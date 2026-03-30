Cine va fi căpitanul echipei naționale cu Gică Hagi selecționer! Gigi Becali e sigur: „Vă spun eu!”

Gică Hagi (61 de ani) va prelua echipa națională a României după ce Mircea Lucescu (80 de ani) își încheie mandatul. Gigi Becali știe cine va fi căpitanul „tricolorilor” în mandatul „Regelui”.
Ianis Hagi (27 de ani) a fost căpitanul lui Mircea Lucescu în mandatul selecționerului, care urmează să se încheie după amicalul cu Slovacia, programat marți, 31 martie, ora 21:45. Fotbalistul celor de la Alanyaspor a preluat banderola de la Nicolae Stanciu, care a avut evoluții oscilante în ultimul an și jumătate. FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că Gică Hagi va fi urmașul lui „Il Luce” pe banca „tricolorilor”, iar Gigi Becali e convins că „Regele” își va pune fiul căpitan.
„Numai pe Ianis! (n.r. – Alții ar putea spune Radu Drăgușin, Tottenham, Premier League) Du-te, mă, cu Drăgușin și cu Tottenham. Gică îi spune ‘Băi, Ianis, eu sunt antrenorul, ești băiatul meu, ia toată responsabilitatea echipei tu’. O să vezi. E deja rușinos. Cum adică, vine Lucescu, îi dă banderola Lucescu și nu i-o dă tatăl lui? Păi i-a dat Gică banderola la Viitorul, când avea 18 ani.
Nici nu ai pe altul. Pe cine vezi tu? (n.r. – Ianis sau Drăgușin) Du-te, bă, cu Drăgușin. N-am zis eu de Drăgușin că face 30 de milioane? Dar e fundaș. Eu dau banderola la cine câștigă meciurile, nu la cine se apără. Eu așa am dat banderola. Eu numai de la mijloc în sus dau banderola, nu o dau la fundașii centrali”, a declarat Gigi Becali, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.
În acest moment, la echipa națională a României, primii trei căpitani sunt Nicolae Stanciu, Ianis Hagi și Răzvan Marin. „(n.r. – La cine va fi banderola?) La Ianis 100%!”, a răspuns Marius Mitran. „Aici e iar o problemă. Căpitanul e făcut de jucători, nu e pus de antrenor”, a intervenit Dănuț Lupu. „Cred că și din partea jucătorilor va fi aceeași opțiune”, a adăugat Mitran. „Dar nu că îl pune Gică. Dacă jucătorii îl vor alege pe Ianis, e ok. Eu zic că jucătorii tot pe Ianis îl vor alege, e Gică acolo, tata”, a mai zis Lupu.
În ciuda principiilor lui Gigi Becali, la FCSB nu sunt căpitan doar jucătorii de atac. Ce-i drept, primii doi purtători ai banderolei sunt mijlocași ofensivi. Este vorba despre Darius Olaru și Florin Tănase. Dacă niciunul nu este însă prezent pe teren, banderola de căpitan al roș-albastrilor revine fundașului stânga Risto Radunovic sau „închizătorului” Vlad Chiricheș. Toți cei patru sunt însă fotbaliști cu experiență, internaționali români sau în naționala Muntenegrului, așa cum este cazul lui Radunovic.