Cine vine antrenor în locul lui Zeljko Kopic! Dinamo are două variante pe masă

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Dinamo a anunțat oficial despărțirea de Zeljko Kopic (48 de ani). „Câinii” vor începe noul sezon sub comanda unui nou tehnician, pe care îl caută acum. FANATIK a aflat ce variante are echipa din „Ștefan cel Mare” pe masă după încetarea colaborării cu antrenorul croat. Una dintre opțiuni are trecut „alb-roșu”.

Prima variantă de antrenor luată în calcul de Dinamo

După doi ani și jumătate, . Tehnicianul croat a dus echipa în sezonul recent încheiat până în barajul pentru Conference League, unde a cedat cu 1-2 în fața rivalei FCSB. , care regretă profund faptul că echipa lor a rămas fără antrenorul care adusese echipa pe o pantă ascendentă în ultimii ani.

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FANATIK a aflat că prima variantă a lui Dinamo de înlocuitor pentru Zeljko Kopic este tot un antrenor străin, care să continue proiectul început de croat. Este un trend obișnuit deja pentru SuperLiga, mai multe echipe bazându-se pe tehnicieni străini. Cel mai de succes exemplu recent este Filipe Coelho, care a realizat eventul alături de Universitatea Craiova.

Dinamo îl are în vizor și pe Adrian Mutu

FANATIK a mai aflat și că, în cazul în care Dinamo nu va găsi niciun antrenor străin compatibil cu filosofia clubului, conducerea va apela la Adrian Mutu. , este liber încă din primăvara anului 2025, după o scurtă experiență la Petrolul Ploiești.

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Trecutul fostului internațional român este legat de Dinamo în două ipostaze. Prima a fost cea de jucător. „Câinii” îl aduceau de la FC Argeș la începutul anului 1999, iar, după doar un an, îl vindeau la Inter. Ulterior, după retragerea din cariera de fotbalist profesionist, Adrian Mutu a fost președinte la Dinamo în intervalul 12.10.2016 – 10.10.2017.