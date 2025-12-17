Cine va transmite premiile Oscar din 2029. Decizia istorică ce îi va bucura pe toți fanii

ADVERTISEMENT

Premiile Oscar se mută de pe marele pe micul ecran, iar cine va transmite decernările statuetelor aurite este chiar…YouTube. Academia de Arte și Științe Cinematografice a semnat un acord istoric pe mai mulți ani ce va oferi platformei YouTube să transmită la nivel global ceremonia premiilor Oscar.

Cine va transmite premiile Oscar din 2029

Astfel, platforma va avea drept exclusiv de difuzare, începând din anul 2029 cu cea de-a 101 ediție a ceremoniei. Contractul prevede difuzarea până în anul 2033. Până în 2028, ABC va continua să transmită ceremonia, care este difuzată de postul american de mai multe decenii.

Fanii vor fi cu adevărat încântați să afle că atât decernarea premiilor, cât și defilarea de pe covorul roșu, discuțiile și întâmplările din culise și Balul Guvernatorilor , în mod gratuit. Este valabil și pentru abonații platformei din Statele Unite ale Americii

Mutarea istorică ce îi va bucura pe toți fanii filmului

Semnatarii acordului istoric au declarat că speră ca această mutare să ducă la creșterea accesibilității pentru „publicul în creștere al Academiei prin funcții precum subtitrarea și pistele audio disponibile în mai multe limbi”.

„Suntem încântați să încheiem un parteneriat global multifațetat cu YouTube, care va fi viitoarea casă a premiilor Oscar și a programului nostru anual. Academia este o organizație internațională, iar acest parteneriat ne va permite să extindem accesul la activitatea Academiei către cel mai mare public posibil la nivel mondial – ceea ce va fi benefic pentru membrii Academiei noastre și pentru comunitatea cinematografică.

Această colaborare va valorifica vasta acoperire a YouTube și va infuza premiile Oscar și alte programe ale Academiei cu oportunități inovatoare de implicare, onorând în același timp moștenirea noastră. Vom putea sărbători cinematografia, să inspirăm noile generații de cineaști și să oferim acces la istoria noastră cinematografică la o scară globală fără precedent”, au afirmat directorul executiv al Academiei, Bill Kramer, și președinta Academiei, Lynette Howell Taylor, într-o declarație comună.