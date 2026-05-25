Cine va fi tras la răspundere de moartea micuțului de 4 ani ucis de un câine ciobănesc de la o stână din Buzău. Băiețelul era nesupravegheat

Un copil de doar 4 ani și-a pierdut viața în condiții dramatice, după ce a fost atacat de un câine ciobănesc de la o stână. Ancheta este în plină desfășurare, iar polițiștii încearcă acum să stabilească dacă tragedia a fost generată de lipsa supravegherii sau de eventuale deficiențe de securitate în zona în care se afla animalul. Ancheta ridică întrebarea esențială: cine se face vinovat de această dramă care a șocat întreaga comunitate?

Cine poartă răspunderea în cazul copilului de 4 ani ucis de câinele de la stână

Noi informații au ieșit la iveală despre drama petrecută în satul Limpeziș, județul Buzău, acolo unde un băiețel de aproape 4 ani și-a pierdut viața după ce a fost atacat de un câine ciobănesc aflat la o stână din apropierea locuinței sale. Potrivit informațiilor apărute până în acest moment, copilul ar fi ieșit nesupravegheat din curte și ar fi ajuns pe proprietatea vecină, unde se afla animalul folosit pentru paza adăpostului de animale. Familia a început imediat căutările după ce a observat dispariția copilului. Din păcate, băiețelul a fost găsit fără suflare în apropierea câinelui, iar echipajele medicale sosite la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața. Primele concluzii ale anchetei arată că , gâtului și picioarelor, decesul survenind în urma unei hemoragii masive provocate de mușcăturile animalului.

Reprezentanții IPJ Buzău au transmis primele date oficiale despre acest caz: „La data de 24 mai a.c., polițiștii din Buzău au fost sesizați cu privire la faptul că, un minor din Movila Banului ar fi fost mușcat de un câine și ar fi decedat. Imediat după primirea sesizării, polițiștii s-au deplasat la fața locului, stabilind că este vorba despre un minor de 3 ani și 11 luni. Acesta ar fi ieșit din curtea locuinței, deplasându-se pe o proprietate învecinată, unde ar fi fost mușcat de un câine, aparținând persoanei ce deține terenul respectiv. În cauză, polițiștii continuă cercetările, sub coordonarea parchetului, pentru clarificarea tuturor împrejurărilor în care a survenit decesul minorului și pentru luarea măsurilor legale”, au transmis oficialii IPJ Buzău.

Ce indică cercetările inițiale: zona, nesigură

În paralel, anchetatorii încearcă să stabilească dacă nenorocirea ar fi putut fi prevenită și dacă proprietatea pe care se afla câinele era securizată corespunzător pentru a împiedica accesul copiilor sau al altor persoane în zona periculoasă. Oamenii legii verifică inclusiv condițiile în care era ținut animalul și dacă proprietarul a respectat măsurile necesare de siguranță. Deși, imediat după incident, s-a spus că patrupedul era legat în lanț, avocatul Adrian Cuculis a transmis ulterior o notă în care susține că animalul ar fi fost, de fapt, dezlegat în momentul atacului. Totodată, polițiștii iau în calcul și varianta ca zona să nu fi fost împrejmuită corespunzător, existând suspiciuni că lipsa unui gard ar fi permis copilului să ajungă cu ușurință în apropierea câinelui. Între timp, autoritățile au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, iar cercetările continuă sub coordonarea procurorilor, care încearcă să stabilească exact cum s-a produs tragedia și cine se face responsabil.

„În cazul copilului de trei ani de zile din Buzau(Limpeziș), decedat ieri în urma mușcăturilor repetate aplicate de către un câine de la stână, familia acuză o mușamalizare din partea proprietarului stânei. Mai pe scurt, se pare că acel câine ciobănesc ar fi fost, de fapt, dezlegat și nu legat așa cum l-a găsit poliția la cercetarea la fața locului, iar în trecut se pare că ar mai fi fost incidente în legătură cu această stână. Pentru moment se așteaptă rezultatul autopsiei și bineînțeles, urmează ca familia să se îndrepte împotriva proprietarului câinelui”, se arată în nota trimisă de Adrian Cuculis.

Posibile direcții ale anchetei privind responsabilitatea

În acest context, FANATIK a stat de vorbă cu avocatul Artin Sarchizian pentru a afla cine poate fi tras la răspundere pentru acest accident nefast și ce riscă, din punct de vedere legal, persoanele implicate în anchetă. „Din perspectivă juridico-penală, analiza pare să se concentreze pe infracțiunea de ucidere din culpă, nu pe omor intenționat, întrucât elementul intențional specific omorului lipsește în mod evident, cel puțin în stadiul actual al datelor publice. Problema centrală este aceea a culpei și a obligației de prevenire a stării de pericol. Se disting două direcții esențiale de anchetă: Modalitatea de izolare și securizare a câinilor.

Dacă minorul a pătruns într-o zonă destinată izolării câinilor de pază, trebuie analizat dacă măsurile de protecție și delimitare erau efectiv suficiente pentru a împiedica accesul unui copil: existența gardurilor, porților, sistemelor de închidere; vizibilitatea avertismentelor; conformitatea spațiului cu normele de securitate; previzibilitatea pătrunderii unei persoane vulnerabile (mai ales a unui copil). În această ipoteză, răspunderea poate viza administratorul adăpostului, persoana responsabilă de securitate sau entitatea care avea obligația legală de a asigura izolarea animalelor periculoase. Ancheta trebuie să stabilească dacă a existat o omisiune culpabilă în luarea măsurilor de prevenție”, a explicat avocatul, pentru FANATIK.

Cine ar putea răspunde pentru lipsa de supraveghere a copilului

Mai departe, Sarchizian menționează, de asemenea, că ancheta nu vizează doar condițiile în care era ținut câinele, ci și înainte de tragedie. El spune că procurorii vor analiza dacă persoana care îl avea în grijă pe minor putea preveni situația care a dus la atacul fatal: „Separat de condițiile de securitate ale adăpostului, trebuie analizat cine avea obligația de supraveghere a copilului și dacă minorul era lăsat nesupravegheat într-un context evident periculos.

În cazul unui copil de 4 ani, obligația de supraveghere este una foarte ridicată, deoarece capacitatea acestuia de apreciere a riscului este practic inexistentă. Aici discuția juridică privește tot culpa, respectiv dacă persoana care avea în grijă minorul: a creat sau a permis o stare de pericol; a omis supravegherea necesară; putea și trebuia să prevadă rezultatul. În esență, analiza penală se va concentra asupra celui care a generat sau nu a împiedicat starea de pericol ce a făcut posibil atacul”, a mai precizat acesta.