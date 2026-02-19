Cine va câștiga războiul Rusia-Ucraina: ar trebui să oferim ajutor Kievului? Ce opinii au românii, potrivit sondajului INSCOP Research

ADVERTISEMENT

Sondajul realizat de INSCOP Reseach, la solicitarea New Strategy Center, dezvăluie părerea românilor cu privire la deznodământul războiului dintre Rusia și Ucraina. De asemenea, oamenii au fost întrebați și dacă ar trebui sau nu să oferim ajutor Ucrainei, dar și cine ne-ar oferi sprijin în cazul unui atac rusesc.

Cine câștigă războiul Rusia-Ucraina

Cercetarea „4 ani de război în Ucraina. Impactul profund asupra opiniei publice din România”, realizată de INSCOP Research în perioada 28 ianuarie – 6 februarie 2026 dezvăluie opiniile românilor cu privire la conflictul dintre cele două țări. Astfel, 44,5% dintre respondenți consideră că Rusia va câștiga războiul din Ucraina. În același timp, 23,4% indică Ucraina, însă procentajul a scăzut semnificativ din mai 2022 (50,3%).

Sunt de părere că Rusia va câștiga războiul mai ales votanții AUR și tinerii cu vârsta sub 30 de ani. În același timp, votanții PNL și USR, femeile, tinerii subt 30 de ani, persoanele cu educație superioară și locuitorii din București mizează pe Ucraina.

Cu privire la încheierea conflictului, 53,3% dintre români, mai ales votanții PSD, PNL și USR, femeile și tinerii sub 30 de ani, consideră că Rusia ar trebui să se retragă și să returneze Ucrainei teritoriile. Pe de altă parte, 35,4% dintre participanții la sondaj, în special votanții AUR, bărbații, persoanele între 30 și 59 de ani, angajații din sectorul privat, sunt de părere că Ucraina ar trebui să facă concesii Rusiei.

Ar trebui ca România să ofere ajutor Ucrainei?

Sondajul INSCOP dezvăluie și ce cred oamenii despre a oferi ajutor Ucrainei în războiul cu rușii. 42.6% cred că România nu ar trebui să ofere niciun fel de ajutor, în timp ce 31.5% dintre participanții la sondaj consideră că, pentru a rezista în fața agresiunii Rusiei, România ar trebui să ofere Ucrainei ajutor umanitar. De asemenea, 10,5% sunt de acord cu ajutorul militar, iar 12,2% cu sprijin financiar.

„Votanții AUR, persoanele între 30 și 59 de ani, cei cu educație primară, locuitorii din mediul rural și angajații din sectorul privat cred într-o proporție mai mare ca restul populației că România nu ar trebui să ofere niciun fel de ajutor Ucrainei. Sunt de părere că România ar trebui să ofere Ucrainei ajutor umanitar în special: votanții PNL și USR, tinerii sub 30 de ani, persoanele cu educație medie și superioară, locuitorii din București și din urbanul mare, angajații din sectorul public.

Consideră că țara ar trebui să ofere ajutor militar mai ales: votanții PSD, PNL și USR, tinerii sub 30 de ani, cei cu educație primară. În special votanții PSD, PNL și USR, persoanele cu educație superioară și locuitorii din București precizează ajutorul financiar ca fiind cel mai importat de oferit Ucrainei”, se arată în sondaj.

Cine ne-ar apăra în cazul în care Rusia atacă România

Întrebați în ce măsură cred că diverse entități sau țări ar apăra România în cazul unui atac al Rusiei, 66.6% dintre respondenți au indicat în foarte mare sau în destul de mare măsură NATO, în timp ce 47.7% spun Franța, 46.6% indică SUA , 44.6% au menționat Germania, iar 38.1% Marea Britanie.

