Cine va fi noul selecționer dacă Mircea Lucescu va pleca? Lista de 3 nume a lui Răzvan Burleanu. Exclusiv

După pasul greșit al României în Cipru, se vorbește tot mai des despre . Selecționerul a declarat ferm că, în cazul în care federația va găsi un înlocuitor care să vină cu un plan și o viziune clară, va face un pas în spate, iar FANATIK a aflat cine sunt cei trei antrenori care ar putea să îi ia locul lui „Il Luce”.

Naționala României trece printr-o perioadă complicată. Sigur, mai rămâne și barajul, acolo unde prima reprezentativă are locul asigurat, însă adversarii ar putea fi Italia sau Turcia.

Mircea Lucescu a vorbit la FANATIK SUPERLIGA despre viitorul său. Selecționerul naționalei de seniori e dispus să plece de la prima reprezentativă oricând, dar asta doar în cazul în care Răzvan Burleanu și colaboratorii săi vor reuși să găsească un înlocuitor care să poată duce România la un turneu final. Urmează ca părțile să poarte discuții serioase pentru a se lua o decizie clară.

Din informațiile FANATIK, cel mai probabil, Mircea Lucescu și Răzvan Burleanu nu se vor întâlni astăzi, 11 septembrie, iar ședința va fi programată pentru ziua de vineri. Părțile vor stabili cu această ocazie viitorul naționalei de seniori pentru următoarele luni.

Lista scurtă a FRF pentru postul de selecționer al naționalei României. Mutu, Hagi sau Contra îi pot lua locul lui Mircea Lucescu

FANATIK a mai aflat că, în cazul în care Mircea Lucescu decide să facă un pas în spate, Federația Română de Fotbal va face o analiză temeinică și va numi pe banca primei reprezentative pe unul dintre Gheorghe Hagi, Cosmin Contra sau Adrian Mutu.

Cosmin Contra și Adrian Mutu nu au niciun angajament și pot prelua oricând frâiele tricolorilor. În schimb, în cazul lui Gică Hagi, lucrurile stau ceva mai complicat. „Regele” este acționar majoritar la Farul Constanța. FRF a purtat și în trecut tratative cu fostul mare jucător de la Real sau Barcelona, însă acesta a preferat să își continue treaba la echipa din Ovidiu.

„(n.r. v-ați gândit în noaptea asta la demisie?) Nu știu, eu trebuie să am o discuție în primul rând cu conducerea Federației să vedem dacă există vreo posibilitate în momentul de față pentru a fi înlocuit aș ceda imediat.Mă dau la o parte desigur, cu siguranță, dacă Federația are variante. Indiferent, dacă există o soluție viabilă, care poate să redreseze o situație dificilă, delicată… Compromisă nu spun că în fotbal totul poate fi schimbat, nu asta e problema”, spunea Mircea Lucescu la FANATIK SUPERLIGA.