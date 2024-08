Ciolacu, așteptat să-și anunțe candidatura la prezidențiale. „Nici o solicitare a unui independent din partea PSD”

Marcel Ciolacu, președintele PSD, a declarat, vineri, înaintea unei ședințe a Consiliului Politic Național al partidului, că se va discuta cu privire la candidatul social-democraților pentru prezidențiale. Ciolacu a precizat că „nu a existat nici o solicitare a unui candidat independent să candideze din partea Partidului Social Democrat”.

„O să fie o discuţie, cum e normal”

Marcel Ciolacu, președintele PSD, a declarat, vineri, înaintea ședinței Consiliului Politic Național, că va avea loc „o discuție” cu colegii de partid privind o candidatură a sa la alegerile prezidențiale din noiembrie. „O să fie o discuţie, cum e normal”, spus premierul.

Marcel Ciolacu a anunțat că în ședința Consiliului Politic Național se vor aproba mai multe chestiuni cu privire la candidaturile din interiorul PSD. Totodată, Ciolacu a mai spus că echipa vicepreședinților va fi extinsă cu patru.

„Am intrat în zona statutară. Astăzi aprobăm care sunt condiţiile să te înscrii, care sunt condiţiile pentru partid, cum mergem cu moţiune la candidaturile în interiorul partidului, o să vin cu o echipă. Normal că doresc şi schimbări în această echipă, de aceea am dorit să o extindem cu patru vicepreşedinţi pe domenii, fiindcă au trecut două rânduri de alegeri – locale şi europarlamentare – şi e normal să ţin cont de acest lucru”, a declarat președintele PSD, înaintea ședinței de vineri.

Nici o solicitare a unui independent

Președintele social-democraților a precizat că nu a fost primită până acum nici o solicitare a unui independent care să candideze din partea PSD la alegerile prezidențiale, punând astfel capăt unor speculații potrivit cărora secretarul general adjunct al NATO, ar fi putut fi un astfel de candidat pentru , susținut de PSD.

„A fost o discuţie în interior, am avut cu colegii mei această discuţie. Cu toţii am lăsat această portiţă deschisă. Până in acest moment, şi am intrat pe ultima sută, nu a existat nicio solicitare a unui candidat independent să candideze din partea PSD”, a declarat Marcel Ciolacu întrebat dacă ar putea fi schimbat regulamentul în privința înscrierii candidaților independenți în competiția internă.