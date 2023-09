Cine va fi noul antrenor de la U Craiova după plecarea lui Reghecampf? Anunțul lui Rotaru. Exclusiv

FANATIK a aflat în exclusivitate că pe tehnicianul în vârstă de 47 de ani. Saudiții au plătit clauza de reziliere a antrenorului, în valoare de 300.000 de mii de euro.

U Craiova, nevoită să-și găsească antrenor după plecarea lui Laurențiu Reghecampf: staff-ul actual rămâne la echipă

Odată cu plecarea lui Laurențiu Reghecampf, conducătorii clubului Universitatea Craiova se văd nevoiți să-și caute un alt antrenor pentru restul sezonului. Timpul este destul de scurt, pentru că mai sunt doar cinci zile până la partida cu Universitatea Cluj.

Din informațiile FANATIK, interimatul la Universitatea Craiova va fi asigurat de staff-ul cu care a lucrat și Laurențiu Reghecampf și pe care l-a găsit în Bănie. Singurul care va pleca alături de acesta în Arabia Saudită va fi preparatorul fizic Bogdan Merişanu, cel care a și venit cu el în vară.

FANATIK a mai aflat că patronul Mihai Rotaru , mai ales că are la dispoziție 30 de zile la pentru a-și găsi un tehnician cu licență PRO.

Se întoarce Neagoe la Universitatea Craiova?

Printre numele de luat în calcul la Universitatea Craiova este și cel al Corneliu Papură, variantă anunțată și de , deținător la licenței Pro, dar pe care Fostul jucător și antrenor al oltenilor este unul dintre cei mai vechi oameni din club, alături de secundul Dragoș Bon.

O altă variantă pentru Mihai Rotaru o reprezintă revenirea pe banca tehnică a lui Eugen Neagoe, cel înlocuit cu Reghecampf după doar două etape scurse din actualul sezon din SuperLiga. FANATIK a stat de vorbă cu ”Geană” despre .

„M-ați luat prin surprindere. Mă uitam la meci acum, la FC Argeș cu Unirea Dej. Nu știam că a plecat Reghe. Eu nu am vorbit cu nimeni. La ce să fiu dispus? (n.r. – Probabil o să fiți contactat de Craiova) Asta e altceva. Dacă am o discuție cu cineva, pot să spun atunci. Dar dacă nu am? Sincer vă spun…”, a spus Neagoe, pentru FANATIK.

FANATIK a aflat în exclusivitate că negocierile avansate pe care le avea Laurențiu Reghecampf, l-au făcut pe antrenor să îi anunțe pe jucători decizia încă de duminică, 17 septembrie, după refacere, deoarece luni le-a dat o zi liberă, Universitatea Craiova neavând astfel antrenament.

Reghe o lasă pe Universitatea Craiova pe locul 2

Laurențiu Reghecampf a fost numit antrenorul Universității Craiova la începutul sezonului, în locul lui Eugen Neagoe, care nu pierduse niciun meci în primele două etape din SuperLiga. A fost pentru a doua oară când Mihai Rotaru l-a numit pe Reghe antrenor, după experiența din ediția 2021-2022.

În momentul reinstalării lui Reghecampf pe banca tehnică a Universității Craiova, patronul ”alb-albaștrilor” a declarat că l-a adus pe tehnicianul de 47 de ani pentru , aceea de a câștiga titlul de campioană.

Reghecampf n-a stat însă decât șapte meciuri în Bănie. El a preluat echipa pe 26 iulie 2023 și o lasă pe locul 2 în SuperLiga, cu 17 puncte, patru mai puține decât liderul FCSB. În cele șapte meciuri cu Reghecampf pe bancă, oltenii au obținut patru victorii, au făcut o remiză și au suferit două eșecuri.