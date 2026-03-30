Cine va fi căpitanul echipei naționale cu Gică Hagi selecționer! Gigi Becali e sigur: „Vă spun eu!”

Gigi Becali știe cine va fi căpitanul echipei naționale a României în mandatul lui Gică Hagi. Latifundiarul din Pipera e convins că noul selecționer va aplica principul său de la FCSB
Cristian Măciucă
30.03.2026 | 14:35
Cine va fi capitanul echipei nationale cu Gica Hagi selectioner Gigi Becali e sigur Va spun eu
Cine va fi căpitanul echipei naționale cu Gică Hagi selecționer! Gigi Becali e sigur: „Vă spun eu!” FOTO: Fanatik
Gică Hagi (61 de ani) va prelua echipa națională a României după ce Mircea Lucescu (80 de ani) își încheie mandatul. Gigi Becali știe cine va fi căpitanul „tricolorilor” în mandatul „Regelui”.

Ianis Hagi, căpitanul lui Gică Hagi la echipa națională

Ianis Hagi (27 de ani) a fost căpitanul lui Mircea Lucescu în mandatul selecționerului, care urmează să se încheie după amicalul cu Slovacia, programat marți, 31 martie, ora 21:45. Fotbalistul celor de la Alanyaspor a preluat banderola de la Nicolae Stanciu, care a avut evoluții oscilante în ultimul an și jumătate. FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că Gică Hagi va fi urmașul lui „Il Luce” pe banca „tricolorilor”, iar Gigi Becali e convins că „Regele” își va pune fiul căpitan.

„Numai pe Ianis! (n.r. – Alții ar putea spune Radu Drăgușin, Tottenham, Premier League) Du-te, mă, cu Drăgușin și cu Tottenham. Gică îi spune ‘Băi, Ianis, eu sunt antrenorul, ești băiatul meu, ia toată responsabilitatea echipei tu’. O să vezi. E deja rușinos. Cum adică, vine Lucescu, îi dă banderola Lucescu și nu i-o dă tatăl lui? Păi i-a dat Gică banderola la Viitorul, când avea 18 ani.

Nici nu ai pe altul. Pe cine vezi tu? (n.r. – Ianis sau Drăgușin) Du-te, bă, cu Drăgușin. N-am zis eu de Drăgușin că face 30 de milioane? Dar e fundaș. Eu dau banderola la cine câștigă meciurile, nu la cine se apără. Eu așa am dat banderola. Eu numai de la mijloc în sus dau banderola, nu o dau la fundașii centrali”, a declarat Gigi Becali, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Spania închide spațiul aerian pentru aeronavele SUA implicate în războiul cu Iran și...
Digi24.ro
Spania închide spațiul aerian pentru aeronavele SUA implicate în războiul cu Iran și refuză utilizarea bazelor militare

În acest moment, la echipa națională a României, primii trei căpitani sunt Nicolae Stanciu, Ianis Hagi și Răzvan Marin.(n.r. – La cine va fi banderola?) La Ianis 100%!”, a răspuns Marius Mitran. „Aici e iar o problemă. Căpitanul e făcut de jucători, nu e pus de antrenor”, a intervenit Dănuț Lupu. „Cred că și din partea jucătorilor va fi aceeași opțiune”, a adăugat Mitran. „Dar nu că îl pune Gică. Dacă jucătorii îl vor alege pe Ianis, e ok. Eu zic că jucătorii tot pe Ianis îl vor alege, e Gică acolo, tata”, a mai zis Lupu.

Gică Hagi își începe în forță al doilea mandat la naționala României
Digisport.ro
Gică Hagi își începe în forță al doilea mandat la naționala României

Cine sunt căpitanii la FCSB

În ciuda principiilor lui Gigi Becali, la FCSB nu sunt căpitan doar jucătorii de atac. Ce-i drept, primii doi purtători ai banderolei sunt mijlocași ofensivi. Este vorba despre Darius Olaru și Florin Tănase. Dacă niciunul nu este însă prezent pe teren, banderola de căpitan al roș-albastrilor revine fundașului stânga Risto Radunovic sau „închizătorului” Vlad Chiricheș. Toți cei patru sunt însă fotbaliști cu experiență, internaționali români sau în naționala Muntenegrului, așa cum este cazul lui Radunovic.

CONTRE ACIDE in direct! Cine trebuie sa fie CAPITANUL NATIONALEI in mandatul lui Gica Hagi

Marius Șumudică a ajuns de urgență la spital: “N-am avut niciodată asemenea dureri”
Fanatik
Marius Șumudică a ajuns de urgență la spital: “N-am avut niciodată asemenea dureri”
Oficial FRF: “Resuscitarea lui Mircea Lucescu nu a funcționat primele 30 secunde! Doctorul...
Fanatik
Oficial FRF: “Resuscitarea lui Mircea Lucescu nu a funcționat primele 30 secunde! Doctorul Stamatescu, maseurul Bamse și kinetoterapeutul Adrian Gherovăț i-au salvat viața, cu adevărat!”
Gică Hagi schimbă tot la naționala României! A început munca de selecționer: “A...
Fanatik
Gică Hagi schimbă tot la naționala României! A început munca de selecționer: “A vorbit deja cu câțiva jucători!” Când va fi prezentat oficial de FRF
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
