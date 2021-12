Ciolacu, atac dur la Cioloș: „Dacian, când te gudurai pe trepte la Kiseleff ca să fii premier cum stăteai cu morala?!“

Marcel Ciolacu a postat joi, pe pagina sa de , un mesaj dur la adresa lui Dacian Cioloș, acuzându-l că a încasat „fără jenă“, lună de lună, timp de trei ani, câte 8.500 de euro ca rentă de fost comisar.

„Dacian Cioloş A.K.A. colecţionar de rente şi pensii speciale! PSD a îngheţat toate salariile demnitarilor şi toate pensiile speciale! Tot noi am desfiinţat pensiile speciale ale parlamentarilor, pentru că USR – deşi a stat un an de guvernare – a uitat tot ce a promis! Cu toate acestea, este un domn de la USR care, între două avioane de Bruxelles, ne dă lecţii pe Facebook de morală şi etică politică“, a scris Ciolacu.

„Tu când renunţi la privilegiile tale? Ipocritule!“

„Dacian, când te gudurai pe trepte la Kiseleff ca să fii premier cum stăteai cu morala?! Aveai centura neagră cu 10 DANI în contorsiune morală, campionule! Dacian, tu ai încasat fără jenă lună de lună, timp de 3 ani, câte 8.500 de euro ca rentă de fost comisar. Adică peste 300 de mii de euro! Şi mai urmează un ”mizilic” pentru bătrâneşti liniştite: o dublă pensie specială pe viaţă de MII de EURO ca europarlamentar şi fost comisar! În România NU se mai plătesc pensii speciale pentru parlamentari, euro-specialule!“, a scris el.

ADVERTISEMENT

Liderul PSD îl acuză pe Cioloș de ipocrizie: „Tu când renunţi la privilegiile tale plătite din bugetul UE, adică şi din banii României, adică şi din banii românilor?! Ipocritule!“.

„Dacian, căţărarea pe cadavre, pe minciună şi pe mizerie umană nu înseamnă că eşti un alpinist al moralei! Înseamnă doar că ai caracter zero! ZERO – ca şi guvernul pe care l-ai condus!“, acuză în finalul mesajului său.

ADVERTISEMENT

Cioloș a luat la țintă PNL și PSD pentru numirea lui Stănescu la ANRE

Reacția președintelui PSD survine după ce Dacian Cioloş a transmis joi că atacurile social-democraţilor la adresa sa, după demisia lui , demonstrează că PSD încearcă o diversiune prin care să acopere numirea unui mecanizator agricol la ANRE.

„Coaliția PSD-PNL e definiția de manual a zicalei ‘spune-mi cu cine te însoțești ca să-ți spun cine ești’. Nici nu s-a uscat bine cerneala pe demisia lui Florin Roman, că amicii acestuia de la PSD au ieșit la atac contra mea cu pretextul apărării plagiatorului. Ca orice afacerist care miroase pericolul, cei de la PSD încearcă o diversiune prin care să acopere numirea unui mecanizator agricol la ANRE. Din start, ar trebui să ne întrebăm ce au în comun lucrările de primăvară cu energia electrică, dar Alexandru Stănescu are referințele perfecte în CV, e fratele lui Paul Stănescu, secretarul general al PSD“, a scris Cioloș pe .

ADVERTISEMENT

„Ca agronom, mă bucur să văd că cineva care vine de la țară poate să facă față unei funcții importante, dar nu e cazul domnului Alexandru Stănescu, pe care Marcel Ciolacu l-a propus la ANRE cu argumentul că ‘a contat foarte mult că este unul dintre foștii parlamentari care nu au mai avut loc pe listele parlamentare’. O mare familie la care trebuie să vă gândiți de fiecare dată când veți plăti facturile la energie, pentru că fratele amicului politic al președintelui PSD, inginer mecanic de profesie, trebuie să aibă și el un post călduț pe undeva. Pe banii dumneavoastră, desigur“, a continuat liderul USR.

„Din cauza lor merge România un pas înainte, doi înapoi“

Cioloș a criticat încă o dată PNL pentru alianța cu PSD, acuzându-i pe foștii parteneri de guvernare că au împiedicat sistematic reforma Justiției: „Morala nu există, pentru că, dacă pomenim de morală la PSD sau la PNL, ambele partide sunt în stare să scoată crucifixul și să arunce cu usturoi în oricine îi întreabă dacă nu le e rușine. Dar se explică foarte clar de ce PNL a împiedicat sistematic reforma sistemului de justiție și cum a fost posibilă alianța cu PSD atât de rapid și eficient, s-au întors unde le e locul.“

ADVERTISEMENT

„Din cauza lor merge România în ritmul de un pas înainte doi înapoi, din cauza lor o reformă care ar fi trebuit făcută acum 15 ani nu e gata și nici nu are perspective clare de realizare, din cauza lor orice guvern normal care își propune să scoată România din marasm are nevoie de cel puțin un an pentru a curăța sistemul de rude și de pile incompetente, care nu fac decât să vă fure zi de zi, an de an“, a scris președintele USR.

Dacian Cioloș și-a încheiat postarea scriind că „Florin Roman a plecat, dar în spatele lui sunt alți zece ca el, mai nerușinați și mai indiferenți“.