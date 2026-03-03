Cine vine în locul lui Leo Grozavu la FC Botoșani: „Trebuie să înțeleagă condițiile”. Nume-surpriză la meciul cu Petrolul. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Valeriu Iftime a oferit ultimele detalii despre înlocuitorul lui Leo Grozavu la FC Botoșani. Finanțatorul clubului moldovean a transmis că în prezent are în vedere mai multe variante, inclusiv pe cea reprezentată de revenirea lui Marius Croitoru la echipă.

De asemenea, omul de afaceri a explicat și condițiile la care trebuie să se adapteze noul tehnician. În plus, Iftime a anunțat că la meciul cu Petrolul Ploiești din ultima etapă a sezonului regulat de SuperLiga interimatul pe banca tehnică urmează să fie asigurat de către Nicu Roșca.

„Nu am o soluție acum. Încerc să mă gândesc foarte serios până în weekend-ul acesta cum construiesc un buget astfel încât să pot continua fotbalul în Botoșani, dar fără să mai fie un mare efort financiar făcut de mine și asociații mei.

Și aici e un pic mai complicat, pentru că trebuie să vină un antrenor care să înțeleagă condițiile, să vadă de unde pornește și să își asume ceea ce îi spun eu. De data asta nu mă mai rog eu să vină. Îl invit, aștept și fac condiții care să fie cumva rezonabile, mai ales pentru noi, pentru finanțatori.

(n.r. Despre varianta Marius Croitoru) Este și Marius acolo, pentru că el a fost la noi, a făcut niște lucruri importante și frumoase la noi. A plecat de la noi la un moment dat când era prea mare, tare. Când după trei ani extraordinari la Botoșani, o echipă spectaculoasă, cu cupe europene, două play-off-uri, extraordinar de bine.

După care, a doua descălecare a fost un pic furtunoasă, pentru că nu avea licență și la fiecare ridicare de pe bancă îi dădeau câte un cartonaș roșu. Când a plecat de la mine mi se pare că avea 5 etape de suspendare.

Mai sunt câțiva oameni. Cu Dică? El a fost la noi, când l-am adus pe Alexa atunci. Eram convins că rămâne, numai că nu a fost nimic, a plecat și nici nu a mai spus nimic după aceea. Am rămas cumva dezamăgit. Spune-mi că nu poți să vii, că nu bem apă degeaba.

(n.r. Despre faptul că la acel moment s-a pus problema că Botoșani se află la o distanță prea mare de București) Mă enervez și acum când aud. Nu, o să fie Nicu Roșca cu Petrolul, da”, a spus Valeriu Iftime

Valeriu Iftime a luat deja legătura cu Marius Croitoru

De asemenea, a dat de înțeles că sunt șanse destul de mari să ajungă în scurt timp la un acord cu antrenorul:

„Cu Croitoru m-am auzit la telefon ieri. Eu țin la el, nu cred că ne-ar refuza, are încredere grozavă în mine. El știe că echipa e pregătită fizic bine, a lucrat cu Leo ca fotbalist și știe treaba asta. Eu am încredere în Marius să știți. Mulți îl mai critică, dar el e un antrenor bun, are ceva special.

Ce mai lipsește? Doar construcția bugetului pe care trebuie să o fac zilele astea și îi spun ce ne așteaptă din vară încolo. Adică să nu retrogradăm și după aia cum continuăm, cu ce bani continuăm și cum găsim banii ăștia. Am un plan nou de marketing, am niște bani pe care îi plătesc eu dintotdeauna, dar nu patru (n.r. milioane de euro), ci două. După care cum facem cu fotbaliștii, vindem, nu vindem. Trebuie să găsim din alte surse măcar trei milioane de euro și cu două milioane de euro pe care le pun eu, cinci milioane.

Trebuie cinci milioane de euro ca să ții o echipă în prima ligă. Dacă avem dibăcie și minte multă, putem. Dacă nu, nu. Marius își asumă când aduce un fotbalist. El e singurul om care a acceptat să ia niște bani din vânzarea fotbaliștilor. E cumva între-un fel de win-win cu mine și el chiar muncește pentru asta. Dar era echidistant, toți cei din club erau tratați la fel. Aici e marea, marea lui calitate, e asumat”.