Cine va conduce naționala României în amicalul din Slovacia! Anunțul FRF despre Mircea Lucescu

Federația Română de Fotbal a anunțat cine va conduce naționala României în amicalul din Slovacia, programat marți, 31 martie. Anunțul legat de Mircea Lucescu și dezvăluiri din vestiar.
Adrian Baciu
27.03.2026 | 09:30
Cine va conduce nationala Romaniei in amicalul din Slovacia Anuntul FRF despre Mircea Lucescu
Va rămâne Mircea Lucescu pe banca naționalei și în amicalul cu Slovacia? Sursa foto: colaj Fanatik
După ce a ocupat locul 3 în grupa din preliminariile pentru CM din 2026, tricolorii lui Mircea Lucescu au încercat să ajungă la turneul final pe ruta Ligii Națiunilor. Din păcate, în barajul cu Turcia, Man, Hagi, Drăgușin & co. nu au arătat nimic și eu plecat învinși de la Istanbul. Pentru națională urmează acum un amical cu Slovacia. Va sta Mircea Lucescu pe bancă în acest duel? Răspunsul venit dinspre FRF. Ce a aflat FANATIK.

Ce se întâmplă cu Mircea Lucescu înainte de amicalul din Slovacia! FRF anunță cine va sta pe banca României

România a ieșit definitiv din cărțile pentru Campionatul Mondial din SUA, Canada și Mexic. ”Tricolorii” lui Mircea Lucescu au pierdut la Istanbul, contra Turciei, scor 0-1. După un meci extrem de modest al naționalei noastre, care a fost controlat fără emoții de gazde, Ferdi Kadioglu a marcat unicul gol al meciului, în debutul reprizei secunde – minutul 53. Fundașul lateral al celor de la Brighton a marcat după o pasă de geniu a ”galacticului” Arda Guler.

Turcia va juca astfel finala barajului pentru Mondial pe 31 martie, tot în deplasare, împotriva naționalei din Kosovo. În ceea ce o privește, România se va consola cu un amical al durerii, contra Slovaciei. Elevii lui Francesco Calzona au dezamăgit pe teren propriu și s-au înclinat, scor 3-4 (2-1), cu o națională kosovară extrem de ambițioasă.

Revenind la tricolori, fanii fotbalului din țara noastră se întreabă cine va sta pe bancă la meciul amical cu Slovacia, de la începutul săptămânii viitoare. În direct la FANATIK SUPERLIGA, Andrei Vochin, consilierul președintelui FRF, Răzvan Burleanu, a oferit răspunsul, pe moment. ”(n.r. Mircea Lucescu merge la meciul amical de marți, 31 martie, cu Slovacia?) Da, sigur că da. Categoric da, din ce știu eu. Nu am apucat să vorbesc cu el după meci, dar nu cred că este niciun fel de problemă”, a spus jurnalistul.

Care e atmosfera în sânul echipei naționale. Informații de culise obținute de FANATIK

Din informațiile FANATIK, atmosfera în sânul echipei naționale este una extrem de apăsată după ratarea calificării în finala barajului pentru Cupa Mondială. În acest moment, nici măcar jucătorii nu au înțeles dacă selecționerul în funcție mai rămâne sau nu la meciul amical cu Slovacia, de marți, 31 martie.

Gigi Becali a anunțat numele noului selecționer, imediat după Turcia - România 1-0
Digisport.ro
Gigi Becali a anunțat numele noului selecționer, imediat după Turcia - România 1-0

”Oamenii care au asistat în vestiar la ședința cu jucătorii nu au înțeles dacă Mircea Lucescu va sta sau nu pe bancă și la ultimul meci al echipei naționale. Lucescu a apărut în autocar foarte supărat, foarte trist, foarte afectat. L-am simțit ca la un final de drum, chiar dacă mai este un meci amical.

(n.r. Există o șansă ca Mircea Lucescu să nu mai fie pe bancă cu Slovacia?) Așa am avut senzația când l-am văzut la conferința de presă. Apoi, după conferință, mulți jucători ai naționalei au spus același lucru: ‘N-am înțeles dacă Mircea Lucescu rămâne sau nu pentru meciul cu Slovacia‘”, a spus Cristi Coste, într-o corespondență FANATIK de la Istanbul.

Cum a trăit Gică Hagi din tribuna VIP Turcia – România 1-0! Adrian...
Fanatik
Cum a trăit Gică Hagi din tribuna VIP Turcia – România 1-0! Adrian Ilie, dezvăluiri de la Istanbul
Dănuț Lupu dă de pământ cu Ianis Hagi: “Nea Mircea Lucescu a greșit...
Fanatik
Dănuț Lupu dă de pământ cu Ianis Hagi: “Nea Mircea Lucescu a greșit echipa de start! Nu trebuia să-i dea nici banderola de căpitan!”
“La vară te așteaptă Gigi Becali și Mirel Rădoi la FCSB!”. Denis Drăguș,...
Fanatik
“La vară te așteaptă Gigi Becali și Mirel Rădoi la FCSB!”. Denis Drăguș, reacție instinctivă
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
