CIO i-a interzis patinele cu care voia să concureze la JO de iarnă! Ce scria pe ele, de fapt: regulile sunt stricte

Doar două zile ne mai desparte de începerea JO de iarnă, iar o sportivă a primit o veste deloc plăcută. CIO a decis să interzică patinele pe care trebuia să concureze, iar motivul este unul cu adevărat uluitor.

Patinele unei sportive au fost interzise de CIO la JO de iarnă

Josephine Schlorb urmează să reprezinte Germania în probele de patinaj viteză de la , însă nu o va putea face pe încălțămintea cu care era obișnuită să concureze. Și asta pentru că CIO a descoperit un lucru interzis.

Conform publicației , pe patinele sportivei existau mesaj cu caracter politic, lucru care nu este acceptat de forul olimpic. CIO a justificat interdicția invocând Regula 50 din Carta Olimpică.

”Pe vechii mei pantofi personalizați, aveam imprimate destule declarații. De exemplu: ‘Ura nu este o opinie’ sau ‘Discriminarea este o crimă’. Trebuie să nu conțină mesaje politice. Poți face orice, poți purta orice, poți spune orice, dar în timpul competiției nu trebuie să faci nicio referire politică”, a declarat patinatoarea germană.

Cum a fost soluționat cazul

La aflarea veștii, Josephine Schlorb a vrut să acopere aceste mesaje, dar și această variantă a fost respinsă de CIO. Motivul invocat a fost că acest lucru ar putea duce la întrebări despre ce era scris inițial pe patine.

În cele din urmă, sportiva a dezvoltat un nou design, pe care acum are voie să-l folosească la Jocurile Olimpice. Ea nu a renunțat complet la dorința de a transmite un mesaj și a imprimat pe patine o hartă a lumii formată din cuvântul ”Respect” în diferite culori. Acest lucru a fost în cele din urmă aprobat de CIO.

Cine este Josephine Schlorb

Patinatoarea germană în vârstă de 22 de ani s-a născut la Dresda și a început să practice acest sport încă de mic copil. Ea și-a făcut debutul internațional la Campionatele Mondiale de juniori din 2022, de la Innsbruck.

Trecută la seniori, Schlorb a câștigat medalia de argint la urmărirea pe echipe și a terminat pe locul 21 în competiția individuală de la Campionatele Mondiale din 2024, de la Inzell. În anul următor, la Campionatele Mondiale din 2025, de la Hamar, a ratat la limită o medalie, terminând pe locul patru la urmărirea pe echipe.

La , care se vor desfășura în perioada 6-22 februarie, ea are ca o obiectiv câștigarea unei medalii în proba de urmărire pe echipe, alături de colegele sale Lea Sophie Scholz și Josie Hofmann.