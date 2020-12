Cine va fi antrenor la Dinamo? ”Știam de Bonetti, dar fanii mi-au cerut să rămân la echipă”

Antrenorul formației Dinamo București, Ionel Gane, a anunțat că fanii i-au cerut să rămână la cârma echipei și anul viitor, iar că Dario Bonetti va fi pe partea administrativă.

Fanii din Peluza Cătălin Hîldan au anunțat că italianul a fost convins să se întoarcă la Dinamo urmând să fie consultant pe probleme sportive și să lucreze alături de antrenorul interimar Jerry Gane.

Bonetti este aproape de al treilea mandat în Ștefan cel Mare, unde a mai antrenat în 2009 și trei ani mai târziu, în 2012, fiind ultimul tehnician care a reușit să aducă două trofe: Cupa României și Supercupa (2012).

Jerry Gane ar putea rămâne antrenor la Dinamo și anul viitor

”Am discutat cu reprezentanții DDB, mi-au cerut să rămân la echipă, mi-aș dori să rămân, dar vom vedea. Știam că va veni Bonetti. Ne-am cunoscut la Săftica, nu a vorbit cu jucătorii, va fi un fel de consilier, să ajute pe plan administrativă”, a declarat antrenorul lui Dinamo.

”Nu s-a pus problema de partea sportivă. Ar fi frumos un stadion nou, pentru că ar schimba multe lucruri. Dinamoviștii așteaptă de mult acest lucru, sper să nu dureze mult”, a mai spus Jeery Gane după eșecul din meciul cu CFR Cluj.

”Nu a fost să fie să continuăm cu a cincea victorie. O primă repriză mai slabă. Ante a făcut o greşeală, un penalti, la experienţa lui nu are voie să atace acolo decisiv. A doua repriză a fost mai bună. O circulaţie mult mai bună, dar în ultimii 20 de metri în loc să tragem la poartă am prefecat o acţiune în plus.

Fanii s-au ţinut de cuvânt cu cele două prime pe care le-au promis, ştiam că vor să facă ceva, să aducă bani. Ştiu că luni va fi o şedinţă importantă la club, vor să fie majoritari, să ofere o stabilitate la club. Ei încearcă într-o săptămână-două să facă ceva ce n-au făcut spaniolii. Vom discuta după meciul cu Clinceni”, a încheiat Gane.

”Câinii” au fost învinși de CFR Cluj în Groapă, scor 0-2, suferind primul eșec după trei victorii consecutive, iar căpitanul Ante Puljic a stabilit un record negativ: patru penalty-uri provocate în acest sezon.

Preşedintele executiv al clubului Dinamo București, Dorin Şerdean, a lansat un atac virulent la adresa fanilor la finalul meciului pierdut cu CFR Cluj, deoarece înainte de startul partidei a avut mari probleme în a intra pe stadion.

