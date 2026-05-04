Cine va fi noul antrenor de la FCSB?! Varianta surpriză a lui Mitică Dragomir

Mitică Dragomir (79 de ani) a comentat situația de la FCSB, în care finanțatorul Gigi Becali (67 de ani) caută un antrenor care să îl înlocuiască pe Mirel Rădoi (45 de ani), plecat recent în Turcia, la Gaziantep FK. După cum se știe deja destul de bine, în prezent la echipa roș-albastră interimatul este asigurat de Lucian Filip, dar în scurt timp ca expira acea derogare de 30 de zile dată de FRF în acest sens, întrucât el nu deține licența Pro.

Mitică Dragomir crede că în cele din urmă Gigi Becali îl va convinge pe Elias Charalambous să revină la FCSB

În acest context, fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal din România crede că în cele din urmă patronul campioanei en-titre din SuperLiga va apela din nou la varianta constituită de Elias Charalambous, despre care de altfel se vorbește oricum deja de ceva timp în spațiul public. „Pe Charalambous ăsta, da. Dacă aș fi în locul lui, l-aș întoarce și pe Pintilii. Eu vă spun, e greu de lucrat cu Gigi Becali, dar Gigi Becali plătește bine. Uitați-vă ce salarii dă Gigi Becali. El și Șucu dau cele mai mari salarii din țară la fotbal. După aia vin Craiova și restul”,

Cum a comentat Mitică Dragomir varianta Daniel Pancu la Rapid

Fostul președinte al LPF crede că este unul foarte bun, dar de asemenea consideră că lui ar urma să îi fie foarte greu în Giulești, în cazul în care acest scenariu se va materializa, întrucât, în viziunea sa, nu ar dispune de fotbaliștii necesari pentru a putea produce performanță. În schimb, Dragomir a adus în discuție faptul că rapidiștii ar putea să se orienteze către un antrenor care a demonstrat că este capabil să construiască echipe într-un timp destul de scurt, iar în acest sens l-a dat drept exemplu pe :

„Ce, Pancu e antrenor rău? E trăsnet! Dar eu spun că nu face nimic nici cu Pancu. Nu are echipă! Trebuie să aduci pe unul care să îți facă echipă. Nu joacă Pancu. Trebuie să îl aduci pe ăsta de la Pitești (n.r. Bogdan Andone). Îți cere 20.000 (n.r. de euro salariu pe lună), dă-i 20.000!

Decât să schimbi atâția, îl încerci, într-un an de zile îți face echipă. A ajuns dintr-o nouă promovată la titlu. Sau Clujul. Cum l-au luat pe ăla, pe Răzvan Zamfir? A adus trei jucători, dar a adus un jucător pe care, dacă îl vinde mâine, îl mâine cu 10 milioane. Și l-a luat cu 125.000. Pe Coubiș”.

