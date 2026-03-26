Cine va câștiga Turcia – România? Cele mai mari publicații sportive au dat verdictul: „Va merge la Cupa Mondială!”

Joi seară, de la 19:00, Turcia și România se confruntă pentru accederea la barajul final pentru CM 2026. Meciul se joacă la Istanbul, iar câștigătoarea acestui meci va juca ulterior cu Slovacia sau Kosovo, în deplasare. Mai multe publicații sportive importante au scris înaintea partidei despre echipa pe care o consideră deja triumfătoare. Vezi pe Fanatik.ro toate detaliile.

Turcii, văzuți favoriți contra României datorită jucătorilor tineri din lot

Meciul dintre Turcia și România are o însemnătate uriașă pentru ambele echipe naționale. Jurnaliștii de la The Athletic au scris despre această partidă și consideră că turcii au toate motivele să se impună și să treacă astfel mai departe. subliniind lotul plin de talente precum , cel care reușea să marcheze recent de la 70 de metri în campionatul Spaniei.

„Turcia s-a prezentat conform așteptărilor în celelalte meciuri și va intra în barajele UEFA din postura de favorită a Rutei C. Aar fi un mare păcat ca această generație de jucători incredibil de talentați să nu ajungă la Cupa Mondială. Tinerii entuziasmanți Arda Guler, Kenan Yildiz și Can Uzun, alături de veterani precum Hakan Calhanoglu, Baris Alper Yilmaz și Kerem Akturkoglu, reprezintă o perspectivă fantastică, presupunând că Montella va găsi o cale de a obține ce e mai bun de la ei.

România este o altă echipă prezentă aici datorită Ligii Națiunilor. Rezultatele lor din preliminariile Cupei Mondiale nu sugerează că vor trece de această semifinală. Au terminat la șase puncte în spatele câștigătoarei Grupei H, Austria, în ciuda unei victorii surprinzătoare în fața acestora în octombrie; totuși, un egal 2-2 cu Cipru, cu o lună înainte, demonstrează că aceasta nu este o generație de excepție a României. Turcia ar trebui să tranșeze acest duel destul de lejer”, au notat jurnaliștii de la

Motivul pentru care România nu primește nicio șansă în fața Turciei, de fapt. „Duce lipsă de asta!”

Despre au scris și jurnaliștii de la ESPN. La fel ca sursa precedentă, și aceștia o văd pe Turcia favorită să meargă mai departe. Cât despre selecționata pregătită de Mircea Lucescu (80 de ani), aspecte precum lipsa de experiență sau lotul alcătuit preponderent din jucători din campionatul intern au fost evidențiate ca factori negativi.

„Totul indică faptul că Turcia va câștiga nu doar această semifinală, ci va obține și locul pentru Cupa Mondială prin intermediul Rutei C. Selecționerul Vincenzo Montella se poate baza pe talentul ofensiv al lui Arda Guler de la Real Madrid, al extremei Kenan Yildiz de la Juventus și al lui Deniz Gul de la Porto, beneficiind în același timp de experiența mijlocașului Hakan Calhanoglu de la Inter Milano și a lui Salih Ozcan de la Borussia Dortmund.

Organizarea acestui meci la Istanbul constituie un alt avantaj pentru Turcia, la fel ca faptul că România, antrenată de Mircea Lucescu (80 de ani), duce lipsă de experiență, având un lot format în mare parte din jucători din Superliga României. Este de așteptat ca Turcia să se califice fără emoții în finala împotriva Slovaciei sau a Kosovo”, a notat și .

Jucătorii Turciei, lăudați înaintea barajului cu România

Turcia are un lot format din 30 de jucători, iar valoarea totală a acestuia se ridică la suma de 460,20 milioane de euro. România, în schimb, are 26 de jucători în lot, iar valoarea totală este de doar 96,05 milioane de euro, adică de aproape cinci ori mai puțin. Cei de la Sofascore au scos în evidență faptul că jucătorii turci au calitatea necesară pentru a face diferența și pentru a rezista presiunii suporterilor.

„Pe Ruta C, națiunea care se remarcă este, fără îndoială, Turcia. Situată într-o grupă alături de Slovacia, Kosovo și România, aceasta este marea favorită să meargă mai departe și să bifeze prima apariție la Campionatul Mondial după anul 2002.

Presiunea internă din partea suporterilor este imensă, însă aceștia dispun de calitatea individuală necesară pentru a reuși. Dacă tinerele lor vedete vor reuși să facă față mizei uriașe, Turcia ar trebui să își asigure fără mari dificultăți biletul pentru Statele Unite”, au scris și cei de la Sofascore.