Sunt de părere că NATO va apăra România în cazul în care țara ar fi atacată de Rusia mai ales: votanții PSD, PNL și USR, bărbații, tinerii sub 30 de ani, persoanele cu educație superioară, locuitorii din București. Votanții AUR, persoanele între 30 și 59 de ani și cei cu educație primară cred cel mai puțin că NATO va apăra România în cazul în care .

Sunt de părere că SUA va apăra România în cazul în care țara ar fi atacată de Rusia mai ales: votanții PNL, bărbații, tinerii sub 30 de ani, locuitorii din București. Votanții USR și persoanele între 45 și 59 de ani cred cel mai puțin că SUA ar interveni în cazul unui atac rusesc asupra României.

În același timp, 47,9% dintre românii intervievați cred că posibilitatea ar afecta semnificativ siguranța țării noastre. 26,2% consideră că ar afecta siguranța țării, dar trupele americane pot fi înlocuite cu trupe din țări aliate europene, în timp ce 19.9% spun că nu ar afecta deloc siguranța României.

În cine au încredere românii

Cercetarea menționată arată că Donald Trump și Emanuel Macron conduc în topul încrederii liderilor internaționali. 33% dintre respondenți spun că au multă și destul de multă încredere în cei doi președinți. Cu americanul au indicat 30,5% și cu francezul 26,3% dintre români.

Pe listă apare și Ursula von der Leyen, cu un procent de 23.7%, apoi Volodimir Zelensky cu 23.1%, și Frederick Merz cu 20.8%. Pe ultimele locuri se poziționează Viktor Orban cu 20.5% și Vladimir Putin cu 17.5%.

Vor lupta românii pentru țară în caz de război?

În cazul în care România ar fi atacată, 48% dintre cei chestionați au spus că ar lupta pentru a-și apăra țara, în timp ce 19,7% ar emigra din România. 10,5% dintre respondenți au declarat că s-ar ascunde până ar trece războiul, iar 4.7% și-ar scoate certificat medical pentru a fi inapt de luptă.

„Spun că ar lupta pentru a-și apăra țara mai ales: votanții PNL și AUR, bărbații, persoanele între 45 și 59 de ani, cei cu educație medie, locuitorii din mediul rural. Cred că s-ar ascunde până trece războiul în special: votanții PSD, femeile, persoanele de peste 60 de ani, cei cu educație primară. Votanții USR și AUR, persoanele între 18 și 44 de ani, cei cu educație superioară și angajații din sectorul privat precizează într-o proporție mai mare ca restul populației faptul că ar emigra din țară”, indică sondajul.

Cât despre nivelul de pregătire al României în fața unui atac al Rusiei, 51,4% dintre români cred că suntem în foarte mică măsură sau deloc pregătiți. 3.6% dintre români sunt de părere că România este pregătită să facă față unui atac al Rusiei în foarte mare măsură, 9.9% în destul de mare măsură, 31.7% în destul de mică măsură.

„Consideră că România este pregătită să facă față unui atac al Rusiei mai ales: votanții PNL, tinerii sub 30 de ani, locuitorii din București. Votanții AUR, persoanele între 45 și 59 de ani, cei cu educație superioară, locuitorii din urbanul mic și angajații din sectorul privat cred cel mai puțin că România este pregătită să facă față unui atac rusesc”, mai arată sondajul INSCOP Research.

Astfel, 74.4% sunt de acord ca România să-și crească bugetul pentru apărare pentru a putea să facă față amenințărilor și să-și îndeplinească obligațiile ca stat membru NATO, iar 67.1% dintre participanții la sondaj sunt de acord cu introducerea serviciului militar obligatoriu în țară.

48.1% dintre respondenți spun că sunt de acord cu organizarea de exerciții de tras cu arma în clasele de liceu, însă 48,8% sunt împotrivă. Cu toate acestea, 80.8% dintre cei chestionați sunt de acord introducerea de cursuri pentru operatori de drone în licee și facultățile tehnice, iar 92.7% dintre români se declară de acord cu organizarea de cursuri de prim ajutor, pentru persoanele între 15 și 60 de ani.