Cine va sta pe banca Rapidului în ultimul meci al sezonului cu „U” Cluj? „Are staff, are licență, are tot ce-i trebuie!”

Robert Niță, un apropiat al lui Dan Șucu și realizatorul emisiunii „Suflet de rapidist”, a dezvăluit în exclusivitate pentru FANATIK numele înlocuitorului interimar pentru Marius Șumudică la meciul „U” Cluj – Rapid. Octavian Chihaia, antrenorul echipei de tineret a giuleștenilor, va fi pe bancă la deplasarea .

Înlocuitorul interimar al lui Marius Șumudică pentru „U” Cluj – Rapid

Chihaia va îndeplini rolul de antrenor principal la Rapid, în etapa a zecea a play-off-ului, în ultimul joc al stagiunii pentru alb-vișinii. Șumudică a anunțat, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, că , după .

ADVERTISEMENT

FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că . Până atunci însă, contra „șepcilor roșii”, interimar de urgență va fi Octavian Chihaia, potrivit spuselor lui Robert Niță.

Regretul lui Robert Niță față de Marius Șumudică

„E păcat că pentru el, la fel ca și în cazul lui Săpunaru, că iese din scenă de la Rapid, după un astfel de joc, cu un obiectiv neîndeplinit. E clar că nu e bine nici pentru Șumi, nu e bine nici pentru club. El fiind atât de dorit de toată lumea, de suporteri, de absolut toată suflarea vișinie.

ADVERTISEMENT

Se ajunge la meciul de aseară când î se cere demisia. Cedează și el cu niște probleme de sănătate. E clar că în momentul de față nu mai există nicio incertitudine. E clar că Șumi nu va continua la Rapid. Vreau să zic ceva aici. E clar că Rapidul și-a dorit ca Șumudică să reușească.

Iar Rapidul l-a respectat pe Șumi ca antrenor și nu a intrat în discuții cu alți antrenori pe durata contractului sau de la o săptămână la alta în funcție de rezultate pentru a-l înlocui pe Șumi. Păcat că iese așa, iese pe ușa din dos. Asta e, e fotbal, sunt obiective. Mai sunt și momente d-astea.

ADVERTISEMENT

Varianta de urgență pentru Rapid

(n.r. – despre cine va sta pe bancă la meciul cu „U” Cluj) Pe bancă poate sta antrenorul, dacă va fi nevoie și se oficializează zilele astea despărțirea de Șumi. Am văzut și declarația lui Ciprian Petre, care și el a trecut printr-o cumpănă, un moment delicat. Din punctul de vedere al sănătății, a spus și el că nu mai poate, că e obosit, că nu va continua.

ADVERTISEMENT

E clar că trebuie să stea, din punctul meu de vedere, antrenorul de la echipa de tineret, Octavian Chihaia. Are licență. Are staff. Are antrenor secund. Are preparator. Are tot ce-i trebuie și poate sta pe bancă să conducă echipa pentru meciul de la Cluj”, a declarat Robert Niță, .