă predicțiile, astfel că FANATIK te pune la curent cu acestea.

Prin urmare, favoritul specialiștilor se află și de data aceasta în top. Comedia Everything Everywhere All at Once, nominalizată la 11 categorii, are mari șanse să câștige Oscarul pentru Cel mai bun film, cu o cotă de 1,57 la

Pelicula este urmată de The Banshees of Inisherin, cu 3,25. Pe locul trei avem The Fabelmans și Top Gun: Maverick, cu o cotă egala de 11.00.

Următoarele în listă sunt: Tar și All Quiet on the Western Front (35.00), Women Talking (65.00) și Avatar: The Way of Water, Elvis și Triangle of Sadness (100.00).

Ce filme au șansa să câștige Oscarul pentru fiecare categorie în parte

Pentru fiecare secțiune a Galei Premiilor Oscar, cotele casei de pariuri amintite anterior sunt:

Cel mai bun regizor:

Kwan D. & Scheinert D. (Everything Everywhere All at Once) – 1.70

Spielberg S. (The Fabelmans) – 2.10

McDonagh M. (The Banshees of Inisherin) – 11.00

Field T. (Tar) -20.00

Ostlund R. (Triangle of Sadness) – 50.00ț

Cea mai bună actriță:

Blanchett C. (Tar) – 1.60

Yeoh M. (Everything Everywhere All at Once) – 2.30

Riseborough A. (To Leslie) – 15.00

De Armas A. (Blonde) – 20.00

Williams M. (The Fabelmans) – 25.00

Cel mai bun actor

Fraser B. (The Whale) – 1.60

Farrell C. (The Banshees of Inisherin) – 3.35

Butler A. (Elvis) – 4.25

Mescal P. (Aftersun) – 25.00

Nighy B. (Living) – 30.00

Cea mai bună actriță în rol secundar

Bassett A. (Black Panther: Wakanda Forever) – 1.38

Condon K. (The Banshees of Inisherin) – 3.20

Curtis J.L. (Everything Everywhere All at Once) – 11.00

Hsu S. (Everything Everywhere All at Once) – 22.00

Chau H. (The Whale) – 22.00

Cel mai bun actor în rol secundar

Quan K.H. (Everything Everywhere All at Once) – 1.10

Gleeson B. (The Banshees of Inisherin) – 6.25

Keoghan B. (The Banshees of Inisherin) – 12.00

Henry B.T. (Causeway) -25.00

Hirsch J. (The Fabelmans) – 25.00

Cel mai bun scenariu original

The Banshees of Inisherin – 1.85

Everything Everywhere All at Once – 1.95

Tar – 12.00

The Fabelmans – 15.00

Triangle of Sadness – 25.00

Ce animație ar putea câștiga Oscarul anul acesta

Când vine vorba de Cel mai bun scenariu adaptat, următoarele filme au cele mai mai multe șanse să câștige un Oscar:

Women Talking – 1.75

All Quiet on the Western Front – 3.25

Glass Onion: A Knives Out Mystery – 4.50

Top Gun: Maverick – 15.00

Living – 17.00

Cel mai bun film străin

All Quiet on the Western Front (Germania) – 1.05

EO (Polonia)- 8.00

Argentina, 1985 (Argentina) -10.00

The Quiet Girl (Irlanda) – 20.00

Close (Belgia) – 25.00

Cel mai bun film de animație

Guillermo del Toro’s Pinocchio – 1.15

Marcel the Shell with Shoes On -8.00

Turning Red – 9.00

Puss in Boots: The Last Wish – 11.00

The Sea Beast – 35.00

Cel mai bun design de producție

Babylon – 2.50

Avatar: The Way of Water – 2.65

Elvis – 6.00

All Quiet on the Western Front – 6.00

The Fabelmans – 11.00

Cea mai bună melodie originală

Naatu Naatu (RRR) – 1.62

Lift Me Up (Black Panther: Wakanda Forever) – 2.85

Hold My Hand (Top Gun: Maverick) – 6.25

This Is a Life (Everything Everywhere All at Once) – 20.00

Applause (Tell It Like a Woman) – 20.00

Cele mai bune efecte vizuale

Avatar: The Way of Water – 1.12

Top Gun: Maverick – 7.50

Black Panther: Wakanda Forever – 9.00

All Quiet on the Western Front – 15.00

The Batman – 25.00

Cel mai bun mixaj sonor