Cine va conduce naționala României în amicalul din Slovacia! Anunțul FRF despre Mircea Lucescu

După ce a ocupat locul 3 în grupa din preliminariile pentru CM din 2026, tricolorii lui Mircea Lucescu au încercat să ajungă la turneul final pe ruta Ligii Națiunilor. Din păcate, în barajul cu Turcia, Man, Hagi, Drăgușin & co. nu au arătat nimic și eu plecat învinși de la Istanbul. Pentru națională urmează acum un amical cu Slovacia. Va sta Mircea Lucescu pe bancă în acest duel? Răspunsul venit dinspre FRF. Ce a aflat FANATIK.

România a ieșit definitiv din cărțile pentru Campionatul Mondial din SUA, Canada și Mexic. ”Tricolorii” lui Mircea Lucescu au pierdut la Istanbul, contra Turciei, scor 0-1. După un meci extrem de modest al naționalei noastre, care a fost controlat fără emoții de gazde, Ferdi Kadioglu a marcat unicul gol al meciului, în debutul reprizei secunde – minutul 53. Fundașul lateral al celor de la Brighton a marcat după o pasă de geniu a ”galacticului” Arda Guler.

Turcia va juca astfel finala barajului pentru Mondial pe 31 martie, tot în deplasare, împotriva naționalei din Kosovo. În ceea ce o privește, . Elevii lui Francesco Calzona au dezamăgit pe teren propriu și s-au înclinat, scor 3-4 (2-1), cu o națională kosovară extrem de ambițioasă.

Revenind la tricolori, fanii fotbalului din țara noastră se întreabă cine va sta pe bancă la meciul amical cu Slovacia, de la începutul săptămânii viitoare. În direct la FANATIK SUPERLIGA, Andrei Vochin, consilierul președintelui FRF, Răzvan Burleanu, a oferit răspunsul, pe moment. ”(n.r. Mircea Lucescu merge la meciul amical de marți, 31 martie, cu Slovacia?) Da, sigur că da. Categoric da, din ce știu eu. Nu am apucat să vorbesc cu el după meci, dar nu cred că este niciun fel de problemă”, a spus jurnalistul.

Care e atmosfera în sânul echipei naționale. Informații de culise obținute de FANATIK

Din informațiile FANATIK, . În acest moment, nici măcar jucătorii nu au înțeles dacă selecționerul în funcție mai rămâne sau nu la meciul amical cu Slovacia, de marți, 31 martie.

”Oamenii care au asistat în vestiar la ședința cu jucătorii nu au înțeles dacă Mircea Lucescu va sta sau nu pe bancă și la ultimul meci al echipei naționale. Lucescu a apărut în autocar foarte supărat, foarte trist, foarte afectat. L-am simțit ca la un final de drum, chiar dacă mai este un meci amical.

(n.r. Există o șansă ca Mircea Lucescu să nu mai fie pe bancă cu Slovacia?) Așa am avut senzația când l-am văzut la conferința de presă. Apoi, după conferință, mulți jucători ai naționalei au spus același lucru: ‘N-am înțeles dacă Mircea Lucescu rămâne sau nu pentru meciul cu Slovacia‘”, a spus Cristi Coste, într-o corespondență FANATIK de la Istanbul.