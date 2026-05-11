Cine vine antrenor la FCSB? Patronul, anunț în direct! Ce spune Gigi Becali de o revenire a lui Mirel Rădoi: „Eram nașul lui, nu avea voie să mă lase nici dacă primea 7 milioane!”

FCSB va încheia acest sezon cu un nou antrenor principal. Gigi Becali a intrat în direct la FANATIK SUPERLIGA și a anunțat cine vine să preia banca tehnică a echipei sale. Ce planuri are patronul „roș-albaștrilor” pentru barajul de Conference League și ce a spus despre variantele Elias Charalambous, Mihai Pintilii și Mirel Rădoi.

Gigi Becali, anunț despre noul antrenor de la FCSB

FCSB vrea să se califice în preliminariile Conference League, însă va trebui să treacă de două baraje extrem de importante. Însă, înainte de cele două jocuri cruciale pentru acest final de sezon, bucureștenii sunt forțați de regulament să numească un nou antrenor principal. , a explicat cine va conduce echipa și care este situația cipriotului. „O să vedem acuma. Mai sunt câteva zile și trebuie să punem antrenorul. O să iau legătura cu Charalambous, să vedem. Trebuie să punem antrenor. N-am ce să hotărăsc. Pun antrenor imediat, am 5-6 cereri, pun antrenor de pe o zi pe alta. Vreau să văd echipa în astea două meciuri rămase. Vreau să văd eu niște formule, să știu formula, să nu mă bruieze nimeni. Să nu mă influențeze nimeni. Când o să vină antrenorul, să îi zic eu care e formula. Vreau să văd eu formula câștigătoare. Eu o să fiu la baraje. O să îi zic echipa celui care va veni, indiferent că e Charalambous sau altul. Până pe 20 sau 21 mai putem să mai stăm așa. Îl sun pe Charalambous și cu asta basta!”, a spus inițial Gigi Becali.

Mihai Pintilii, înapoi la FCSB? Ce a spus Gigi Becali

pentru a conduce echipa cel puțin în primul baraj de Conference League, contra lui FC Botoșani. Gigi Becali s-a arătat extrem de deschis pentru o eventuală reluare a colaborării cu Mihai Pintilii. „Da, dacă vrea să vină, să vină. I-am spus lui Meme să vorbească cu Pintilii să vină. Trebuia să stea și să își vadă de treaba lui. Pintilii, dacă vrea să se întoarcă, e mereu bine primit. Pintilii nu are licență, dar cu el am câștigat bani mulți cu el doi ani în Europa. Trebuie să îi fiu recunoscător!”, a punctat Becali.

Gigi Becali nu îi poartă pică lui Mirel Rădoi

Mirel Rădoi fusese adus la FCSB cu mare fast la începutul play-out-ului, însă, după doar 5 meciuri, a plecat în Turcia, la Gaziantep. Gigi Becali a mărturisit că nu este supărat pe finul său, însă a subliniat că doar el era singurul care îi putea salva echipa pe finalul acestui sezon. „Nu râd de finul meu. Voi nu îl cunoașteți bine pe Mirel. El mai greșește că are niște mândrii, niște orgolii, dar ca om… Este de calitate mare, are suflet de copil. Din cauza mândriei face niște greșeli. Eu niciodată nu o să vorbesc și nu o să mă bucur de răul lui. Nu vorbesc urât despre el! Mirel Rădoi are o comoară de inimă.

El din cauza mândriei se iubește prea mult și el crede că orice chestie care l-ar afecta, imediat sare. Nu îi convine nimic. Muncește de dimineața până seara, mi-a zis și Meme că nu a văzut așa ceva. El nu va reuși în Turcia. Deși are suflet curat, el nu avea voie pe nașul lui să îl lase și dacă primea 7 milioane. Nu trebuia să îl intereseze, trebuia să stea până la final de sezon. El trebuia și putea să mă scoată din necaz.”, a mai spus patronul FCSB-ului.

Cum o vede Gigi Becali pe Rapid cu Daniel Pancu antrenor

Gigi Becali a comentat pe scurt și situația rivalei . „Nu pot eu să comentez de Rapid. Nu cunosc cine e mai bun. Pe Gâlcă l-am avut, am luat campionatul, nu pot să îl critic, că am câștigat cu el. Este un om cuminte, în banca lui, nu ai ce să zici de el. Pe Pancu nu îl cunosc ca antrenor. E adevărat ce zile el că a făcut ceva fantastic la CFR Cluj. Erau la 5 puncte în spatele nostru, după a venit meciul cu noi. Mi-a zis Neluțu înaintea meciului că tot noi doi mergem în play-off. A venit Pancu și au intrat în play-off și mai să se bată și la titlu!”, a mai spus Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

23/24 mai sunt datele avute în vedere pentru primul baraj de Conference League

29 mai este data finalei barajului de Conference League