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Cine va fi titularizat de Gică Hagi în absența lui Ionuț Radu! Adi Ilie: „Și eu am trecut prin asta”

Tibi Cocora
11.11.2026 | 16:15
Cine va fi titularizat de Gica Hagi in absenta lui Ionut Radu Adi Ilie Si eu am trecut prin asta
EXCLUSIV FANATIK
Absența lui Ionuț Radu de la națională, analizată de Adrian Ilie și Dănuț Lupu la FANATIK SUPERLIGA. Foto: Colaj Fanatik.
Absența lui Ionuț Radu de la națională, analizată de Adrian Ilie și Dănuț Lupu la FANATIK SUPERLIGA. De ce ar fi nemulțumit portarul și ce plan ar avea Gică Hagi.
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Absența lui Ionuț Radu de la echipa națională a României a stârnit o dezbatere aprinsă la FANATIK SUPERLIGA! Dănuț Lupu a lansat ipoteza că portarul nu și-ar mai dori să vină la prima reprezentativă, în timp ce Adrian Ilie a oferit o posibilă explicație pentru decizia acestuia. Fostul mare internațional a povestit că a trecut printr-o situație asemănătoare și a sugerat că intenția lui Gică Hagi de a testa și alți portari ar putea influența atitudinea lui Radu.

Ionuț Radu nu ar mai vrea să vină la națională? Dănuț Lupu a lansat ipoteza la FANATIK SUPERLIGA

Situația lui Ionuț Radu la echipa națională a României a devenit un subiect de dezbatere după absența portarului de la convocarea făcută de Gică Hagi. Dănuț Lupu consideră că decizia fotbalistului ar putea ascunde mai mult decât o simplă problemă medicală.

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Fostul internațional a susținut că, dacă și-ar fi dorit să se prezinte la lot, Radu ar fi putut veni pentru a fi consultat de medicii echipei naționale, urmând ca apoi să se întoarcă la club în cazul în care accidentarea ar fi fost confirmată: „Eu cred că Radu nu vrea să mai vină la națională. Altfel venea, vedea doctorul că e accidentat și pleca înapoi. Nu mai vrea să vină. Problema e de ce a luat această decizie”, a declarat Dănuț Lupu, la FANATIK SUPERLIGA.

Adrian Ilie a explicat de ce Ionuț Radu ar putea fi nemulțumit: „Și eu am trecut prin asta!”

Adrian Ilie a intervenit în discuție și a prezentat o altă perspectivă asupra absenței portarului. Fostul atacant al echipei naționale consideră că Ionuț Radu s-ar putea simți deranjat de faptul că selecționerul Gică Hagi intenționează să urmărească și alți trei portari.

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În opinia lui Ilie, un fotbalist care se consideră titularul postului ar putea interpreta o astfel de situație drept un semn că locul său nu este sigur: „Vă dau eu un exemplu, acum, de ce nu vine Radu la națională. Păi el este portarul echipei naționale și Gică Hagi vrea să mai vadă încă trei în plus. O să vină la meciurile care contează. Să știți că și eu am trecut prin chestia asta”, a declarat Adrian Ilie, la FANATIK SUPERLIGA.

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Dănuț Lupu crede că Ionuț Radu ar putea reveni la națională: „Când te decizi, mă suni și am să vin!”

Dănuț Lupu a continuat analiza și a explicat cum ar putea gândi un portar care se consideră titular, dar află că selecționerul intenționează să ofere șanse și altor jucători. Fostul internațional consideră că Radu ar putea prefera să fie convocat atunci când Gică Hagi va avea o decizie clară în privința titularului.

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Totuși, Lupu a subliniat că această interpretare depinde de motivul real al absenței, pe care nu l-a prezentat drept unul confirmat: „Dacă îl cheamă la echipa națională și i se spune că o să mai cheme și alți trei, că vrea să îi vadă și s-ar putea să nu joci, atunci se gândește că de ce să mai vină. Hai, să-i vezi pe ăia trei când vrei să-i vezi și când te decizi, mă suni și am să vin. Cam așa e gândirea. O să mai vină la națională dacă ăsta e motivul”, a continuat Dănuț Lupu.

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Tibi Cocora
Tibi Cocora
Andrei Tiberiu Cocora este jurnalist sportiv și colaborator FANATIK, unde publică materiale dedicate fotbalului românesc, cu un accent deosebit pe sportul din Oltenia și pe poveștile din spatele performanțelor.
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