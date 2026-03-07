Sport

Ciocnire oribilă în FC Bihor – Sepsi OSK! Ambulanța a intrat imediat pe teren. Video

Un incident nedorit a avut loc în timpul partidei FC Bihor - Sepsi OSK, din Liga a 2-a. Doi fotbaliști s-au ciocnit violent și a fost nevoie de intervenția de urgență a ambulanței pe teren
Ciprian Păvăleanu
07.03.2026 | 13:23
Ciocnire oribila in FC Bihor Sepsi OSK Ambulanta a intrat imediat pe teren Video
Ambulanța a intrat pe teren după ce doi jucători s-au ciocnit violent în FC Bihor - Sepsi OSK. Foto: Captură digisport.ro
Liga a 2-a se apropie, de asemenea, de finalul sezonului regulat, iar echipele luptă pe ultima sută de metri pentru prezența în play-off. Unul dintre meciurile interesante ale acestei etape a fost FC Bihor – Sepsi OSK, însă minutul 17 al partidei a adus un eveniment nedorit. Păun și Moussinga s-au lovit cap în cap și au fost înlocuiți în urma intervenției medicilor.

Ciocnire horror în FC Bihor – Sepsi OSK! Ambulanța a intervenit pe gazon

Sepsi și FC Bihor sunt două dintre echipele cu pretenții din Liga a 2-a a României. Etapa a 20-a le-a adus față-n față pe ocupantele locurilor 4, respectiv 2, iar spectacolul era garantat. Din păcate, fotbalul s-a oprit timp de minute bune după ce Nicolae Păun și Paul-Henri Moussinga s-au ciocnit violent în minutul 17, la scorul de 1-0 pentru covăsneni.

Cei doi s-au lovit în lupta pentru o minge. Mijlocașii lui FC Bihor și Sepsi au sărit la cap, însă camerunezul a venit în mare viteză din spatele lui Păun, care nu l-a mai putut evita. Mijlocașul orădenilor i-a aplicat o lovitură puternică în spatele capului, iar românul a căzut direct la pământ.

Ambulanța a intervenit prompt, iar cei doi au fost bandajați. Ambii au avut răni deschise la nivelul capului în urma contactului, însă doar fotbalistul african a părăsit terenul, la recomandarea medicilor, în timp ce Nicolae Păun a continuat partida. Vezi video aici.

Ambulanța a intrat pe teren după ce doi jucători s-au ciocnit violent în FC Bihor – Sepsi OSK. Foto: Captură digisport.ro

Luptă încinsă la play-off în Liga a 2-a

La fel cum a fost în SuperLiga României, zona intrării în play-off este foarte aglomerată și în divizia secundă. După victoria Stelei din această etapă, „militarii” și-au consolidat poziția a 7-a și le-au egalat la puncte pe ASA Târgu Mureș și Chindia Târgoviște, care vor avea meci direct luni, 9 martie.

Corvinul Hunedoara și Sepsi OSK au play-off-ul asigurat și sunt favorite la promovarea directă în SuperLiga României. Astfel, covăsnenii ar reveni după o absență de doar un sezon, în timp ce echipa lui Florin Maxim ar reveni pe prima scenă a fotbalului românesc după o pauză de mai bine de trei decenii.

