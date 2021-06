Cine va verifica adeverința de vaccinare. Prefectul Capitalei, Alin Stoica, a dat toate amănuntele

De la 1 iunie au intrat în vigoare noile măsuri de relaxare. Prefectul Capitalei spune că și-ar fi dorit ca mai multe persoane să fie imunizate. Doar 30% dintre bucureșteni s-au vaccinat cu cel puțin o doză, deși Alin Stoica credea că numărul este mult mai mare.

Comitetul Municipiului București pentru Situații de Urgență (CMBSU) s-a întrunit luni în ședință pentru a transpune prevederile Hotărârii de Guvern privind măsurile de relaxare care vor intra în vigoare din 1 iunie.

Cine va verifica adeverința de vaccinare

Numărul participanților la diferite evenimente a crescut, odată cu intrarea în vigoare a Prefectul Capitalei a explicat faptul că cei care merg la petreceri, restaurante sau cluburi trebuie să facă dovada vaccinării. Adeverința poate fi pe hârtie sau în format electronic. Operatorul economic are obligația de a verifica actele.

“Operatorul economic, organizatorul are obligația de a verifica dacă persoanele sunt vaccinate. O poate facebodyguardul la intrare. Are acest drept. Aceste informații nu sunt stocate nicăieri, Se uită și gata. Doar poliția are dreptul de a verifica în baza de date.

Poliția poate veni într-un club, și să verifice aleator participanții și să verifice dacă documentele pe care aceștia le au sunt valabile. “, a declarat Alin Stoica, la

Câte persoane sunt vaccinate în București

spunea că pentru București rata de vaccinare este bună. 1,2 milioane de persoane ar fi fost imunizate cu cel puțin o doză de ser. La 24 de ore distanță, acesta a revenit asupra declarațiilor, după ce a primit informații incorecte.

“Am fost prost informat. Numărul corect al persoanelor vaccinate în București este de 667.000 de persoane. Am ținut să transmit mediei această informație. Să fie totul clar.

Nu stăm atât de bine cum speram. Doar 30% din populația totală din București este vaccinată. Numărul total al celor care trăiesc în București este de 2.2 milioane. Vorbesc despre cei cu forme legale”, a mai spus Stoica.

Prefectul Capitalei are o veste bună pentru cei care își doresc să meargă la festivaluri și concerte în București.

“Sigur că evenimentele vor avea loc. Legea permite organizarea festivalului în București, dacă participanții sunt vaccinați”. a mai spus Prefectul Capitalei.

Comitetul Municipiului București pentru Situații de Urgență (CMBSU)a decis, luni, relaxarea măsurilor anti-COVID, în acord cu Hotărârea de Guvern privind prelungirea stării de alertă. În București, masca de protecție rămâne obligatorie în spațiile deschise aglomerate( piețe, târguri) dar și la 50 de metri de unitățile de învățământ.