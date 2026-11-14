Cine vine antrenor la CSM Bucureşti?! Decizia luată de conducerea clubului

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, după startul ratat de sezon în Liga Campionilor. Antrenor interimar este Iulia Curea, care a debutat cu un succes, scor 38-26, în meciul împotriva Coronei Braşov. Ce decizie a luat conducerea clubului referitor la staff-ul tehnic.

Decizia luată de conducerea CSM Bucureşti! Rămâne Iulia Curea până la pauza de iarnă

Din informaţiile FANATIK, oficialii „tigroaicelor” au hotărât ca Iulia Curea să conducă echipa în ultimele trei meciuri din acest an. La returul cu Brest şi meciurile de campionat cu SCM Râmnicu Vâlcea şi HC Zalău.

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Iar în funcţie de rezultatele pe care le va obţine echipa în cele trei confruntări se va lua o decizie: continuă Iulia Curea şi în 2027 sau vor fi accelerate discuţiile cu un nou antrenor principal. Pentru moment, conducerea a declarat că toată concentrarea merge pe câştigarea ultimelor trei meciuri.

CSM Bucureşti, negocieri cu fosta antrenoare de la Brest?!

S-au vehiculat mai multe nume pentru înlocuirea Bojanei Popovic la CSM Bucureşti. Din informaţiile FANATIK, fosta antrenoare a celor de la Brest, Raphaëlle Tervel a participat la câteva discuţii preliminare, dar deocamdată nu este nimic stabilit în ceea ce priveşte preluarea echipei.

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FANATIK a luat legătura cu Aurelia Brădeanu, managerul secţiei de handbal de la CSM Bucureşti, care a declarat că nu a fost luată nicio decizie în ceea ce priveşte numirea unui nou antrenor, infirmând varianta Tervel:

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„Nu se pune problema în acest moment de această numire. Am văzut şi eu că s-au vehiculat mai multe variante, dar nu pot să confirm niciuna. Ne concentrăm să scoatem echipa din criză şi vom vedea în perioada următoare ce se va întâmpla”, a spus Brădeanu pentru FANATIK.

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CSM Bucureşti joacă duminică, de la ora 17:00, un meci crucial pentru campania din Champions League, împotriva lui Brest, pe teren propriu. În tur, franţuzoaicele au câştigat cu 40-25 în faţa CSM-ului, eşec care a dus . „Tigroaicele” au trei victorii şi patru înfrângeri în primele şapte meciuri.