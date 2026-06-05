Sport

Cine vine antrenor în locul lui Zeljko Kopic! Dinamo are două variante pe masă

Dinamo a încetat colaborarea cu antrenorul Zeljko Kopic. Cine sunt variantele de tehnicieni ale „câinilor” pentru noul sezon.
Mihai Dragomir
05.06.2026 | 12:56
Cine vine antrenor in locul lui Zeljko Kopic Dinamo are doua variante pe masa
EXCLUSIV FANATIK
Cine vine antrenor la Dinamo. „Câinii” au două variante după plecarea lui Zeljko Kopic. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
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Dinamo a anunțat oficial despărțirea de Zeljko Kopic (48 de ani). „Câinii” vor începe noul sezon sub comanda unui nou tehnician, pe care îl caută acum. FANATIK a aflat ce variante are echipa din „Ștefan cel Mare” pe masă după încetarea colaborării cu antrenorul croat. Una dintre opțiuni are trecut „alb-roșu”.

Prima variantă de antrenor luată în calcul de Dinamo

După doi ani și jumătate, Dinamo și Zeljko Kopic vor merge pe drumuri diferite. Tehnicianul croat a dus echipa în sezonul recent încheiat până în barajul pentru Conference League, unde a cedat cu 1-2 în fața rivalei FCSB. Plecarea lui Kopic a stârnit reacții puternice din partea suporterilor, care regretă profund faptul că echipa lor a rămas fără antrenorul care adusese echipa pe o pantă ascendentă în ultimii ani.

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FANATIK a aflat că prima variantă a lui Dinamo de înlocuitor pentru Zeljko Kopic este tot un antrenor străin, care să continue proiectul început de croat. Este un trend obișnuit deja pentru SuperLiga, mai multe echipe bazându-se pe tehnicieni străini. Cel mai de succes exemplu recent este Filipe Coelho, care a realizat eventul alături de Universitatea Craiova.

Dinamo îl are în vizor și pe Adrian Mutu

FANATIK a mai aflat și că, în cazul în care Dinamo nu va găsi niciun antrenor străin compatibil cu filosofia clubului, conducerea va apela la Adrian Mutu. „Briliantul”, a cărui Academie de Fotbal a devenit recent campioană la categoria de vârstă U12, este liber încă din primăvara anului 2025, după o scurtă experiență la Petrolul Ploiești.

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Trecutul fostului internațional român este legat de Dinamo în două ipostaze. Prima a fost cea de jucător. „Câinii” îl aduceau de la FC Argeș la începutul anului 1999, iar, după doar un an, îl vindeau la Inter. Ulterior, după retragerea din cariera de fotbalist profesionist, Adrian Mutu a fost președinte la Dinamo în intervalul 12.10.2016 – 10.10.2017.

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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