Ciolacu, asigurări despre sistemul Patriot pentru Ucraina. „Rusia nu va ataca România, Rusia nu-și permite să atace România”

Premierul Marcel Ciolacu a vorbit, marți seara, despre posibilitatea ca România să livreze un sistem Patriot către Ucraina. Ciolacu a subliniat în acest context că o astfel de decize ar „deranja foarte mult Moscova” dar că Rusia „nu-și permite” să atace România.

Marcel Ciolacu: „Vreau să fiu foarte bine înțeles: Rusia nu va ataca România”

Premierul Marcel Ciolacu a comentat declarațiile ministrului Apărării, , care a subliniat că sistemul Patriot este „indispensabil” pentru apărarea României, în contextul discuțiilor despre posibila livrare a unei baterii Patriot în sprijinul Ucrainei.

„Cred că este prematur, decizia se va lua în cadrul CSAT, cum este și normal. Este o decizie iportantă. În schimb, am văzut reacția Moscovei, fiindcă, haideți să fim corecți, noi avem de-a face cu un agresor (Rusia) și cu un dictator (Vladimir Putin).

Și am văzut reacția Moscovei într-un fel, așa, transmis voalat, o amenințare către România. Cu alte cuvinte, o eventuală decizie în România deranjează foarte mult Moscova. Și vreau să fiu foarte bine înțeles: Rusia nu va ataca România, Rusia nu-și permite să atace România și nici nu vrea să atace România”, a declarat Marcel Ciolacu la Digi 24.

Premierul a reluat că a avut o discuție în legătură cu sistemul Patriot pentru Ucraina cu președintele , rămânând stabilit că o eventuală relocare peste graniță să fie decisă într-o ședință CSAT.

„Această decizie se va lua în CSAT”

„O astfel de decizie în contextul în care România este membră NATO, în parteneriat strategic cu SUA, cred că cel mai corect este să se ia în CSAT și în discuții foarte aplicate. După detaliile discuției între președintele României și președintele SUA, am avut o discuție telefonică cu domnul președinte (Iohannis) nu am intrat în detalii, am avut mai multe pe agendă si a rămas că această decizie se va lua în CSAT”, a declarat liderul PDS.

Întrebat dacă livrarea acestui ajutor pentru Ucraina ar afecta securitatea și apărarea României, Ciolacu a răspuns: „Cred că decizia se va lua în primul rând în ceea ce privește siguranța României, dar repet că nu există temeri în acest moment că Rusia ar ataca România, nu există o logică ca Rusia să facă acest lucru”.

„Pe mine mă bucură reacția Moscovei”

Marcel Ciolacu a precizat că livrarea unei astfel de arme Kievului este o decizie „prea importantă să fie una politică” și că trebuie consultați toți factorii din structurile de securitate și informații. „Pe mine mă bucură reacția Moscovei, înseamnă că contăm și are temeri că lumea se mobilizează împotriva dictatorului Putin”, a spus liderul social-democrat.

Întrebat, în calitate de vicepreședinte al CSAT, care va fi poziția lui în Consiliu în legătură cu sistemul Patriot, Ciolacu a răspuns: „Sunt ferm convins că o veți afla după CSAT”.