Cine va fi titular în poarta FCSB?! Gigi Becali, detalii despre situația lui Ștefan Târnovanu

Gigi Becali a rezolvat deja două transferuri la FCSB. Lukas Zima și Juri Cisotti au semnat cu roș-albaștrii și speră ca, într-un timp scurt, să devină oameni de bază în echipa lui Elias Charalambous. Patronul echipei a vorbit despre situația portarului venit de la Petrolul.

Târnovanu sau Zima în poarta FCSB-ului? Gigi Becali a vorbit despre cei doi

Lukas Zima a fost unul dintre cei mai buni portari din Superliga în prima jumătate a sezonului, iar Gigi Becali l-a cumpărat din timp. Goalkeeperul ceh va fi dublura lui Ștefan Târnovanu, asta doar în cazul în care internaționalul român rămâne la FCSB.

Portarul are o clauză de reziliere de doar 10 milioane de euro, însă Gigi Becali a declarat în trecut că s-ar mulțumi să ia doar jumătate din bani.

Acum, patronul vicecampioanei României a vorbit din nou despre situația din poarta FCSB-ului. Gigi Becali a declarat că așteaptă oferte pentru Ștefan Târnovanu. În plus, el a spus și câteva cuvinte despre Juri Cisotti, jucătorul adus de la Oțelul.

„Ar fi bine să-i facă loc lui Zima. N-avem ofertă, nu. Abia aștept să vină meciurile, numai asta mai am. Altă distracție nu mai am, doar fotbal. Abia aștept să revină fotbalul, abia aștept să-l văd pe Cisotti. Bucurie a fost și când am fost bolnav.

Pe cuvânt, Doamne, dacă Tu mi-ai dat boală, atunci este bucurie. Unii nu o să înțeleagă, alții da. Eu nu privegheam, adică rugăciune de noapte. Mi-a dat Dumnezeu boala și m-a obligat să priveghez. Prima oară în viața mea când am fost bucuros că sunt bolnav”, a explicat Gigi Becali.

Gigi Becali: „ N-am cu cine să mă mai cert”

Omul de afaceri a vorbit și despre omologii săi din Superliga României. Gigi Becali a dat de înțeles că, în ultimii ani, și-a mai moderat reacțiile în public. El îi vede pe , Ioan Varga și Mihai Rotaru niște manageri excelenți.

„Nu pot cu Șucu, Șucu e prea cuminte om, nu poți să te cerți cu el. Varga la fel. Nu am cum să mă cert cu el. Și eu m-am cumințit, eram prea sălbatic și eu. Parcă mai vreau, totuși. Și Rotaru e super cuminte.

Numai eu sunt singurul care nu sunt cuminte din tot fotbalul. N-am cu cine să mă mai cert, sunt oameni cuminți toți, e mai bine așa”, a mai spus Gigi Becali, conform .