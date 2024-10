Ciolacu, avertisment pentru Republica Moldova. „Rusia vă va duce în zona sărăciei, nu va aduce nici securitate, nici dezvoltare”

Marcel Ciolacu a declarat, vineri, la Chișinău, că viitorul Republicii Moldova se află pe calea drumului european al țării, în timp ce Rusia „nu este nici o garanție”, a spus Ciolacu, alături de omologul său de peste Prut, Dorin Recean.

Ciolacu: „Drumul european va duce la bunăstare”

Marcel Ciolacu a declarat, în cadrul vizitei sale oficiale la Chișinău, că Republica Moldova trebuie să se înscrie ireversibil pe drumul european, singura cale pentru dezvoltarea țării, în condițiile în care în Republica Moldova vor avea loc, luna aceasta, alegeri prezidențiale și un referendum constitutional privind aderarea țării la .

„Mai mult, şi în România, şi în Republica Moldova e şi an electoral. Eu vă felicit, domnule prim-ministru, vă felicit şi întreaga echipă guvernamentală, pentru faptul că aţi rămas fermi, indiferent de costuri politice şi de discuţii în perioada electorală, fermi pe drumul european al Republicii Moldova. Şi cred cu tărie că acest drum european va duce, de fapt, la bunăstarea cetăţenilor din Republica Moldova”, a declarat Marcel Ciolacu.

„Eu nu cred în fratele mai mic, fratele mai mare, dimpotrivă”

Președintele a subliniat relația special dintre România și Republica Moldova, ca „frați” și că principalul obiectiv comun la ora actuală este integrarea Republicii Moldova în UE. „Eu nu cred în fratele mai mic, fratele mai mare, dimpotrivă. Suntem fraţi şi avem împreună un singur obiectiv. În acest moment, obiectivul principal este integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană”, a spus Ciolacu.

Șeful Executivului de la București a explicat și avantajele pe care le are România ca țară aparținând blocului comunitar. „Avem, ca şi comparaţie, 20 de miliarde de euro în acest moment, se investesc din bani europeni în acest an în România. Asta înseamnă integrarea în Uniunea Europeană. Avem, vorbeam de programul de împădurire al dumneavoastră, România beneficiază de un grant de 500 de milioane de euro numai pentru împădurire. În acest moment, în România, am ajuns la un salariu mediu de 1.100 euro. Am ajuns la o pensie medie de 550 euro. Asta va aduce şi Republicii Moldova integrarea în Uniunea Europeană. Nu putem vorbi despre Republica Moldova decât în interiorul Uniunii Europene”, a spus Ciolacu.

„Rusia nu va aduce nici securitate, nici dezvoltare”

Pe de altă parte, Marcel Ciolacu a afirmat că reîntoarcerea Republicii Moldova sub influența Rusiei, demers la care Kremlinul lucrează intens, mai ales în apropierea celor două scrutine de peste Prut, înseamnă certitudinea ca țara să se întoarcă „în zona izolării și a sărăciei”.

„Am o rugăminte şi nu vreau să mă implic şi nici nu am voie constituţional în alegerile din Republica Moldova, dar un singur lucru o să-mi permit să spun: Rusia nu este nicio garanţie pentru Republica Moldova. Rusia va duce Republica Moldova în zona izolării Republicii Moldova, în zona sărăciei. Nu va aduce nici securitate, nici dezvoltare”, a declarat Marcel Ciolacu.

„România să fie podul Republicii Moldova către UE”

Președintele social-democrat a arătat și proiectele comune de investiții, în special pe partea interconectării pe calea ferată Chișinău-Iași dar și în privința interconectării energetice, „astfel încât Republica Moldova să fie cât mai stabilă în această zonă şi să nu aibă constrângeri politice de la alte state”.

Marcel Ciolacu a subliniat că nu dorește ca Republica Moldova să fie „conectată total” de România, dependent total, ci ca țara noastră să constituie „podul Republicii Moldova către Uniunea Europeană”.

„Şi atunci ar trebui în perioada următoare, fiindcă alegerile de obicei vin şi pleacă, rămânem în aceeaşi zonă aplicată. Ştiu ce provocare e aici – sunt cei doi miniştri ai Agriculturii, şi din România, şi din Republica Moldova. Ce provocări avem noi în România în această perioadă? Şi cu seceta, şi cu emoţia războiului, şi cu tranzitul de grâne – aceleaşi provocări. Cu adevărat, noi ne-am permis să le trecem mult mai uşor. Noi am avut şi suportul Uniunii Europene pentru a face faţă acestor provocări. Acelaşi lucruri trebuie să îl aibă şi Republica Moldova. Până când veţi avea o integrare, România va fi alături de dumneavoastră să depăşiţi toate aceste provocări”, a mai declarat Ciolacu.