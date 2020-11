Cine vine în locul lui Ruben de la Barrera la Viitorul? Anunțul lui Gică Popescu

Președintele clubului FC Viitorul, Gică Popescu, a dezvăluit motivele despărții de spaniolul Ruben de la Barrera și a anunțat că în acest moment sunt mai mulți antrenori pe lista posibililor înlocuitori.

Gruparea patronată de Gică Hagi a decis să întrerupă colaborarea cu Ruben de la Barrera, după eșecul cu Dinamo, scor 0-3, din 16-imile de finale Cupei României.

La finalul jocului din Ștefan cel Mare, căpitanul constănțenilor, Gabriel Iancu, a dat o declarație surprinzătoare în care a lăsat să se înțeleagă că vina îi aparține antrenorului.

Gică Popescu a anunțat cine îl va înlocui la Viitorul pe Ruben de la Barrera

”Avem o listă cu mai mulți antrenori, cel mai probabil va fi un român pentru că e greu să aduci un străin în mijlocul sezonului. De fapt, noi căutăm un manager. Vrem un antrenor care să readucă personalitatea, pentru că noi ne-am pierdut identitatea în ultima perioadă”, a declarat Gică Popescu despre înlocuitorul lui Ruben de la Barrera la FC Viitorul.

”Iancu nu ar fi trebuit să dea o astfel de declarație, mai ales că el este căpitanul echipei. Izbucnirea lui Gabi Iancu ne-a surprins pe toți, pentru că știm că nu a existat niciun fel de tensiune în vestiar. Dacă era o ruptură între antrenor și jucători, noi am fi știut”, a mai spus președintele Viitorului la emisiunea Fotbal Club de la Digi Sport.

”I-am spus lui Ruben anumite idei sportive, iar el știe filosofia noastră. După cinci luni nu am văzut o posibilitate de îmbunătățire a acestei filosofii. Am încercat să-l ajutăm, este un antrenor care muncește enorm, dar am ajuns la concluzia că nu putem ajunge acolo unde ne dorim în această formulă. Ne-am dat mâna și ne-am despărțit.

Nu ne face plăcere că am luat această decizie, eu și Gică Hagi ne dorim continuitate, dar credem că era necesar. L-am lăsat în primele luni, nu i-am spus nimic, pentru că era nevoie de o perioadă ca jucătorii să înțeleagă ce le cere antrenorul. A avut libertate deplină în plan sportiv, dar totul a culminat cu prestația lamentabilă din meciul cu Dinamo”, a încheiat Popescu.

Ruben de la Barrera, văzut drept omul care trebuia să ducă mai departe proiectul lui Gică Hagi, pleacă după mai puțin de patru luni. În această perioadă, spaniolul a strâns 4 victorii, 4 remize și 4 înfrângeri.

În acest moment, FC Viitorul se află pe locul șapte în clasamentul din Casa Pariurilor Liga 1, cu 16 puncte acumulate după primele 11 etape.

