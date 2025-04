Cine va fi următorul lider al PSD dacă Ciolacu va demisiona. Răspunsul premierului: „S-au dus vremurile cu cuțitele”

Marcel Ciolacu, liderul PSD și actual prim-ministru, a declarat că nu a luat încă o decizie clară în legătură cu viitorul său politic, dar că ar putea renunța la funcția de premier după ce România va atinge două obiective importante: aderarea la OCDE și finalizarea Planului Național de Redresare și Reziliență. Termenul estimat pentru aceste realizări este sfârșitul anului 2026.

Cine ar putea fi următorul lider al PSD

Într-un interviu acordat emisiunii Insider politic, Marcel Ciolacu a evitat să dea nume clare cu privire la persoana care ar putea prelua șefia PSD în viitor. Acesta a declarat că „s-au dus vremurile cu cuțitele și cu răzbunările” și că, în prezent, membrii formațiunii se respectă și colaborează așa cum trebuie. A ținut să sublinieze că relațiile sale cu colegii sunt bune și că nu va interveni în alegerea noului președinte al partidului.

Liderul PSD a fost întrebat dacă ia în calcul să susțină pe cineva anume pentru preluarea funcției. Răspunsul lui a fost clar: nu. Social-democratul a spus că partidul trebuie să își aleagă singur liderul, fără ca el să influențeze acest proces. De asemenea, a menționat că, deși sunt mulți colegi valoroși, nu este rolul său să indice succesorul.

Ciolacu: „Niciunul dintre cei care îmi vor cere demisia nu o să fie președinte al PSD”

”Mai mult ca sigur, niciunul din cei care îmi vor cere mie demisia nu o să fie (preşedinte – n.r.). A fost o glumă. În al doilea rând, am reuşit, şi cu mândrie o spun, să am o relaţie prietenească şi colegială cu colegii mei. Şi să ne spunem lucruri. Astăzi a fost Mihai Tudose la mine şi am stat vreo oră de vorbă. Împreună cu Sorin Grindeanu şi cu Alina Gorghiu, cu domnul Hubert, am fost la echipa de campanie şi la sediul de campanie al domnului Crin Antonescu, cum e normal, fiindcă este candidat nostru.

Am vorbit de organizare, de activităţile viitoare. Şi cu Mihai Tudose am vorbit despre partid. Eu am o comunicare cu colegii mei. S-au dus vremurile cu cuţitele şi cu răzbunările. PSD-ul e un partid normal în acest moment şi mă bucur că am reuşit acest lucru în cinci ani de zi”, a spus Marcel Ciolacu.

Marcel Ciolacu a vorbit și despre scenariul în care . În acest sens, oficialul a declarat că PSD trebuie ori să propună prim-ministrul într-o viitoare coaliție de guvernare, ori să treacă în opoziție. A avertizat că, dacă partidul câștigă alegerile dar nu ajunge la guvernare, înseamnă că s-ar repeta scenariul din 2020, când, deși a fost pe primul loc, președintele Iohannis a format o majoritate de dreapta.

Obiectivele esențiale pe care Marcel Ciolacu vrea să le realizeze pentru țară

Ciolacu susține că este decis să ducă la bun sfârșit două proiecte esențiale pentru România: aderarea la OCDE și atragerea tuturor fondurilor prin PNRR. Spune că se va gândi serios dacă va rămâne în funcție sau nu abia după ce aceste două obiective vor fi îndeplinite. În opinia lui, aceasta este o dovadă de responsabilitate și consecvență.

”Eu ce vă pot spune: o să mă gândesc dacă plec sau nu din funcţia de prim-ministru după ce România aderă la OCDE şi după ce finalizez PNRR-ul. Până în 2026. Eu mi-am pus aceste proiecte. Sfârşitul lui 2026 – ar fi OCDE-ul şi PNRR-ul cred că la jumătatea anului 2026 începem să finalizăm lucrurile”, a explicat Ciolacu.

În ceea ce privește posibilitatea ca după alegeri, Ciolacu a spus că totul depinde de majoritatea care va fi formată. Dacă PSD va fi parte din coaliție, atunci partidul trebuie să propună premierul. Dacă nu, va trece în opoziție.