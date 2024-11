Tony da Silva a analizat lupta la titlul din SuperLiga și vede o singură echipă capabilă de a reuși să câștige marele trofeu. are pe listă și o formație care va face mari surprize în campionat.

Cine va câștiga titlul în SuperLiga?! Verdictul lui Tony da Silva după finalul turului: “Au pierdut puncte din cauza oboselii, dar vor lua campionatul”

Așadar, la FANATIK SUPERLIGA, Tony da Silva susține că FCSB va putea câștiga titlul în SuperLiga. Portughezul susține că “roș-albaștrii” au pierdut câteva puncte din cauza oboselii din cupele europene, însă tot vor reuși să se impună în campionat.

ADVERTISEMENT

Pe lângă FCSB, în acest sezon. Astfel că fostul antrenor de la Poli Iași o vede Rapid în această situație datorită transferurilor pe care giuleștenii le-au făcut până acum.

“Cred că FCSB o să ia campionatul. Au pierdut niște puncte la început din cauza oboselii din cupele europene. Eu zic și că Rapidul o să aibă ceva de spus odată cu transferurile lui N’Jie, Dobre, Boupendza.

ADVERTISEMENT

Felul în care e făcut campionatul, cu play-off și play-out, se pierde mult din punct de vedere al competitivității. România trebuie să se uite la campionate puternice cum sunt Anglia, Franța, Spania.

Echipele ca FCSB, care merg în cupele europene, nu se gândesc la campionat. Se gândesc numai acolo și pierd niște puncte. FCSB e marea favorită, iar Rapidul ar putea să fie surpriza. Așa văd eu acum.

ADVERTISEMENT

Vom vedea și investițiile care se vor face în luna decembrie. Ulterior, putem vedea dacă CFR Cluj va avea ceva de spus și dacă U Cluj va rămâne acolo sus”, a declarat Tony da Silva la FANATIK SUPERLIGA.

Tony, despre cazul de dopaj al Berto de la U Cluj

“Când am fost la naționala Camerunului am pățit același lucru cu Onana. El a fost suspendat un an și după s-a redus pentru 9 luni. El spunea că a luat o pastilă pentru dureri de cap.

ADVERTISEMENT

Nu e o substanță care impactează imediat performanța, ci mai degrabă poate ascunde alte substanțe. Majoritatea persoanelor iau aceste pastile pentru a slăbi.

Nu cred că Hildeberto a luat asta ca să alerge mai mult și să fie mai puternic. A fost o greșeală din păcate. Eu cred că a luat-o chiar pentru slăbit, dar nu știu 100%.

Din păcate acum se vorbește de U Cluj doar despre asta, în loc să se discute despre campionatul bun pe care îl fac. Nu cred că sunt pe primul loc pentru că se dopează jucătorii, ci pentru că au o echipă bună și puternică”, a mai spus fostul antrenor de la Poli Iași la FANATIK SUPERLIGA.

Tony da Silva, despre viitoarea campioană a României