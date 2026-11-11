Cine va fi titularizat de Gică Hagi în absența lui Ionuț Radu! Adi Ilie: „Și eu am trecut prin asta”

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Absența lui Ionuț Radu de la echipa națională a României a stârnit o dezbatere aprinsă la FANATIK SUPERLIGA! Dănuț Lupu a lansat ipoteza că portarul nu și-ar mai dori să vină la prima reprezentativă, în timp ce Adrian Ilie a oferit o posibilă explicație pentru decizia acestuia. Fostul mare internațional a povestit că a trecut printr-o situație asemănătoare și a sugerat că intenția lui Gică Hagi de a testa și alți portari ar putea influența atitudinea lui Radu.

Ionuț Radu nu ar mai vrea să vină la națională? Dănuț Lupu a lansat ipoteza la FANATIK SUPERLIGA

a devenit un subiect de dezbatere după absența portarului de la convocarea făcută de Gică Hagi. Dănuț Lupu consideră că decizia fotbalistului ar putea ascunde mai mult decât o simplă problemă medicală.

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Fostul internațional a susținut că, dacă și-ar fi dorit să se prezinte la lot, Radu ar fi putut veni pentru a fi consultat de medicii echipei naționale, urmând ca apoi să se întoarcă la club în cazul în care accidentarea ar fi fost confirmată: „Eu cred că Radu nu vrea să mai vină la națională. Altfel venea, vedea doctorul că e accidentat și pleca înapoi. Nu mai vrea să vină. Problema e de ce a luat această decizie”, a declarat Dănuț Lupu, la FANATIK SUPERLIGA.

Adrian Ilie a explicat de ce Ionuț Radu ar putea fi nemulțumit: „Și eu am trecut prin asta!”

Adrian Ilie a intervenit în discuție și a prezentat o altă perspectivă asupra absenței portarului. Fostul atacant al echipei naționale consideră că Ionuț Radu s-ar putea simți deranjat de faptul că selecționerul Gică Hagi intenționează să urmărească și alți trei portari.

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În opinia lui Ilie, un fotbalist care se consideră titularul postului ar putea interpreta o astfel de situație drept un semn că locul său nu este sigur: „Vă dau eu un exemplu, acum, de ce nu vine Radu la națională. Păi el este portarul echipei naționale și Gică Hagi vrea să mai vadă încă trei în plus. O să vină la meciurile care contează. Să știți că și eu am trecut prin chestia asta”, a declarat Adrian Ilie, la FANATIK SUPERLIGA.

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Dănuț Lupu crede că Ionuț Radu ar putea reveni la națională: „Când te decizi, mă suni și am să vin!”

Dănuț Lupu a continuat analiza și a explicat , dar află că selecționerul intenționează să ofere șanse și altor jucători. Fostul internațional consideră că Radu ar putea prefera să fie convocat atunci când Gică Hagi va avea o decizie clară în privința titularului.

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Totuși, Lupu a subliniat că această interpretare depinde de motivul real al absenței, pe care nu l-a prezentat drept unul confirmat: „Dacă îl cheamă la echipa națională și i se spune că o să mai cheme și alți trei, că vrea să îi vadă și s-ar putea să nu joci, atunci se gândește că de ce să mai vină. Hai, să-i vezi pe ăia trei când vrei să-i vezi și când te decizi, mă suni și am să vin. Cam așa e gândirea. O să mai vină la națională dacă ăsta e motivul”, a continuat Dănuț Lupu.