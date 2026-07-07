CIO, decizie scandaloasă de ultimă oră în sportul mondial! S-a ridicat suspendarea Rusiei

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Comitetul Internațional Olimpic (CIO) a decis ridicarea provizorie a suspendării Comitetului Olimpic Rus, măsură aflată în vigoare din octombrie 2023. Hotărârea a fost adoptată marți, în cadrul ședinței Comitetului Executiv desfășurate la Lausanne.

CIO ridică suspendarea Comitetului Olimpic Rus

Potrivit comunicatului oficial al CIO, decizia a fost luată în urma unei analize juridice, după ce Comitetul Olimpic Rus a confirmat că nu mai include în structurile sale organizații sportive regionale din teritoriile aflate sub jurisdicția Comitetului Național Olimpic al Ucrainei și că nu va desfășura activități sportive în aceste zone.

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Cu toate acestea, CIO a precizat că va continua să monitorizeze situația și își rezervă dreptul de a adopta noi măsuri în cazul în care vor exista încălcări ale acestor angajamente. Totuși, ridicarea suspendării nu înseamnă revenirea automată a Rusiei în toate competițiile internaționale și nici garantarea participării sportivilor ruși sub propriul drapel la JO din Los Angeles 2028. CIO recomandă fiecărei federații internaționale să stabilească propriile criterii de eligibilitate, inclusiv în ceea ce privește respectarea regulilor antidoping.

Începând cu 2016, Rusia a fost exclusă din competițiile olimpice sub propriul drapel din cauza scandalului de dopaj instituționalizat. În urma invaziei Ucrainei din 2022, sancțiunile au devenit mai dure, urmând ca în octombrie 2023 Comitetul Olimpic Rus să fie suspendat de CIO.

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Ce se arată în comunicatul CIO și ce răspuns a oferit Rusia

Decizia forului olimpic a fost salutată de ministrul rus al Sportului, Mihail Degtiarev, care a declarat că reprezintă un semnal pozitiv pentru mișcarea olimpică. Oficialul rus a subliniat însă că procesul nu este încheiat și că „Mai sunt multe de făcut pentru ca deciziile CIO să fie implementate în cadrul federațiilor internaționale, dar CIO transmite un mesaj clar: mișcarea olimpică trebuie să rămână în afara politicii”, a declarat oficialul rus.

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„Decizia a fost luată în urma unei analize amănunțite realizate de Comisia pentru Afaceri Juridice a CIO, luând în considerare faptul că CNO rus nu mai include printre membrii săi nicio organizație sportivă regională din teritoriile aflate sub jurisdicția Comitetului Național Olimpic (CNO) al Ucrainei.

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Comitetul Olimpic Rus a confirmat că nu desfășoară și nu va desfășura activități în aceste teritorii. Comitetul Executiv al CIO va continua să monitorizeze îndeaproape situația privind orice activitate a CNO rus în aceste teritorii și își rezervă dreptul de a lua orice alte măsuri, dacă va considera necesar”, precizează CIO în comunicatul emis.

Emil Boc nu a acceptat participarea gimanștilor ruși sup propriu drapel la Cupa Mondială de la Cluj

În România deja avem un caz în care această ridicare a suspendării nu a fost bine primită. să participe la Cupa Mondială de gimnastică ritmică de la Cluj sub drapelul Rusiei, iar ulterior această decizie a atras retragerea acestora din competiție: „Atunci când ai valori și principii, n-are de ce să-ți fie teamă. Vreau să fac câteva precizări… eu nu am nimic cu sportivii, aceștia au fost primiți cu alte ocazii, când au respectat aceste reguli.

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Când am aprobat, am aprobat în aceste condiții, cu vechile reguli în vigoare. FIG a schimbat regulile pe ultima sută de metri. O situație asemănătoare s-a întâmplat în Polonia, tot la gimnastică ritmică, iar Polonia a refuzat intonarea imnului și arborarea steagului”, a explicat Emil Boc pentru